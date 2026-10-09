Menos cola y servicio más ágil en el nuevo centro de visados para España en La Habana

La empresa internacional contratado por Madrid está sometida a la regla que obliga las sedes diplomáticas en Cuba a pasar por la estatal Palco para gestionar su personal

La Habana/Apenas arrancaba su servicio, el pasado lunes, y el nuevo Centro de Solicitud de Visados del Consulado de España en La Habana, situado en Avenida 31 entre 18 y 14, en Miramar (Playa), ya lucía repleto. Ante la flamante oficina, creada para descongestionar las sedes principales, aguardaba una nutrida cola, aunque bastante menos que en La Habana Vieja. “Esta cita ya la teníamos de antes de que se mudaran”, explicaba a 14ymedio una de las mujeres que esperaban.

Según contaban más usuarios, ya los que fueron la semana pasada a las sedes tradicionales del Consulado, tanto el Palacio de Velasco como la Lonja del Comercio, a entregar los resguardos de sus solicitudes, se les emplazaba al centro ubicado en Playa a partir del 5 de octubre. “Nos notificaron por correo los cambios y nos dieron la opción de venir personalmente y escoger fechas posteriores a nuestra conveniencia”, indica un estudiante.

Las conversaciones tenían lugar en medio del sonido aturdidor de la planta generadora que tiene el local, fuertemente vigilado.

“Cualquier contratación de personal que el Consulado General de España realice en Cuba, para prestar servicios en sus distintos departamentos, debe estar vinculada a la contratación con una empresa estatal"

La Embajada española en la Isla anunció hace dos semanas la apertura del nuevo centro, administrado por una empresa externa, con el objetivo de agilizar el trabajo que se acumula en la sede consular. Aunque no se especificó el nombre de la firma, se sabe que es BLS International Services Limited la que proporciona el mismo servicio en casi 60 países desde 2016, cuando ganó la licitación del Ministerio de Exteriores español.

La compañía renovó recientemente el contrato para adecuar la tarifa hasta los 17 euros que cobra ahora a los usuarios en todo el mundo. Ese dinero se destina no solo al alquiler de las oficinas, sino al procesamiento de la documentación, toma de datos biométricos y devolución de los documentos ya tramitados. Sin que tampoco hayan trascendido los detalles, el sistema debe asociarse con una estatal cubana para poder operar dentro de la Isla, dado que, pese a que el régimen acaba de publicar la nueva normativa por la que se exime a las empresas extranjeras de la obligación de recurrir a una entidad empleadora del Estado, las embajadas y organismos oficiales siguen sujetas a la intermediación.

Documentos oficiales de España acreditan la contratación de Palco –por más de un millón y medio de euros– para reforzar el personal de oficina y doméstico en el propio consulado. Además, en respuesta a una pregunta escrita al Congreso español, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció a finales de septiembre que “cualquier contratación de personal que el Consulado General de España realice en Cuba, para prestar servicios en sus distintos departamentos, debe estar vinculada a la contratación con una empresa estatal, en este caso la Empresa Empleadora Palco, no existiendo otra modalidad de contratación de personal local en el país, lo que explica que esta operativa se haya venido siguiendo desde 2017”.

Ante la flamante oficina, creada para descongestionar las sedes principales, aguardaba una nutrida cola, aunque bastante menos que en La Habana Vieja. / 14ymedio

Palco sirve incluso de intermediaria-empleadora en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a pesar de que Gaesa, el todopoderoso conglomerado militar al que pertenece, está sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento de Estado. Este organismo paga a Palco por los empleados locales que tiene en su sede diplomática de Cuba una cantidad que, de acuerdo con datos oficiales, oscila entre los 100 y 200 dólares, del que, al igual que sucede con las misiones médicas, pagan luego una parte a los trabajadores en pesos.

Según anunció la Embajada de España, el traslado de funciones comenzaría el 5 de octubre con la gestión de los visados de corta estancia de tipo Schengen, continuaría el 12 de octubre con la inclusión de los visados nacionales de estudio o trabajo y concluiría el 19 de octubre, cuando tenían previsto incluir las solicitudes de familiares de ciudadanos comunitarios, completando así el traslado total de los servicios de visado.

Tal y como advirtió el Consulado español, la reorganización implica el cierre definitivo del antiguo sistema de reservas mediante la plataforma Bookitit y la suspensión de recepción de credenciales por correo electrónico, que de hecho dejó de prestar este servicio el pasado 18 de septiembre.

"Si pagas 10 euros, buscan tu pasaporte y te lo dan en la mañana. Si no, tienes que esperar a que te lo den a las 3:00 pm. Recogen un máximo de 30 resguardos aproximadamente"

Quienes no tenían ninguna cita reservada podrán empezar a probar la plataforma de reservas online el 1 de diciembre. Hasta esa fecha, el consulado solo atenderá casos de extrema urgencia debidamente acreditados por vía telemática. De hecho, si se entra en la web oficial, un cartel da la noticia e invita a visitar el sitio “más adelante para verificar la disponibilidad de citas”.

El sitio tiene adicionalmente servicios “VIP”, que se pueden contratar de manera voluntaria, y que van desde la prestación de asistencia para rellenar formularios, realización de fotografías y fotocopias. La Administración española ha subrayado, no obstante, que la contratación de estas opciones no influye en la decisión final del expediente ni agilizará la resolución del visado, algo que seguirán realizando los funcionarios de Exteriores en el Consulado.

Acerca de esos servicios, detalla uno de los hombres que esperaban: “Si pagas 10 euros, buscan tu pasaporte y te lo dan en la mañana. Si no, tienes que esperar a que te lo den a las 3:00 pm. Recogen un máximo de 30 resguardos aproximadamente, así que no todo el que viene logra entregarlo. O sea, si quieres asegurar y recogerlo el mismo día, pagas o llegas temprano”.

Un empleado aclaraba las dudas al entrar, bromeando con que en el lugar no hay coleros: “Ahora el trabajo de los coleros lo hacemos nosotros”.

Las conversaciones tenían lugar en medio del sonido aturdidor de la planta generadora que tiene el local, fuertemente vigilado. / 14ymedio

Otros lamentaban cómo se ha complicado un trámite que antiguamente llevaba poco tiempo y costaba menos. “Hace tiempo, una vez que entregabas el resguardo de tu solicitud de visado, recogías el pasaporte el mismo día, por la tarde, en orden alfabético por las iniciales de tus apellidos”, dice una vecina de Pinar del Río con familia en Soria que lleva años haciendo este tipo de trámites. “Cuando empezaron a formarse colas largas, ya entregabas el resguardo y te daban una fecha uno o dos días después para que recogieras el pasaporte. Todo se volvió más engorroso: volver a ir otro día, volver a hacer colas, volver a pagar a los coleros”.

El traslado de la logística de estos trámites en Cuba, los más solicitados, a una empresa externa fue un reclamo durante años al Gobierno de la Isla por parte de España, pero ahora se hizo perentorio. La Embajada en La Habana acumula años de colapso en sus servicios, ya que los funcionarios deben resolver infinidad de expedientes, no solo los vinculados a las solicitudes de visado, sino, ahora, muy especialmente, a las concesiones de nacionalidad, por lo que evitarles tiempo en el mero procesamiento de documentación de visas era clave para que pudieran centrarse en otros trámites, así como el análisis y decisión para cada caso.

El Consulado de España en La Habana ha recibido una avalancha de solicitudes, solo por detrás de Argentina, aunque en ese país ya funciona desde hace años la externalización del servicio de visados. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores revelaron a finales del pasado año a 14ymedio que más de 600.000 cubanos han solicitado o iniciado el trámite para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. La cifra incluye tanto a quienes ya presentaron formalmente el expediente como a quienes pidieron cita antes del cierre del plazo, el 22 de octubre de 2025.