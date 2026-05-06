El Banco Metropolitano permitirá sacar efectivo con tarjetas de BPA y Bandec por una comisión

La Habana/El Banco Metropolitano permite, desde esta semana, retirar efectivo en sus oficinas con tarjetas del Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) por el pago de una comisión. El comunicado oficial, publicado el lunes, no especificaba el monto, pero 14ymedio comprobó este miércoles que es de 30 pesos por transacción.

El máximo a retirar, sin embargo, varía dependiendo de cada banco. “Me han confirmado que la comisión que se cobra es de 30 pesos y que se puede extraer hasta 5.000 pesos”, dice un cliente que se acercó a pedir información a la sede del Banco Metropolitano en el cruce de O’Reilly y Compostela, en La Habana. Sin embargo, en el vecino Luyanó, en Diez de Octubre, este medio comprobó que el máximo para disponer en una transacción son 3.000 pesos, pagando la misma comisión.

“No sé de qué va esto. Todos los bancos tienen un máximo de extracción diferente. No sé si esto tiene que ver con el tamaño de su bóveda y la asignación de dinero que tienen”, se queja un cliente que se acercó a pedir información a la sede del Banco Metropolitano en el cruce de O’Reilly y Compostela, en La Habana.

Pese al anuncio, del cual ha hecho eco la prensa oficial, no hay garantía de salir del banco con efectiv

Pese al anuncio, del cual ha hecho eco la prensa oficial, no hay garantía de salir del banco con efectivo. En otras sucursales bancarias a primera hora no se podía disponer de efectivo con la tarjeta Bandec, porque no hay POS (terminales de punto de venta). A eso hay que sumar que haya energía eléctrica para el uso de esos dispositivos, que haya cajeros que atiendan o que, en efecto, aún haya disponibilidad de dinero.

Extraer dinero en efectivo se ha convertido en una labor a tiempo completo para muchos cubanos. En lugares como San José de las Lajas, Mayabeque, 14ymedio ha documentado cómo decenas de jubilados viven un calvario para acceder a su dinero. Se forman desde temprano, entre cansancio y temor, pues una larga espera para recibir ese efectivo puede terminar en nada, si la electricidad se va o si se acaba el dinero disponible en la sucursal.

Aunque en el papel la medida amplía las alternativas para acceder a dinero físico, en el país está más que acreditada la falta de divisas en efectivo, con cientos de cajeros vacíos y otros más que ya no funcionan –como en La Habana, donde más de la mitad son inservibles– y las restricciones operativas del sistema bancario cubano.

“No le auguro ningún éxito. Creo que es otra medida, como la supuesta extracción de dinero en efectivo en las bodegas del racionamiento”

“No le auguro ningún éxito. Creo que es otra medida, como la supuesta extracción de dinero en efectivo en las bodegas del racionamiento, que no tienen cómo llevar a vías de hecho”, dice una vecina de La Habana tras conocer el anuncio del Banco Metropolitano.

En la publicación de la medida en Cubadebate, una usuaria atizó: “¿Y cómo van a garantizar el efectivo? Si los jubilados después de horas y horas de cola, y a veces días, la mayoría de las veces solo dan una parte de la jubilación. Realmente hay que encontrar una solución al problema del efectivo. A los que nos pagan por tarjeta, cobramos y seguimos sin dinero porque en muchos lugares no podemos comprar”.

Hace un mes, el Banco Popular de Ahorro admitió “la compleja situación financiera, económica y comercial que enfrenta el país, con incidencia directa en los bancos comerciales, (que) ha provocado baja disponibilidad de las monedas libremente convertibles, que no permite dar una respuesta inmediata a la creciente demanda de los clientes”.

Esa postura publicada el 6 de abril por el diario oficialista Juventud Rebelde, que ya bajó la información su sitio pero que aún se puede consultar con algunas herramientas, fue en respuesta a la queja de Raúl Viso Zurita, un ciudadano con doble nacionalidad cubana y española, quien denunció en enero que la sucursal 3372 del BPA, ubicada en Hacendado 26, en La Habana Vieja, le impidió cobrar en efectivo 170 dólares que le correspondían de una ayuda de 325 euros otorgada por la Xunta de Galicia.

“La compleja situación financiera, económica y comercial que enfrenta el país, con incidencia directa en los bancos comerciales, ha provocado baja disponibilidad”

“Me están obligando a depositar los dólares en la tarjeta Clásica en contra de mi voluntad. Recibir dicha moneda en efectivo es un derecho que el Banco está violando con mi persona”, acusó Viso Zurita.

La falta de liquidez encuentra una explicación en el más reciente informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana (Ceec), correspondiente al segundo semestre de 2025, que incluye datos demoledores, como la contracción de alrededor de un 5% el año pasado, con lo que acumula una caída de más del 15% desde 2020. Según el reporte del Ceec, que es una institución oficial, la economía empeoró por tercer año consecutivo, en gran medida, hace constar, por la crisis energética que lastra al país desde mediados de 2024.

“La economía profundizó su contracción en el año, de modo que se consolidó un patrón de estancamiento y ausencia de recuperación”, indica el documento, que destaca la caída de ingresos externos, el retroceso del turismo y el deterioro de las condiciones energéticas en un contexto internacional adverso y con aumento de la presión de Estados Unidos.