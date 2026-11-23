Jorge Serrano Alfonso murió la noche del sábado tras ser apuñalado por un desconocido en un zona wifi de un parque

Madrid/El ex preso político Jorge Serrano Alfonso, que pasó cinco años en la cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, murió la noche del sábado 21 de noviembre tras recibir una puñalada en el pecho en un parque de Cárdenas (Matanzas), próximo al lugar donde residía.

Serrano había salido de prisión recientemente tras cumplir íntegramente su condena. Su muerte, sin relación directa con su activismo, vuelve a poner de manifiesto el aumento de la violencia cotidiana en la Isla en medio de la profunda crisis económica y social.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de las calles Real y 26, una zona con conexión wifi a la que Serrano Alfonso acudía con frecuencia para trabajar con su computadora portátil. La noticia fue confirmada a Martí Noticias por el también opositor Samuel Pupo Martínez, ex compañero de prisión de Serrano, hoy exiliado en Costa Rica.

Según el testimonio de Martínez, en el parque se había desatado una pelea entre una pareja y un joven, quien tras intercambiar golpes se marchó en busca de un arma blanca. Al volver y no encontrar a su oponente, discutió con otro de los presentes, en estado de alteración. “Parece que Jorgito le dijo ‘cálmate’ o algo así, y el hombre se viró, le metió la puñalada y con la misma se fue”, relató Martínez, lamentando que su amigo muriera “sin tener nada que ver con eso”.

“Parece que Jorgito le dijo ‘cálmate’ o algo así, y el hombre se viró, le metió la puñalada y con la misma se fue”

Las autoridades cubanas no han emitido hasta el momento información oficial sobre el crimen ni sobre la identidad o captura del responsable.

El comunicador independiente Christian Arbolaez, natural de Cárdenas y residente en Miami, confirmó la noticia y añadió que Serrano vivió durante varios años en EE UU antes del 11J, pero había decidido regresar a Cuba porque nunca logró llevarse consigo a su esposa y a sus hijos.

En los comentarios a la publicación, numerosos vecinos y allegados lamentaron la pérdida, recordando a Serrano como una “buena persona del barrio” y por su pasión por el ciclismo. “Fue uno de mis primeros entrenadores de bicicleta que acompañó a mis grupos durante más de 15 años, desarrollamos una muy hermosa amistad”, escribió una internauta al lamentar su muerte. “Anoche en Cárdenas, de nuevo durante un apagón, fue apuñalado hasta la muerte, no lejos de su hogar”.

Serrano Alfonso mantenía desde hacía años una postura abiertamente crítica contra el Gobierno.

“Cuando yo salí de prisión a él le habían dado la libertad condicional y fue donde realmente lo conocí. Conversamos mucho, yo fui a su casa. Una persona muy sana"

Pupo Martínez, quien también estuvo preso por las protestas, recordó el vínculo que forjaron tras salir ambos de la cárcel. “Era una persona muy buena, muy bien llevada”, afirmó. “Cuando yo salí de prisión a él le habían dado la libertad condicional y fue donde realmente lo conocí. Conversamos mucho, yo fui a su casa. Una persona muy sana”.

Una amiga de la infancia lo describió en redes como alguien que “no se metía con nadie”. “Nunca estuvo de acuerdo con el Gobierno, pero no le hacía daño a nadie”, subrayó.