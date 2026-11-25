Detenidos desde febrero por pintar carteles contra el régimen, los presos se han desmarcado del cubano Boris Betancourt, que organizó el viaje a la Isla

Madrid/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana la noche del 24 de noviembre. Su objetivo es retomar las gestiones diplomáticas para lograr la liberación de siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba desde finales de febrero. Según reportes de la prensa istmeña, el canciller programó reuniones con autoridades de la Isla para evaluar la situación jurídica de sus connacionales, recluidos en prisión.

En contraste con la cobertura informativa en Panamá, los medios oficialistas cubanos guardan silencio. Hasta este miércoles no habían publicado información sobre la llegada de Martínez-Acha ni sobre su agenda en la capital.

La visita forma parte de un extendido proceso de negociación diplomática que el Ejecutivo de José Raúl Mulino mantiene como prioridad desde hace nueve meses. Desde los primeros arrestos, el 28 de febrero de 2026, la Cancillería panameña optó por una vía prudente y respetuosa de los procedimientos judiciales cubanos. En marzo, Martínez-Acha viajó a La Habana para reunirse con Miguel Díaz-Canel y con el canciller Bruno Rodríguez. En abril logró la liberación y repatriación de las tres mujeres detenidas junto al grupo, Evelyn Edith Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Sthefany Gudiño, presentada por Cuba como un "gesto de amistad".

A partir de julio, tras concluir la fase de instrucción y pasar el expediente de los siete hombres a la etapa intermedia previa al juicio, la Cancillería evaluó convenios internacionales para solicitar que, en caso de condena, cumplan las penas en territorio panameño. Entre agosto y octubre, el Gobierno panameño mantuvo la asistencia consular a los detenidos en la Isla y sostuvo reuniones periódicas en Ciudad de Panamá con las familias, sin que La Habana haya anunciado todavía una excarcelación inmediata.

Entre agosto y octubre, el Gobierno panameño mantuvo la asistencia consular a los detenidos en la Isla

La causa se originó cuando el Ministerio del Interior detuvo a los 10 panameños en zonas habaneras como Boyeros, Jaimanitas y Vía Blanca bajo el artículo 124 del Código Penal, por "propaganda contra el orden constitucional", tras aparecer pintadas con consignas como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Se acabó el miedo". Según el comunicado oficial emitido el 2 de marzo por el Ministerio del Interior cubano, los implicados ingresaron alentados desde el exterior para elaborar los carteles a cambio de pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares al regresar a Panamá, y habrían reconocido su autoría desde el inicio.

El episodio quedó vinculado a la organización Camino a la Democracia en Cuba, liderada por Boris Mauricio Betancourt Hernández, un grupo prácticamente desconocido cuyo primer rastro en redes data del 27 de julio de 2024, aunque él sitúa su origen en 2019. Ninguna organización opositora cubana reconocida ha validado su trayectoria previa ni declarado conocer su labor política. En su estructura visible figuran su madre, Mileidys Hernández, como vicepresidenta, junto a voceros panameños, sin otros opositores cubanos verificables.

Betancourt cumple una condena de 48 meses en la cárcel panameña de máxima seguridad La Nueva Joya tras ser arrestado el 16 de mayo de 2024 por posesión agravada de drogas. Además del pedido de extradición presentado por Cuba en abril de 2024 bajo un tratado antinarcóticos de 1995, registros judiciales de Estados Unidos muestran un proceso penal federal abierto contra él en Florida desde octubre de 2024 y otro expediente de 2016. El 30 de enero de 2026, cuatro semanas antes de las detenciones en La Habana, Mulino denegó su extradición por cautela procesal ante un posible riesgo de persecución política o falta de garantías, sin declararlo perseguido político. Desde entonces, han circulado informaciones sobre su entrega a EE UU para responder a otros delitos anteriores, de tipo financiero.

Mientras el proceso avanza en Cuba, las propias familias de los siete detenidos marcaron distancia con Boris Betancourt

Mientras el proceso avanza en Cuba, las propias familias de los siete detenidos marcaron distancia con Boris Betancourt. El 10 de septiembre divulgaron a través de la Cancillería un comunicado en el que se deslindaron "categóricamente" de Camino a la Democracia, rechazaron sus movilizaciones, exigieron que deje de hablar en su nombre y lamentaron las circunstancias del viaje, al tiempo que respaldaron exclusivamente la gestión diplomática oficial. En paralelo, el Ministerio Público panameño investiga el financiamiento y presunto reclutamiento de la operación, en medio de sospechas de que estos ciudadanos fueron expuestos a ese riesgo por el propio Betancourt, en su afán de construir un perfil opositor y fabricar un historial de enfrentamiento para una organización y un supuesto liderazgo que ningún referente histórico de la disidencia cubana ha reconocido.

La visita de Martínez-Acha cierra un año de relaciones bilaterales pragmáticas pero tensas. A diferencia de la ruptura con Venezuela en 2024, Panamá preservó los canales formales con La Habana, aunque en agosto prorrogó hasta junio de 2029 la visa de tránsito en Tocumen para viajeros cubanos y en octubre ofreció ante la ONU su territorio como sede neutral para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, acompañado de llamados al respeto de los derechos humanos.