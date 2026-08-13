El canciller cubano acusa al NYT de "calumniar" a su gobierno, pero no se pronuncia sobre 'El Cangrejo'

EE UU sigue con su política de palo y zanahoria: Trump alude a un diálogo mientras su ministro de Defensa habla de nuevo de una posible intervención militar

Madrid/El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este miércoles de “nueva fabricación calumniosa” el artículo publicado por The New York Times (NYT) que vincula a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y apodado El Cangrejo, con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas. Lo hizo a través de su cuenta de X, como suele.

En su tuit, el canciller expresa que la publicación del Times “no tiene fundamento en lo absoluto” y se da “en cumplimiento de un servicio al gobierno de EE UU”. Y recalca: “No existe vínculo o participación alguna del Gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México”.

Sin embargo, el ministro no desmiente en ningún momento la posible participación del nieto de Castro en las actividades delictivas señaladas por el NYT. Se limita a desvincular su gobierno, al que no pertenece El Cangrejo.

Rodríguez asegura que “se recomendó repetidas veces a las autoridades de ese país que investigaran el hecho, pero nunca ofrecieron respuesta”

Lo que sí es “absolutamente cierto”, dice, “es que, en conversaciones bilaterales entre los Gobiernos cubano y estadounidense sobre temas migratorios y con participación de altos funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna, entre 2022 y 2024, la delegación cubana alertó reiteradamente sobre la existencia de una o varias operaciones de tráfico de cubanos hacia EE UU, cuyo centro coordinador estaba en el sur de Florida”. Rodríguez asegura que “se recomendó repetidas veces a las autoridades de ese país que investigaran el hecho, pero nunca ofrecieron respuesta”.

El artículo de The New York Times, publicado el martes, asociaba a El Cangrejo con el grupo conocido como Mafia Cubana en Quintana Roo, en el sureste de México. Su nombre fue señalado, dice el diario estadounidense, al menos por dos miembros de la propia organización, detenidos en Estados Unidos.

Uno de ellos es José Miguel González Vidal, que fue condenado en 2023 a 25 años de prisión. Este informó de que regaló una embarcación al nieto de Raúl Castro, además de un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa de la marca Louis Vuitton. Los obsequios, según los registros judiciales, fueron a cambio de permitir el paso por la aduana cubana de mercancías que la red había adquirido en México con tarjetas de crédito robadas.

Lo más serio, sin embargo, es el papel que tuvieron las embarcaciones y otros bienes robados dentro de las actividades atribuidas a la Mafia Cubana en Quintana Roo. La organización se dedicó, principalmente, al tráfico de miles de migrantes desde Cuba hacia México y, finalmente, hacia EE UU. Para ello, señaló el Times, la mafia robó, “durante años”, al menos desde 2009, embarcaciones de lujo y equipos náuticos en ciudades del suroeste de Florida, desde Sarasota hasta Naples y Marco Island.

Ya ante el diario estadounidense, el Gobierno cubano calificó las acusaciones como “calumnias”, aunque Rodríguez Castro no respondió a las solicitudes de comentarios.

"Como ya he dicho antes, y creo que han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares"

Aunque el Times indicaba que el nieto de Raúl Castro no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso, que su nombre surja en una noticia así cobra relevancia por el papel que ha tenido en los últimos mese como interlocutor y figura clave en las gestiones con Washington en el diálogo que han abierto ambos países.

Al respecto de las relaciones bilaterales, este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, volvió a la carga con la amenaza de una posible intervención militar a la Isla. “Como ya he dicho antes, y creo que han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares”, manifestó Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que ha participado en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

Asimismo, el secretario de Defensa afirmó que La Habana “haría bien en prestar atención” a la “voluntad” del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de “hacer valer las prerrogativas estratégicas” de EE UU.

Tras ello, alardeó de que “nadie puede compararse con Estados Unidos”. Hegseth se extendió: “Lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante”. Y agregó: “Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba”.

Desde su incursión en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, a principios de enero, la Administración de Trump ha planteado varias veces la posibilidad de que lo mismo podría ocurrir con Cuba en cualquier momento. Sobre la Isla pesa un bloqueo petrolero –salvo el alivio que supone las importaciones desde EE UU de gasolina y diésel a través de empresas privadas– y las sanciones se han recrudecido.

A la vez, el presidente estadounidense ha afirmado mantener una postura “flexible” y ha dado publicidad a la apertura de un diálogo. “Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, indicó Trump en junio, tras afirmar que a diferencia de Venezuela, la Isla no tiene petróleo, en unas declaraciones en las que aseguró que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.