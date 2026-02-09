El PIB cayó un 5% en 2025, según el oficialista Centro de Estudios de la Economía Cubana

La producción nacional se contrajo más del 15% desde 2020 y el informe no ve mejorías en el horizonte inmediato

"La dinámica de la economía cubana en 2025 fue coherente con la utilización de un modelo económico agotado y sin resortes efectivos que permitan accionar palancas para transformar una realidad necesitada de cambios estructurales y una renovada capacidad de adaptación". Así de contundente comienza el más reciente informe del Centro de Estudios de la Economía Cubana (Ceec), correspondiente al segundo semestre de 2025, que incluye datos demoledores.

Por ejemplo, que el producto interno bruto (PIB) de la Isla se contrajo alrededor de un 5% el año pasado, con lo que acumula una caída de más del 15% desde 2020. Según el reporte del Ceec, que es una institución oficial, la economía empeoró por tercer año consecutivo, en gran medida, hace constar, por la crisis energética que lastra al país desde mediados de 2024.

El Gobierno cubano no ha difundido hasta el momento cifras oficiales, pero el presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que el PIB se había reducido un 4% en los tres primeros trimestres del año pasado. “La economía profundizó su contracción en el año, de modo que se consolidó un patrón de estancamiento y ausencia de recuperación”, indica el documento, que destaca la caída de ingresos externos, el retroceso del turismo y el deterioro de las condiciones energéticas en un contexto internacional adverso y con aumento de la presión de Estados Unidos.

El texto insiste en la “ausencia de reformas estructurales y macroeconómicas” sustanciales en la Isla y, aunque reconoce que el Ejecutivo logró rebajar el déficit fiscal “hasta niveles considerados manejables” –hasta 74.518 millones de pesos, alrededor del 6 % del PIB–, esta mejora no se tradujo en crecimiento ni en mejores condiciones de equidad o desarrollo”.

La inversión se mantuvo baja (en torno al 10% del PIB) y la crisis energética, en cualquier caso, actuó como “eje de arrastre sobre el resto de sectores”: la generación eléctrica de la Isla cayó un 13,7% en términos interanuales.

En este contexto, el informe califica de “crítico” el estado del sistema eléctrico nacional (SEN) por el “envejecimiento de las termoeléctricas”, muchas construidas en los años 60 y 70 del siglo pasado con tecnología soviética.

Respecto a la inflación, indica el dato oficial de un 14,07% en el conjunto del año, pero reconoce que hay “estimaciones no oficiales más elevadas” que sitúan el encarecimiento de la canasta básica en un 70% interanual. Esta es la cifra que manejan, de hecho, economistas independientes como Pavel Vidal, que elevan los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), según la cual la inflación se triplicó entre 2021 y 2024.

En cuanto a las pequeñas empresas, el Ceec observa “una desaceleración en la creación de mipymes”

El informe del Ceec habla de una “erosión acumulada del poder adquisitivo” en los últimos años porque las subidas salariales en el sector estatal no compensan la mordida de la inflación. Ello implica, concede el documento, un “deterioro de las condiciones sociales” que se refleja en múltiples indicadores, desde la mortalidad infantil –que ha escalado casi cinco puntos hasta el 9,8 por mil desde 2020– a la emigración masiva. Aunque el reporte recoge la cifra oficial de la Onei de 9,6 millones de habitantes, estudios independientes calculan que solo quedan poco más de 8 millones.

En cuanto a las pequeñas empresas, el Ceec observa “una desaceleración en la creación de mipymes”. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se aprobaron 816 nuevas mipymes –de un total de más de 11.000–, pero 869 de las que existen reportaron pérdidas y 65 cerraron total o parcialmente. “Persistieron tensiones regulatorias y no se evidenció una transformación estructural de la empresa estatal, cuyos resultados mostraron caídas en ventas y utilidades”, asevera el informe.

Alimentos, energía, transporte y turismo mostraron retrocesos generalizados, recopila el documento, con números concretos: disminución interanual de las exportaciones de bienes y servicios de un 8,2%, caída del transporte de pasajeros alrededor del 10% y el de carga en casi dos millones de toneladas y debacle de los viajeros internacionales, 10,5% menos en 2025, con una ocupación hotelera de apenas 18,9% hasta septiembre y unos 1,6 millones de visitantes entre enero y noviembre, cerca del 40 % de los niveles previos a la pandemia.

Así las cosas, el Ceec, que cerró su estudio antes de la presión de EE UU para que no llegue petróleo a la Isla, pronostica para 2026 un “escenario dominado por la incertidumbre”. Además, califica de “optimista” la previsión de crecimiento del 1% para este año adelantada por el Gobierno cubano. Y concluye el documento: “Cuba atraviesa por lo que podría calificarse como una 'coyuntura crítica' definida como una situación de intersección y solapamiento de varias crisis”.