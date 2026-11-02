Una madre de familia de Pinar del Río, víctima de un crimen "de una crueldad estremecedora"

Madrid/La organización Alas Tensas confirmó este domingo el feminicidio de Yarielys Gigato Medina, asesinada el pasado viernes 30 de octubre en el reparto Guanajera, perteneciente al municipio de Pinar del Río. Los hechos, calificados como de naturaleza “muy violenta”, ocurrieron en la vivienda de la víctima, ubicada en la carretera de Viñales.

Gigato Medina tenía tres hijos, dos niñas y un niño, y tenía 34 o 36 años, según la fuente. “Queremos llamar especialmente la atención sobre la extrema brutalidad de este crimen. Según la información que hemos recibido, Yarielis fue golpeada violentamente con un objeto contundente. Además, fuentes cercanas al caso nos han informado que también fue atacada con un arma blanca”, dijo Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas, que confirmó el crimen como un hecho de violencia machista. “Estamos hablando de un ataque de una crueldad estremecedora que refleja el ensañamiento y la violencia misógina con que son asesinadas muchas mujeres en Cuba”, agregó.

El caso había sido adelantado por el periodista independiente Niover Licea, que identificó al presunto asesino y afirmó que se trataba de una ex pareja de la víctima

El caso había sido adelantado por el periodista independiente Niover Licea, que identificó al presunto asesino y afirmó que se trataba de una ex pareja de la víctima que se entregó a las autoridades tras conocerse el crimen. El asesinato se produjo en torno a las 10 de la mañana, aunque no fue hasta pasadas las 4:30 de la tarde cuando se produjo el traslado del cuerpo a la morgue del hospital León Cuervo Rubio, después de que la Policía y Criminalística realizaran las primeras indagaciones.

“Yarielis deja a dos niñas y un niño que han quedado sin el cuidado de su madre. Detrás de cada feminicidio hay también familias destruidas, hijos e hijas, que queda en una situación de enorme vulnerabilidad, como es este caso”, agregó Ileana Álvarez.

De acuerdo con el recuento de 14ymedio, Yarielys Gigato Medina es la víctima número 57 de violencia machista en Cuba en lo que va de año. El observatorio Alas Tensas, por su parte, contabiliza 61, ya que incluye en su registro los asesinatos de mujeres en circunstancias no vinculadas con la violencia machista.

El anterior feminicidio del que se tiene noticias se produjo apenas nueve días antes, en Brisas del Mar, municipio de Habana del Este. La víctima fue Marili Reina Fajardo, de 45 años, asesinada “con signos de extrema violencia y agresión sexual”.

Alas Tensas suma a sus registros 23 posibles feminicidios entre 2025 y 2026 y 38 intentos de asesinato de violencia machista. El observatorio también mantiene bajo investigación otros posibles casos y reclama acceso a los informes de investigación de los asesinatos de Anais Tamayo Puente y Danaibis Tamayo Ramírez. También observa como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

Alas Tensas suma a sus registros 23 posibles feminicidios entre 2025 y 2026 y 38 intentos de asesinato de violencia machista.

Alas Tensas sitúa en al menos 377 los feminicidios documentados de forma independiente desde 2019. La plataforma “mantiene este registro mediante su red de observadoras, fuentes comunitarias, medios de prensa y alianzas con otras plataformas independientes de mujeres”, sin embargo, se estima que los casos son muchos más. El Gobierno sigue manteniendo la lista oficial actualizada para el consumo interno de sus funcionarios, presuntamente los trabajadores implicados en las partes penal, judicial, policial, médica o social.

Alas Tensas ha insistido en que esos datos sean públicos y que se “tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas”.

En 2025, se juzgaron en Cuba 49 feminicidios, según el informe difundido por el Ocig, una cifra presentada por las autoridades como una disminución frente a los 76 procesos cerrados en 2024 y los 60 de 2023. Sin embargo, especialistas consultados por IPS Cuba advierten que ese dato –que no equivale a las muertes ocurridas ese año– refleja la demora de los procesos judiciales: los casos juzgados en 2025 corresponden en su mayoría a hechos de 2023 y 2024.