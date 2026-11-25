Los datos de 2026, que no figuran en el documento, indican sin embargo que la tendencia a la baja registrada en 2025 se ha revertido este año, puesto que a fecha de hoy ya se ha informado de 60 feminicidios.

Las autoridades reportaron 49 casos el año pasado, frente a los 76 de 2024, y casi ocho de cada diez víctimas tenían entre 20 y 44 años

Madrid/Cuba ha pasado de figurar entre los países de América Latina con mayor tasa de feminicidios a situarse por debajo de la media regional, según el nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre. La Isla pasa de 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres en 2024 a 0,9 en 2025, frente al 1,1 de la región.

Para elaborar su informe, la Cepal emplea los datos oficiales divulgados en agosto pasado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei): 49 feminicidios en 2025, frente a los 76 de 2024 y los 60 de 2023. El Gobierno contabiliza los casos en el año en que concluyen los procesos judiciales, independientemente de cuándo se cometieron los crímenes, y deja fuera aquellos en los que no se celebra un juicio porque el agresor se suicida tras asesinar a la mujer.

El Gobierno cubano contabiliza los casos en el año en que concluyen los procesos judiciales, independientemente de cuándo se cometieron los crímenes

Los datos de 2026, que no figuran en el documento, indican sin embargo que la tendencia a la baja registrada en 2025 se ha revertido este año, puesto que a fecha de hoy ya se ha informado de 60 feminicidios.

La profesora de Derecho de la Universidad de La Habana Arlín Pérez explicó en septiembre a IPS Cuba que los casos juzgados en 2025 correspondían fundamentalmente a asesinatos perpetrados en 2023 y algunos en 2024. La escasez de personal en la Policía, la Fiscalía y los tribunales, así como los apagones, han provocado, según la jurista, que procesos penales que podrían resolverse en seis meses se prolonguen durante dos o tres años.

Los datos indican que la participación de parejas o ex parejas en esos crímenes ha crecido, al pasar del 72,4% en el informe anterior al 79,6%. También ha aumentado la proporción de mujeres asesinadas de entre 20 y 44 años, del 65% al 77,6%.

Los registros independientes, en cambio, se elaboran en función de la fecha de los asesinatos. El Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), que durante 2025 trabajó junto a la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba en la verificación de los casos, cifra en 50 los feminicidios perpetrados el año pasado. El recuento de 14ymedio –que no considera razones de género asesinatos de mujeres en asaltos u otras circunstancias azarosas– es de 42 cometidos en 2025, mientras el dato oficial (49) incluye casos del año anterior y omite casos que no habían sido juzgados aún.

Un ejemplo de la demora de los procesos judiciales es el caso de Marialina García Borroto, asesinada en agosto de 2025 en Florencia, Ciego de Ávila, junto a su pareja, Abel Morales Castro. El pasado 3 de noviembre, más de un año después del doble crimen, el Tribunal Provincial Popular anunció la condena a “privación perpetua de libertad” del agresor Adrián Cruz Díaz, ex esposo de la mujer. Al corresponder la sentencia a la causa 84 de 2026, el feminicidio quedaría para las estadísticas oficiales de este año, pese a haber sido cometido en 2025.

Cuba no figura entre los 17 países de la región que han tipificado el feminicidio como delito autónomo, aunque sí forma parte de los 20 que han introducido modificaciones legislativas para sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género

Cuba no figura entre los 17 países de la región que han tipificado el feminicidio como delito autónomo, aunque sí forma parte de los 20 países y territorios que han introducido modificaciones legislativas específicas para sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género. Al igual que Argentina y Puerto Rico, la Isla los contempla como una modalidad agravada del homicidio. El último país en incorporar el feminicidio como delito autónomo ha sido República Dominicana, cuyo nuevo Código Penal entró en vigor en agosto pasado.

En América Latina, las tasas más elevadas corresponden a Guatemala (2), Brasil y Costa Rica (1,4), seguidos de Bolivia y República Dominicana (1,3). Cuba se sitúa al mismo nivel que Panamá y Argentina, mientras que Chile y Colombia presentan los valores más bajos (0,4).

La Cepal recoge asimismo 54 víctimas indirectas de los feminicidios en la Isla, frente a las 70 del boletín precedente. Según los datos publicados en agosto por la Onei, 32 de las mujeres cuyos casos fueron juzgados en 2025 tenían hijos menores de edad.

El organismo de Naciones Unidas insiste este año en la necesidad de disponer de estadísticas por provincias y municipios para “identificar contextos de mayor vulnerabilidad y activar oportunamente mecanismos de prevención, atención y protección”. Cuba figura entre los países de los que la Cepal asume únicamente la información a escala nacional, pese a que la Onei publicó en agosto un desglose por provincias.

En América Latina y el Caribe, al menos 3.386 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 2025, según los datos oficiales de 27 países y territorios. Otros 5.327 intentos de feminicidio fueron registrados en los diez que proporcionaron información al respecto.