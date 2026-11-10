La violencia machista deja otras dos mujeres asesinadas en Cuba en apenas dos días

Los asesinatos de Juana María Guzmán Torres y Yasmina Ruano González fueron confirmados este martes por el Observatorio de Género de 'Alas Tensas' (Ogat)

Las víctimas tenían 54 y 32 años; ambos presuntos agresores fueron detenidos, según el Observatorio de Género de 'Alas Tensas'

Madrid/Dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas los días 8 y 9 de noviembre en Manzanillo, Granma, y Nueva Gerona, Isla de la Juventud, respectivamente. Las víctimas son Juana María Guzmán Torres, de 54 años, y Yasmina Ruano González, de 32. Ambos crímenes fueron confirmados este martes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat) y elevan a 59 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en Cuba en lo que va de 2026.

El primero ocurrió el pasado domingo en el barrio La Cañada, en la ciudad de Manzanillo. Guzmán Torres, conocida como Mayi, era educadora de primera infancia y, según la plataforma feminista, murió a manos de su pareja. Ogat verificó que el agresor fue detenido por la Policía.

La víctima deja dos hijos mayores de edad. En su comunicado, el observatorio trasladó sus condolencias a los familiares y a quienes la tuvieron como “seño” en su infancia, así como a las personas que “hoy la lloran en redes sociales”.

'Alas Tensas' indicó que el asesinato de Yasmina Ruano ocurrió delante del hijo pequeño de la víctima, de entre seis y ocho años

Un día después, el lunes, fue asesinada Yasmina Ruano González en su vivienda del reparto 26 de Julio, conocido como Francoy, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Alas Tensas indicó que el “supuesto agresor” también fue su pareja y que el crimen ocurrió delante del hijo pequeño de la víctima, de entre seis y ocho años.

La plataforma calificó de especialmente grave la situación del menor, que presenció el asesinato de su madre y “queda en situación de desamparo agravado porque su padre no vive en Cuba”. Por ello, reclama “atención psicoemocional especializada, oportuna y sostenida”, además de un entorno seguro de cuidado y acompañamiento.

Según fuentes comunitarias consultadas por la organización, el asesino fue detenido ese mismo día por la Policía. Ruano González deja también una hija, cuya edad no ha podido precisar el observatorio.

Con estas dos muertes, Alas Tensas contabiliza 63 feminicidios en Cuba desde enero, cuatro más que 14ymedio, que no considera razones de género los asesinatos de mujeres en asaltos u otras circunstancias azarosas.

Los dos nuevos crímenes se suman a otros casos de violencia machista registrados en las últimas semanas. El 30 de octubre, Yarielys Gigato Medina fue asesinada en Pinar del Río por una ex pareja que posteriormente se entregó a las autoridades. La mujer, madre de tres hijos, fue golpeada con un objeto contundente y atacada con un arma blanca, según la información recogida por el observatorio. Ileana Álvarez, directora de Ogat, denunció entonces la “crueldad estremecedora” del crimen.

Nueve días antes, el 21 de octubre, Marili Reina Fajardo, de 45 años, había sido asesinada en Brisas del Mar, municipio de Habana del Este. Su cuerpo apareció con “signos de extrema violencia y agresión sexual”, de acuerdo con Alas Tensas, que incluyó el caso entre los feminicidios bajo observación mientras avanzaban las investigaciones.

Ese mismo mes, el observatorio confirmó como feminicidio la muerte de Ana Vivian Suárez Cruz, una joven de 21 años, embarazada de siete meses, que había aparecido sin vida el 13 de agosto en La Palma, Pinar del Río. Su ex pareja se encontraba detenido como principal sospechoso, mientras se investigaba la posibilidad de que el crimen hubiera sido presentado como un suicidio.

Mientras se siguen acumulando los feminicidios en Cuba, la justicia estatal ni siquiera identifica públicamente a las víctimas en sus comunicados oficiales

Mientras se siguen acumulando los feminicidios en Cuba, la justicia estatal ni siquiera identifica públicamente a las víctimas en sus comunicados. El pasado 4 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila anunció una condena a cadena perpetua sin revelar el nombre del asesino ni de las dos personas a las que mató en agosto de 2025 en Florencia. Se trataba de Adrián Cruz Díaz, quien asesinó a su ex pareja, Marialina García Borroto, y al compañero sentimental de esta, Abel Morales Castro. El condenado ya había cumplido una pena de prisión por otro asesinato.

A los feminicidios confirmados este año, el observatorio suma 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia machista. También investiga otros 11 posibles feminicidios y 18 intentos ocurridos en 2026, junto con 12 posibles asesinatos machistas y cinco intentos correspondientes a 2025.

Entre los casos pendientes de esclarecer, Ogat reclama acceso a los informes de investigación de las muertes de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas. La plataforma mantiene además bajo observación como posible suicidio feminicida el caso de Bárbara Sánchez González.