El asesino confiesa su crimen a la familia de la víctima y se entrega a la Policía cubana en Camajuaní

Carlos Javier Pérez López, de 30 años y residente en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara, murió este sábado a manos de otro joven del pueblo. La víctima trabajaba en una carnicería estatal en la céntrica calle General Naya y fue apuñalado tras un altercado con su presunto agresor, José Luis Astencio García, quien, tras avisar a la familia de Pérez, se entregó a la Policía.

"La pelea ocurrió mientras se estaban preparando los andamios para un concierto de Álex Duval en la plaza Andrés Cuevas, conocida como La Pista, en las inmediaciones de la carnicería", cuenta a 14ymedio una fuente cercana a la familia de la víctima.

"José Luis, un muchacho más o menos de la misma edad de Carlos que trabaja para una mipyme, quería poner una carpa para vender cosas frente a la carnicería", añade. "Carlos salió a decirle a José Luis que no podía montar el kiosco ahí, porque él estaba esperando la carne de dieta y le iba a bloquear el paso al camión".

Según la fuente de este diario, el presunto asesino siempre fue "problemático" y tiene antecedentes por violencia contra su propia familia

Según la fuente de este diario, el presunto asesino siempre fue "problemático" y tiene antecedentes por violencia contra su propia familia. "No le gustó que Carlos le dijera que no y en la discusión le lanzó una lata de cerveza. Después fue hasta su motorina, sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. No dio tiempo a nada, enseguida Carlos cayó muerto", añade.

"Después limpió el cuchillo, se montó en la moto y fue a decirle a la familia de Carlos que lo había matado. De ahí se fue para la estación de Policía de la calle Independencia y se entregó", concluye la fuente. "En el funeral hubo mucha gente, y el cortejo abarcaba como tres cuadras llenas de personas. Todo el pueblo está de luto".

El asesinato de Pérez también fue reportado por Fuerza del Pueblo, un perfil afín al Ministerio del Interior. Otros dos asesinatos y un intento de feminicidio fueron también difundidos en páginas de Facebook vinculadas al régimen, aunque, como es habitual, ni la prensa oficial ni las autoridades ofrecieron su versión de los hechos.

También en Villa Clara se conoció el asesinato de Ailén García Jimenez, mientras intentaba frenar una riña entre dos niñas cuando una mujer identificada como María Teresa la degolló con un punzón. La agresión tuvo lugar en Ojo de Agua, una comunidad rural cercana al pueblo de Calabazar de Sagua (municipio de Encrucijada).

Según el perfil de Facebook de su hijo, Eriel Lara, que denunció el suceso, García era maestra. Se desconocen las causas que motivaron a la agresora, así como su relación con las niñas o con la víctima.

La muerte de un policía en Holguín también ha sido motivo de alarma este fin de semana. Según el perfil afín al oficialismo Realidades desde Holguín, después de que la Policía local recibiera una llamada de emergencias denunciando una "alteración del orden" en el reparto Iberoamericano, un agente de 30 años fue enviado a atender el caso y fue herido mortalmente.

El oficial fue trasladado al hospital, donde falleció poco después. Según la cuenta oficialista, tres individuos involucrados en el suceso, incluyendo al presunto asesino, ya han sido detenidos y están siendo procesados.

Fue detenido el pasado 10 de noviembre Iván Quevedo Pérez, un hombre acusado de disparar a su ex esposa

En el reparto Lenin, también en Holguín, fue detenido el pasado 10 de noviembre Iván Quevedo Pérez, un hombre acusado de disparar a su ex esposa Eliannis Obregón en la cabeza y darse a la fuga.

El perfil afín al Ministerio del Interior Cazador Cazado, que reportó la agresión, asegura que Quevedo fue capturado en menos de ocho horas, con un disparo autoinfligido en el pie. El arma, que fue confiscada por la Policía, "pertenece a un poseedor legal", añaden, sin aclarar si pertenecía a algún agente –ya que la tenencia de armas de fuego está prohibida en Cuba– o el modo en que la obtuvo Quevedo. En cuanto a Obregón, se encuentra ingresada en un hospital, aunque no han trascendido detalles sobre su estado de salud.

La ola de violencia que se ha desatado en todo el país tiene a los ciudadanos en vela. Cuando faltan todavía dos meses para culminar el año y con 73 feminicidios registrados, 2023 va camino a triplicar la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en 2022 (34). A ello se suman las numerosas denuncias de robo de ganado, asaltos en las calles y altercados que las autoridades no logran resolver.

En una nota publicada el pasado junio, el Ministerio del Interior aseguró que el 90% de los casos en los que se emplearon armas de fuego –cuyo número no aportaron– habían sido resueltos con la detención e imputación de los autores. Sin embargo, admitía que solamente resolvía el 60% de los delitos sin armas de fuego y la Fiscalía no cuenta con el personal suficiente para procesar la avalancha de casos que llegan a su sede.

