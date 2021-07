El cadáver de un cubano pasa días en un hotel de confinados en Varadero

Las señales del colapso por la pandemia siguen llegando desde Matanzas, una provincia que desde hace días se mantiene encabezando la lista de contagios diarios en el país. En una habitación del hotel Puntarena de Varadero, que funciona como centro médico para casos positivos a covid-19, el cadáver de un viajero pasó más de dos días sin que las autoridades lo recogieran.

El hombre falleció durante la mañana del martes, denunciaron otros viajeros de la Isla que están pasando su aislamiento en el alojamiento. En un video publicado en redes sociales se ve en la entrada de la habitación un balón de oxígeno y luego la silueta de las extremidades inferiores del cadáver tendido en una cama tapado con una sábana blanca.

"Di mi teléfono para que me filmaran el video. No tengo el valor de verlo, pero me duele", comentó la cubana Katia Jiménez al subir el video en Facebook que mostraba la situación. La mujer, que es paciente positiva por covid, aseguró que el fallecido era un compañero de viaje que estaba hospedado en una planta superior a la de su habitación.

"Todo el que me conoce sabe que soy de carácter fuerte, pero con muy buenos sentimientos. No era mi amigo, pero sí un ser humano que por negligencia médica perdió su vida", agregó.

Jiménez además denunció que en el centro de aislamiento "no hay atención médica ni medicamentos". Asegura que le suministraron Interferón y que el fármaco le provocó muchas reacciones y no fue examinada por el personal médico. "Esto es fácil decirlo, pero más duro es vivirlo como lo estoy haciendo yo".

Desde el pasado 5 de junio, el Gobierno estableció que todos los viajeros residentes en la Isla que lleguen por los aeropuertos internacionales de los polos turísticos de Ciego de Ávila y Varadero deben pagar en moneda libremente convertible (MLC) un paquete de aislamiento obligatorio en un hotel.

Según anunciaron las autoridades sanitarias, los viajeros deberán realizar la cuarentena por un término de siete días. El paquete de aislamiento incluye, además del hospedaje, la transportación desde el aeropuerto hasta dicha instalación.

De igual forma, se mantienen los paquetes de aislamiento para viajeros que arriben por los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, con precios de entre 378 y 1.907 dólares.

Este miércoles también se anunció "un nuevo protocolo para la confirmación de los positivos" en el que los test de antígenos se impondrán por encima de los PCR.

Pero desde dos días antes para los viajeros que lleguen de Rusia se estaban implementando nuevas reglas. Luego de su estancia en centros de aislamientos, a su egreso deberán completar los 14 días de cuarentena en sus hogares, "cumpliendo todas las medidas indicadas por el área de salud", publicó este lunes la prensa oficial.

El personal sanitario es el encargado de "velar" por el cumplimiento del protocolo, previa identificación de las viviendas donde residen estos viajeros, explicó el doctor Neil Reyes Miranda, director provincial de Higiene y Epidemiología en Villa Clara. A los diez días se le repetirá el PCR debido a que "algunos han resultado positivos al noveno día". "En caso de presentar síntomas, deben reportarlo al área de salud para su ingreso en un centro de atención".

Sin embargo, estos requisitos no se exigen a los turistas rusos. Unos 230 visitantes de Rusia estuvieron bajo confinamiento en Varadero por, presuntamente haber dado positivo al covid-19. Luego de que muchos manifestaron en las redes sociales su disgusto, alegando que están vacunados y han volado a la Isla con resultados negativos de pruebas PCR, Moscú impuso a Cuba la "liberación" de sus turistas confinados.

Tras el incremento de contagios, el país vive un dramático escenario en el que las redes sociales se han convertido en uno de los pocos canales de denuncias del colapso de los centros médicos. Pacientes y familiares han reclamado atención médica, la realización de un PCR o el traslado para una sala de terapia intensiva.

Así sucedió en el propio Matanzas, donde algunos sanitarios y residentes expusieron cómo varios hospitales estaban al límite de capacidad, con camillas y pacientes acumulándose en los pasillos.

