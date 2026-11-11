Coppelia vuelve a servir helado, pero sus precios ahuyentan a los clientes

La Habana/El primer sabor que se ofrece este miércoles en Coppelia no es fresa, ni chocolate: es el susto. Apenas los clientes se acomodan en una de las mesas del salón uno de La Torre, un empleado les da los buenos días y, antes de tomar el pedido, les advierte: "Para que lo sepan, la bola vale 175 pesos". El anuncio tiene la eficacia de un repelente. Un hombre y una mujer que acababan de sentarse se levantan y se marchan.

La otrora catedral del helado ha cambiado las interminables colas por un silencio que apenas interrumpen las voces de los trabajadores invitando a entrar

La otrora catedral del helado, en la esquina de 23 y L en El Vedado habanero, ha cambiado las interminables colas por un silencio que apenas interrumpen las voces de los trabajadores invitando a entrar. De aquel Coppelia donde los estudiantes se encontraban a la salida de las aulas, las parejas quedaban para una cita y los amigos se pasaban horas conversando, quedan las verjas de hierro, los árboles y el techo de geometría peculiar. La clientela, en cambio, cabe ahora holgadamente en una pequeña parte del único salón que brinda servicio.

Solo funciona este miércoles una parte de La Torre y un quiosco exterior. En el primero se ofrecen tres sabores: naranja piña, fresa bombón y leche condensada. En el segundo, junto a la escalera para subir al piso superior, despachan barquillos con helado de la marca Tropical, a 150 pesos cada uno.

Las bolas servidas en copas de cristal tampoco impresionan por su tamaño. / 14ymedio

Arriba, las bolas servidas en copas de cristal tampoco impresionan por su tamaño. Una familia pide dos para cada integrante y la abuela resume la experiencia con una sentencia demoledora: "Se me quedaron en los dientes". Otro consumidor concede que al menos ya no las sirven capadas, como ocurría antes, pero tampoco encuentra motivos para entusiasmarse. "El helado se puede tomar, no está mal, pero los he probado mejor en las heladerías privadas", reconoce.

El producto que se sirve en La Torre procede de una mipyme, no de la tradicional y estatal marca Coppelia. La presencia privada en estas instalaciones tampoco es una excepción nacional. En julio, la empresa familiar Hakuna Matata acordó asumir la oferta de helados y lácteos del Coppelia de la Isla de la Juventud. Antes, el establecimiento de Sancti Spíritus había reabierto abastecido por una empresa privada de Ciego de Ávila.

El producto que se sirve en La Torre procede de una mipyme, no de la tradicional y estatal marca Coppelia

El salto de precios en Coppelia permite medir cuánto se ha encogido el bolsillo cubano. Antes de la Tarea Ordenamiento, una bola costaba 1,50 pesos. En 2021 pasó a siete pesos en las canchas de la planta baja y La Torre. En mayo de 2023 se vendía a nueve pesos y, cuando Coppelia reabrió en febrero de 2025, los precios oscilaban entre 30 y 40 por cada una. Los actuales 175 representan casi seis veces la tarifa más baja de aquella reapertura.

Ahora el problema no es únicamente encontrar helado, sino poder pagarlo. / 14ymedio

A eso hay que sumarle que la historia reciente del establecimiento parece una novela por entregas, con más cierres que finales felices. En diciembre de 2024 estaba prácticamente paralizado; en febrero de 2025 reabrió entre restricciones y escasez. En marzo de este año volvió a cerrar por falta de helado y, cuando regresó el servicio, solo había un sabor: chocolate.

Ahora el problema no es únicamente encontrar helado, sino poder pagarlo. Ni siquiera el tradicional vaso de agua acompaña el refrigerio. Quien tenga sed deberá comprar una botella pequeña a 240 pesos. Y, como si el establecimiento quisiera recordar que sigue arrastrando los vicios del servicio gastronómico en Cuba, desde el interior una empleada este miércoles lanzó un grito que atravesó el salón: "¡Se fue el aguaaaaa!" para advertir que ya no había cómo fregar las copas ni las cucharas.