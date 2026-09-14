Aumentan los vuelos de EE UU frente a Yucatán para vigilar que México no envíe petróleo a Cuba

Según un informe de Ehrlich Maritime Security, la zona no constituye una de las principales rutas del narcotráfico marítimo y por ello, considera “anómala” la reiteración de este tipo de operaciones

La Habana/EE UU ha mantenido en los últimos meses una presencia aérea de vigilancia frente a la costa atlántica de México, una actividad que una empresa mexicana de inteligencia marítima considera “inusual”. Según su interpretación,estos vuelos dan seguimiento a buques susceptibles de romper el cerco petrolero impuesto a Cuba por Washington.

La firma es la Ehrlich Maritime Security (EMS) y lo analiza en su informe mensual Mexico’s Maritime Domain Dispatch (M2D2). Según el reporte, el pasado mes fue el noveno consecutivo en que fueron registrados vuelos estadounidenses de vigilancia frente a la península de Yucatán. El texto señala que la bahía de Campeche y el canal de Yucatán no constituyen una de las principales rutas del narcotráfico marítimo y por ello, considera “anómala” la reiteración de este tipo de operaciones en el área.

De acuerdo con el análisis, firmado por Christian J. Ehrlich, director de la firma, las misiones podrían estar orientadas, al menos en parte, a localizar y seguir buques de carga y petroleros concretos sospechosos de participar en actividades irregulares o que podrían buscar eludir las sanciones de EE UU. Aunque aclara que esto no ha sido confirmado por la Secretaría de Marina de México ni las fuerzas armadas estadounidenses.

Los analistas subrayan que este tipo de operativos militares suele enmarcarse en tareas de seguridad conjunta entre los dos países

Entre las aeronaves detectadas figuran el Boeing P-8 Poseidon y el dron MQ-4C Triton, utilizados por la Armada de EE UU para misiones de patrulla marítima, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Los analistas subrayan que este tipo de operativos militares suele enmarcarse en tareas de seguridad conjunta entre los dos países, y normalmente se coordinan con las fuerzas armadas. Sin embargo, en este caso no ha sido así. El informe cita un precedente documentado que puede explicar el porqué de estos vuelos.

El pasado enero, la agencia Reuters y la revista Politico revelaron que al menos una docena de misiones del dron MQ-4C Triton habían volado rutas que coincidían con las de los petroleros mexicanos rumbo a Cuba, justo cuando la Casa Blanca presionaba a México para que cortara esos envíos. Un funcionario mexicano citado por Reuters dijo entonces que la actividad de los drones era imposible de leer como otra cosa que una advertencia.

El último buque mexicano en atracar en la Isla fue, el 9 de enero, el Ocean Mariner, con 80.000 barriles de crudo, y desde entonces solo ha enviado cargamentos humanitarios sin combustible.

Ehrlich Maritime Security insiste en que estos vuelos no encajan con un patrullaje antidrogas convencional: la actividad del narcotráfico marítimo se concentra frente a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en el Pacífico, no en el Golfo; y las rutas de vuelo documentadas desde diciembre pasado se concentran en la costa donde está la infraestructura petrolera de exportación y al canal de Yucatán, en lugar de extenderse hacia el Caribe, donde se concentra el grueso del operativo antidrogas de EE UU conocido como Operation Southern Spear.

El informe también deja constancia del rescate, el 20 de agosto, de la embarcación cubana que llevaba nueve días a la deriva tras salir de Pinar del Río rumbo a Yucatán. La Novena Zona Naval de la Marina mexicana rescató a 16 personas: 12 adultas y cuatro niños.

Los autores del análisis vinculan ese incremento de la emigración con el deterioro de las condiciones en la Isla, y anticipa que ese tipo de rescates seguirá siendo habitual en la zona el resto del año.