El Casal Català de La Habana se cae a pedazos y solo tres personas lo mantienen abierto

La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, en Centro Habana, con buena parte de su sede inutilizable y sus cuentas bloqueadas.

La histórica organización denuncia un “bloqueo total” de sus cuentas bancarias en Cuba y dificultades para acceder a las subvenciones que recibe de Cataluña

Madrid/La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, conocida como Casal Català de La Habana, atraviesa una situación “desastrosa”, con buena parte de su sede inutilizable y sus cuentas bloqueadas por las autoridades cubanas, según denunció la Federación Internacional de Entidades Catalanas (Fiec). La institución, creada en 1840, es considerada por la Generalitat –el gobierno autonómico catalán– la más antigua de las asociaciones fundadas por emigrantes catalanes en el mundo.

La sede, situada en Consulado 68, entre Genios y Refugio, en Centro Habana, carece de servicios y medios básicos. En la convocatoria de la campaña de apoyo, lanzada el pasado 13 de septiembre, la Fiec denuncia un “bloqueo total” de las cuentas bancarias del Casal y sostiene que “la mayoría de entidades de la emigración española” en Cuba se encuentran en una situación similar. Con dificultades incluso para conseguir material de oficina y equipos informáticos, la institución se mantiene, según la Federación, por el compromiso personal de su actual directiva.

Idania Rodríguez, presidenta del Casal desde diciembre de 2025, explicó al diario digital catalán El Món que el tipo de cambio oficial impuesto por las autoridades bancarias cubanas deprecia el valor de las transferencias internacionales y que la entidad tampoco puede retirar los fondos en divisas, lo que impide financiar obras y pagar salarios. “No es posible tener trabajadores gratis”, lamentó Rodríguez, que lleva más de dos años pagando de su bolsillo la electricidad de la institución.

El Casal intentó abrir una cuenta en Cataluña desde la cual gestionar directamente las subvenciones, pero, según Rodríguez, las autoridades cubanas consideran ilegal ese procedimiento. “Estamos atados de pies y manos”, declaró al medio.

Denuncian un “bloqueo total” de las cuentas bancarias del Casal y sostiene que “la mayoría de entidades de la emigración española” en Cuba se encuentran en una situación similar

Los problemas financieros agravan el deterioro de la sede. “Caen partes de los techos” y algunas salas no pueden utilizarse por el riesgo de accidentes. También hay problemas de fontanería y fallas eléctricas que llegaron a quemar el equipo de música. Hoy solo la presidenta, la tesorera y el vicepresidente mantienen abierta la institución. “No puedo asumir nada más”, lamentó Rodríguez. La actividad se reduce a las celebraciones de Sant Jordi (23 de abril), San Juan (24 de junio) y la Diada (11 de septiembre).

El mal estado de la sede amenaza también el archivo histórico del Casal, que conserva documentación sobre la emigración catalana a Cuba y ha sido parcialmente digitalizado con apoyo de instituciones de esa comunidad autónoma. El Archivo Nacional de Cataluña destaca que esos fondos recogen desde la asistencia prestada a emigrantes sin recursos hasta las relaciones de la comunidad catalana con las autoridades cubanas y españolas.

Para aliviar al menos las carencias materiales, se aprovechó un viaje de un barco de Open Arms –organización humanitaria española dedicada principalmente al rescate de migrantes en el Mediterráneo y a otras emergencias– para trasladar desde México ordenadores, impresoras y material de oficina. Según cuenta la Candidatura d’Unitat Popular (Cup), formación de izquierdas, militantes de esta organización impulsaron las gestiones y asumieron inicialmente la compra de los equipos, que llegaron al Casal el 2 de septiembre. La Fiec abrió después una campaña para cubrir el coste del material.

El mal estado de la sede amenaza también el archivo histórico del Casal, que conserva documentación sobre la emigración catalana a Cuba

El deterioro de las instituciones históricas de la emigración española en Cuba no se limita al Casal. En junio de 2025, 14ymedio constató que la Casa Canaria de La Habana seguía prácticamente en ruinas pese a una subvención de 90.000 euros del Gobierno de Canarias. Las autoridades cubanas habían intervenido la asociación en 2022 y colocado una comisión gestora al frente.

La Colonia Leonesa, en Centro Habana, también ha recibido fondos desde España para restaurar su patrimonio. En 2023, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura financiaron con 25.000 euros la restauración de su panteón en el Cementerio de Colón. Los descendientes advertían ya entonces de que la crisis y la escasez de materiales podían obstaculizar unas obras previstas inicialmente para ocho meses.