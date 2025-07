En las cárceles cubanas todavía cumplen condena 421 presos del 11J, denuncia Prisoners Defenders

La Habana/En vísperas del cuarto aniversario de las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders (PD) ha publicado un informe en el que denuncia que, de los 1.158 presos políticos que cumplen condenas en la Isla, el 65% (752) fue detenido durante esas protestas. Desde entonces, el régimen ha seguido encarcelando a sus opositores impunemente –a razón de 10 mensuales en los últimos 12 meses, aunque varios han sido liberados–, incluyendo ocho nuevos arrestados el pasado junio, al menos la mitad de ellos en las protestas del día 29 en Guanabacoa.

La lista de la plataforma solo incluye a Deyanira López, Dónovan López, Hiromi Moliner y Sunamis Quintero García, quienes salieron a protestar contra los apagones en un reclamo vecinal que terminó con un incendio, una decena de detenidos y un ambiente de creciente tensión.

“La situación respecto al 11 de julio de 2021 no sólo no ha mejorado: ha empeorado sustancialmente. No obstante, la masiva y brutal represión sufrida entonces es el único factor de freno en la población a nuevas manifestaciones masivas, que se suceden de forma esporádica por todo el país, si bien con aglomeraciones mucho más discretas por causa del terror creado entre la población el 11J y la situación de estos presos en Cuba”, reseña PD.

La plataforma, en colaboración con Consorcio Justicia y el Centro para una Cuba Libre, ha elaborado un documento que encapsula datos actualizados de la represión desatada por las autoridades durante el 11J. Desde entonces, cerca de 2.000 manifestantes han sido procesados penalmente de los que hoy 421 permanecen en las cárceles cubanas –otros 331 cumplen condenas en régimen extracarcelario– y, de ellos, 202 fueron sancionados con entre 10 y 30 años de prisión.

La organización recordó también que, de las 73 mujeres arrestadas durante las protestas, 18 siguen presas

La organización recordó también que, de las 73 mujeres arrestadas durante las protestas, 18 siguen presas, y subrayó los nombres de las Damas de Blanco Sissi Abascal y Sayli Navarro, que cumplen su condena en el penal La Bellotex de Matanzas; además de María Cristina Garrido Rodríguez, condenada a 7 años en la prisión de El Guatao, en La Habana y Lizandra Góngora Espinosa, con una pena de 14 años en la Prisión de Trabajos Forzosos Los Colonos de Isla de la Juventud, “alejada y sin posibilidad de recibir visitas de su familia y sus 5 hijos (4 aún menores)”.

PD también denunció las torturas a las que someten a los presos del 11J, incluyendo la negativa de las autoridades carcelarias a brindar asistencia médica. De los manifestantes julio de 2021 que siguen presos, 325 presentan “patologías médicas graves” y 34 tienen problemas de salud mental “incompatibles con la prisión”.

“Un número aún inmenso de presos políticos están gravemente enfermos y deberían beneficiarse de licencias extrapenales, las cuales el régimen cubano deniega continua y arbitrariamente”, dijo la plataforma, que mencionó los casos de Alexander Díaz Rodríguez, condenado a 5 años de prisión en Pinar del Río y quien padece “un cáncer de garganta en fase terminal, además de hepatitis B, anemia y desnutrición”.

En una situación similar está Amalio Álvarez González, con una pena de 15 años y “trastornos psiquiátricos, discapacidad cognitiva y pérdida de visión”, quien ha intentado quitarse la vida en cuatro ocasiones.

El pasado 7 de julio falleció, tras realizar una huelga de hambre de más de 40 días, el preso político Yan Carlos González

Precisamente el pasado 7 de julio falleció, tras realizar una huelga de hambre de más de 40 días, el preso político Yan Carlos González González, encarcelado desde hacía más de un año en la prisión santaclareña La Pendiente. Acusado por haber prendido fuego a un cañaveral, el preso, de 44 años, se enfrentaba a 20 años de cárcel a petición de la fiscalía. En el momento de su muerte, González estaba en el Hospital Provincial Arnaldo Milián, en Santa Clara, con pronóstico reservado.

Asimismo, PD denunció la revocación por parte del régimen de la licencia extrapenal a cuatro de los 219 presos del 11J excarcelados tras las negociaciones con el Vaticano el pasado enero: Jose Daniel Ferrer, Jaime Alcide Firdó, Félix Navarro Rodríguez y Donaida Pérez Paseiro. Y añadió que de los presos políticos incluídos en el acuerdo, el 91% “tenían derecho por ley a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata, ya hacía incluso más de un año”.

La situación de los presos no es el único aspecto que preocupa a las organizaciones que hacen activismo a favor de la sociedad civil. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó este mes un recuento de las “acciones represivas” que se llevaron a cabo, por parte de la Seguridad del Estado, en el mes de junio. Según el informe, se registraron 253 de estos casos, de los que 61 fueron detenciones arbitrarias.

“Entre las principales violaciones se cuentan sitios de viviendas de activistas, abusos contra presos políticos, amenazas y hostigamientos”, señala el texto, que añade que las mujeres “son las más perjudicadas por la represión”.