Condenado a 15 años de prisión por el robo de 13 neumáticos en Santiago de Cuba

Madrid/La prensa oficial ha vuelto a dar protagonismo a un juicio ejemplarizante, que ha saltado de los medios provinciales a los nacionales, en el que un hombre ha sido condenado a 15 años de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación en Santiago de Cuba. La pena es la más alta de las previstas para estos hechos, aunque en ellos participaron otras dos personas que no han sido siquiera identificadas.

Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2025, cuando tres hombres irrumpieron en una empresa estatal de la industria de materiales de construcción saltándose el cercado y se dirigieron al almacén de piezas. El lugar estaba vigilado por un agente de seguridad al que amenazaron con “un objeto que no se pudo precisar sus características, pero que simulaba ser un arma de fuego”. El custodio fue maniatado y amordazado, además de amenazado de muerte si se movía o gritaba.

Los tres hombres cortaron con una cizalla parte de la verja, entraron en el lugar y robaron 13 neumáticos que han sido recuperados y devueltos a la empresa, según la nota.

Los tres hombres cortaron con una cizalla parte de la verja, entraron en el lugar y robaron 13 neumáticos que han sido recuperados y devueltos a la empresa, según la nota

El único condenado por los hechos – de 30 años de edad– estaba, precisamente, “extinguiendo sanción en libertad” por dos robos con fuerza en las cosas realizados anteriormente, lo que ha supuesto una agravante de multirreincidencia. Esto, unido a las observaciones morales sobre el acusado, al que se señala por “mal comportamiento social”, ha derivado en la pena más alta.

El suceso fue juzgado por la sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, que añadió una sanción económica por responsabilidad civil. Apenas 789 pesos cubanos para reparar los daños que se produjeron en la empresa, menos de un dólar. Mientras los usuarios en redes han celebrado la condena, que a sus ojos se queda demasiado escasa, nada se sabe de los otros dos atacantes, cuyas identidades se desconocen.

La publicidad a los juicios ejemplarizantes ha sido un lugar común en los últimos años, en la misma proporción que ha crecido la percepción de inseguridad en la población y se incrementaban los delitos.

El pasado año, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana detectó un aumento de la criminalidad del 115% con respecto a 2024. En total, la organización identificó y verificó 2.833 reportes de delitos, frente a los 1.317 de 2024 y 649 de 2023. Si se compara con ese año, la cifra ha crecido un 337%. Aunque los asesinatos descendieron levemente, los robos se multiplicaron de manera exponencial, al alcanzar los 1.536 – solo en Matanzas hubo 311, en Granma 220, y Las Tunas 189–. La cifra representa un aumento del 75% con respecto a 2024 y del 480% en comparación con 2023.

Entre los delitos con más publicidad de los últimos tiempos están los vinculados al robo de aceite dieléctrico, con cuyos autores hay un fuerte ensañamiento

Entre los delitos con más publicidad de los últimos tiempos están los vinculados al robo de aceite dieléctrico, con cuyos autores hay un fuerte ensañamiento. A principios de octubre, siete personas fueron condenadas por sustraer 1.248 litros de este aceite en un transformador en Moa, Holguín, a quienes se impusieron penas de entre 12 y 15 años de prisión, ya que estos casos se juzgan por sabotaje. En septiembre, cuatro personas recibieron condenas a 20, 18, 16 y 15 años de prisión, respectivamente, por el mismo delito.

El oficialismo ha respondido a estos robos y a aquellos en los que hay violencia de por medio con mano dura, aunque informando siempre cuando se produce el juicio, no el delito. En esta ocasión, sin embargo, se admite de manera implícita que hay dos delincuentes sin localizar siquiera.