El cinturón agrícola de la capital cubana se queda sin alimentos para su población

Las autoridades de Alquízar, en Artemisa, admitieron lo que sus pobladores llevaban meses denunciando: el plan de soberanía alimentaria es un fracaso, y se lo hicieron saber al vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, que asistió a la reunión donde se enumeró los problemas de producción.

El periódico El Artemiseño tampoco pudo pasar por alto la debacle de la economía local, y este viernes el titular de su artículo formulaba la pregunta que los funcionarios no quisieron hacerse en voz alta durante su encuentro: ¿Cuánto falta para la soberanía municipal y alimentaria?

Durante el "intercambio sostenido", Valdés Mesa se limitó a dar órdenes que difícilmente se cumplirán en la provincia: hay que sembrar más arroz, maíz, girasoles para elaborar aceite, criar ganado, sustituir importaciones, estimular a los campesinos y bajar los precios.

Mientras, en los comercios de la provincia una libra de frijoles negros ya roza los 550 pesos, por encima incluso del precio en La Habana. En los mercados estatales hace más de un año que no se ve el grano.

Los funcionarios, no obstante, no se dejaron amedrentar por los datos y aseguran que todo está bien. Marisleydis Domínguez, vicepresidenta del Programa Agropecuario, anunció con orgullo que los puntos de venta de alimentos habían aumentado de 16 a 40 en el territorio, pero no mencionó qué planea ofrecer en esos locales, cuando apenas se produce en los campos.

Lo mismo ocurrió con las minindustrias, con las que "se concertaron precios" –sin que se aclarara si la población podrá pagarlos–, pero en este caso la propia prensa puso coto a las palabras de la funcionaria recordando que "tales acciones aún no se reflejan en la mesa de los más de 30.000 alquizareños".

Aun así, y con los números en su contra, el intendente del municipio prometió que, "para 2024, Alquízar se autoabastecerá de viandas y hortalizas". El cómo lo hará, en tan solo dos meses, tampoco fue asunto de debate.

Parte del "cinturón agrícola" que rodea La Habana, Alquízar ha sido tradicionalmente tierra de cultivo de hortalizas, frutas y cría de cerdo. Con su tierra roja y su superficie llana y fértil, en su geografía se ubicaron durante décadas varias de las escuelas en el campo que buscaron unir docencia y producción agropecuaria. Hoy, la mayoría de esos centros están abandonados o convertidos en viviendas improvisadas.

La profunda crisis estructural de la Isla, que se ha agravado en los últimos años, ha golpeado especialmente a las economías familiares que en las actuales condiciones aspira, como mucho, a pagar los productos normados que llegan a la bodega, pues los precios de la comida en los mercados estatales y privados exceden la capacidad de compra del salario medio.

Con el inicio de noviembre, residentes de varias provincias se han quejado de que solo el azúcar y una pocas libras de arroz han llegado por la libreta y sobre el resto de los productos, las propias autoridades han reconocido no tener garantía de cuándo llegarán.fuer

En el caso particular de Alquízar, la situación en que viven los ciudadanos es aún más preocupante si se tiene en cuenta la ola de violencia que asola al municipio y que ha forzado a los vecinos a confinarse en sus casas durante la noche, por miedo a ser robados o asaltados en la calle.

La Policía desmintió recientemente que Alquízar se mantuviera en un estado de sitio o toque de queda, aunque varios residentes insisten en que se trata de una "recomendación", mientras los agentes patrullan las calles del pueblo.

