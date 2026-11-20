Madrid/Cienfuegos tiene ya ocho proyectos de farmacias privadas, siete del municipio cabecera y uno de Aguada de Pasajeros, según informó este viernes la doctora León Rayas, jefa del Departamento provincial de medicamentos y tecnologías médicas, durante un taller de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.

La reunión tuvo lugar en vísperas del Día del Farmacéutico y sirvió para destacar –una vez más– cómo se aplican también en ese sector las 176 “transformaciones económicas y sociales” aprobadas este año por el Gobierno cubano.

Según la doctora, los departamentos de Desarrollo y de Actores Económicos No Estatales del Gobierno provincial se han reunido con interesados y con dueños de mipymes que podrían ampliar sus negocios en el sector. Algunos proyectos son de nueva creación y tendrán la farmacia como actividad principal; otros sumarán el servicio a otros emprendimientos ya existentes.

Desde agosto, la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública ha emitido las primeras indicaciones. Entre las condiciones, León Rayas precisó que cada proyecto deberá aportar el 10% de sus utilidades a una institución sanitaria. Según su ubicación, el dinero irá a unidades de la Atención Primaria o Secundaria, con el supuesto fin de reforzar la baja cobertura de la red estatal de farmacias.

El dinero irá a unidades de la Atención Primaria o Secundaria, con el supuesto fin de reforzar la baja cobertura de la red estatal de farmacias

Los negocios podrán vender al detalle todos los productos salvo los de uso exclusivamente hospitalario y los estupefacientes y sus similares. Tampoco podrán competir con la industria nacional, por lo que solo comercializarán medicamentos importados. Sí podrán ofrecer artículos de parafarmacia para el cuidado de enfermos, como sillas de ruedas, muletas y otros.

Una vez aprobado el proyecto, una comisión del Ministerio otorga la licencia operativa. Los gestores deben contratar con Medicuba o BioCubaFarma lo relativo a la importación, y gestionar ante el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) el registro sanitario de cada producto.

La funcionaria aclaró además que las nuevas farmacias no pueden instalarse en los locales de las farmacias comunitarias estatales: los interesados tienen que buscar un espacio ajeno al sistema de salud.

La apertura parte del Decreto 160/2026, publicado el pasado julio, que elimina una prohibición general que limitaba estas actividades al sector estatal, y las pasa a considerar “autorizables o condicionadas”, es decir, posibles tras obtener licencias del Ministerio de Salud Pública. El decreto también incluye ópticas, servicios de cuidado y rehabilitación.

Para septiembre, Salud Pública había revisado 36 proyectos de farmacias privadas y 14 recibieron aval para continuar sus trámites

Para septiembre, Salud Pública había revisado 36 proyectos de farmacias privadas y 14 recibieron aval para continuar sus trámites. Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, confirmó entonces que ningún establecimiento no estatal podrá importar medicamentos por su cuenta y que podrán acudir a la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Emcomed), que ofrece licencia sanitaria, almacenes, transporte y personal.

Este diario lleva años reportando la escasez de medicamentos en Cuba, que ha alimentado un mercado paralelo y establecimientos particulares de venta de fármacos. Es el caso de una tienda de Regla, en La Habana, que lleva dos años vendiendo medicinas con anaqueles bien surtidos y precios altos: 2.000 pesos por unas vitaminas y 1.000 por una tableta de pastillas.

Aunque el local se viralizó en redes como la “primera farmacia privada” de Cuba, un empleado relató a este diario que esa fama le había traído más problemas que beneficios, y quedó sin aclarar si contaba con licencia. En la misma época, el Minsap había declarado que ninguna farmacia de gestión no estatal había comenzado a prestar servicios al público.

La formalización del mercado farmacéutico intenta paliar la escasez crónica del sector estatal, que tiene sus farmacias desabastecidas y a sus pacientes sin los tratamientos oportunos. El médico opositor Eduardo Cardet ha advertido que las nuevas farmacias privadas no garantizan la calidad de los medicamentos y que sus precios dejan fuera a la mayoría de los enfermos que más los necesitan.