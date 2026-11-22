Aunque las autoridades alegan una infracción de las normas penitenciarias, la periodista interpreta la medida como una nueva represalia contra ella y su pareja.

Alejandra García denuncia que las autoridades penitenciarias la sancionaron por intentar entregar agua, alimentos y libros al periodista, encarcelado desde septiembre

La Habana/Las autoridades cubanas suman una nueva medida de castigo contra el periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, encarcelado desde el pasado 16 de septiembre en Camagüey. Esta vez, la sanción recae sobre su pareja, la también periodista Alejandra García, a quien la dirección de la prisión Kilo 7 ha prohibido visitarlo durante tres meses por intentar entregarle agua potable, alimentos y libros. Los productos ni siquiera llegaron a entrar en el establecimiento penitenciario.

La denuncia fue difundida por La Hora de Cuba, en un video en el que la actriz y periodista independiente Iris Mariño entrevista a García sobre lo sucedido. Según su testimonio, recibió una llamada de los responsables de la prisión para que acudiera el jueves 19 de noviembre. Después de esperar varias horas sin ser atendida, le indicaron que regresara al día siguiente. El viernes le comunicaron que tenía suspendidas las visitas a Constantín durante tres meses.

El motivo alegado por las autoridades fue que había intentado entregar productos al recluso fuera del horario establecido. García explicó que el agua, los alimentos y los libros fueron rechazados por los funcionarios. Pese a ello, la administración penitenciaria decidió imponerle una sanción que la mantendrá alejada de su pareja durante un trimestre.

"En estos momentos se está cometiendo una injusticia más", denunció La Hora de Cuba al divulgar el testimonio. "Todo ha sido arbitrario, todo es injusto; todo han sido presiones, agresiones, amenazas", afirmó García.

Su defensa ha denunciado obstáculos para acceder al expediente judicial, dilaciones procesales y la negativa a modificar la medida cautelar

La nueva medida se suma a una sucesión de episodios denunciados desde el arresto del periodista, acusado inicialmente de desobediencia por una citación policial a la que, según sostiene, sí había acudido. Tras permanecer detenido en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, fue trasladado el 24 de septiembre a Kilo 7, donde continúa bajo prisión provisional.

Desde entonces, su defensa ha denunciado obstáculos para acceder al expediente judicial, dilaciones procesales y la negativa a modificar la medida cautelar. Un recurso de habeas corpus presentado para denunciar la ilegalidad de su detención fue rechazado.

El ensañamiento denunciado por sus allegados no se limita al procedimiento judicial. El pasado 15 de octubre, Constantín fue enviado a una celda de castigo después de que los funcionarios aseguraran haber encontrado un cuchillo artesanal entre sus pertenencias. El periodista negó que el arma fuera suya y sostuvo que había sido colocada deliberadamente para incriminarlo.

A las acusaciones se añaden las denuncias sobre sus condiciones de reclusión

En una denuncia publicada por su propio medio, García cuestionó las circunstancias del registro y afirmó que no se habían tomado huellas dactilares del objeto. El episodio derivó en 15 días de aislamiento y en una segunda causa penal por presuntos desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios.

A las acusaciones se añaden las denuncias sobre sus condiciones de reclusión. García aseguró que Constantín había perdido unas ocho libras de peso y que estaba siendo presionado para abandonar Cuba. También denunció que no le entregaban todos los medicamentos y alimentos enviados por sus familiares.

La periodista ha descrito problemas de higiene, presencia de mosquitos y chinches, así como dificultades para acceder a agua potable. En una crónica publicada tras su primera visita conyugal, celebrada el 12 de noviembre, relató las condiciones del pabellón y denunció que las autoridades penitenciarias la habían amenazado por sus escritos sobre el encarcelamiento de Constantín.

La prohibición de visitas llega, por tanto, después de que García hiciera públicas esas denuncias. Aunque las autoridades alegan una infracción de las normas penitenciarias, la periodista interpreta la medida como una nueva represalia contra ella y su pareja.

El encarcelamiento de Constantín ocurre en medio de una escalada represiva contra la prensa independiente cubana

La situación judicial tampoco parece avanzar hacia una resolución. Según explicó García, la abogada de Constantín le comunicó que el expediente por desobediencia ya se encuentra en el Tribunal Municipal de Camagüey, bajo la modalidad de atestado abreviado. Sin embargo, sigue sin conocerse una fecha para la celebración del juicio.

El caso ha provocado pronunciamientos de organizaciones internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de cuya Comisión de Libertad de Prensa e Información Constantín es vicepresidente regional para Cuba, exigió su liberación y calificó su encarcelamiento de especial gravedad. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas también han reclamado su libertad, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado garantías para su integridad física y psicológica.

El encarcelamiento de Constantín ocurre en medio de una escalada represiva contra la prensa independiente cubana, marcada en los últimos meses por detenciones, interrogatorios, amenazas de cárcel y restricciones de movimiento. Solo en noviembre, la Policía detuvo a los reporteros Adelth Bonne y Camila Acosta, mientras que Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, permaneció nueve horas retenida por la Seguridad del Estado.

Más recientemente, Acosta denunció que las autoridades pretenden acusarla del delito de atentado. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya había advertido en octubre sobre la intensificación del acoso policial y judicial contra quienes ejercen el periodismo fuera de los medios oficiales, en un país donde la prensa independiente sigue sin reconocimiento legal.