Cuba afirma que trabaja con México para retomar los "envíos energéticos" a la Isla

El último envío de Pemex llegó a la Isla el 9 de enero de 2026.

Claudia Sheinbaum ha anunciado varias veces en lo que va de año que quería hacerlo con “empresas particulares" autorizadas, pero la decisión se alarga

Ciudad de México/El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, aseguró este martes que se está trabajando en "retomar" los "envíos energéticos" de México a Cuba detenidos este año como consecuencia de la amenaza de sanciones anunciadas por Washington, al subrayar que se trata de "un país hermano" con el cual existen "excelentes" relaciones.

"No uso el termino aliado porque no es típico en nuestro lenguaje político, pero sí hablamos de un país hermano con el cual tenemos excelentes relaciones. Y se está trabajando en retomar esos envíos energéticos", indicó Martínez en entrevista con EFE en la sede de la embajada cubana en Ciudad de México.

El diplomático remarcó que "efectivamente, mediante un acuerdo comercial entre una empresa cubana y la empresa (petrolera estatal) Pemex se exportaban combustibles a Cuba. Cuba pagaba por esos combustibles regularmente y ese convenio se detuvo". Lo mismo dijo el pasado febrero el director general de la estatal mexicana, Víctor Rodríguez Padilla, quien aseguró que los cubanos eran "muy formales en sus pagos”, aunque nunca se ha acreditado que existan ni mostrado las facturas.

"Mediante un acuerdo comercial entre una empresa cubana y la empresa Pemex se exportaban combustibles a Cuba. Cuba pagaba por esos combustibles regularmente y ese convenio se detuvo"

"Por lo tanto, no recibimos combustibles en Cuba enviados por México. No le puedo precisar la fecha exacta, pero este año dejaron de enviarlo", señaló Martínez.

El embajador cubano destacó que, no obstante, hay una estrecha "colaboración" entre ambos países en sectores como el agrícola, con el envío de fertilizantes desde México para mejorar la producción de alimentos en Cuba, o los médicos cubanos que trabajan en decenas de municipios rurales en México.

"Las manifestaciones de generosidad, de humanismo y de solidaridad de México y Cuba son permanentes, desde su Gobierno y de su población. El 80% de los mexicanos rechazan el bloqueo a Cuba y apoyan que el Gobierno de México ayude a Cuba. Esos datos no son despreciables", subrayó.

México reconoció a comienzos de año que ha frenado los envíos a la Isla para evitar la activación de aranceles por parte del Gobierno del presidente Estados Unidos, Donald Trump, quien ha elevado las presiones sobre La Habana, aunque indicó que ha seguido enviando ayuda humanitaria.

Claudia Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones que estudiaba la forma de vender combustible a Cuba, la última de ellas en junio, cuando habló de hacerlo a través de “empresas particulares que cuentan con el permiso". La presidenta subrayó que se estaba trabajando desde hacía tiempo en este esquema y esperaba poder reanudarlo “pronto de manera comercial”, además de precisar que no sería como envío "humanitario”.

A finales de 2025, México se configuró como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, pero nunca llegó a estar claro cómo podía hacer frente a esos pagos que, según han alegado insistentemente las partes, se efectuaban.

Pemex informó que en 2025, a través de su filial Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba 15.000 barriles diarios de crudo y 2.200 barriles de derivados petroleros por un valor total de 500 millones de dólares. Según la empresa, representaron el 3,1% de las exportaciones totales y el 1,8% de derivados.

A finales de 2025, México se configuró como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, pero nunca llegó a estar claro cómo podía hacer frente a esos pagos que, según han alegado insistentemente las partes, se efectuaban

En su reporte de 2024, Gasolinas de Bienestar registró la exportación de 20.100 barriles diarios de crudo y 2.700 barriles al día de sus derivados por un valor de 600 millones de dólares. Entre julio y diciembre de 2023 se enviaron 16.800 barriles de crudo por día y 3.300 barriles de derivados, por un valor de 400 millones de dólares.

De acuerdo con la petrolera, las ventas se realizan a través de contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Además, se precisó que a partir del 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar cambió su nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya.

El 9 de enero pasado llegó a Cuba desde el puerto mexicano de Coatzacoalcos el Ocean Mariner con unos 80.000 barriles. Este fue el último cargamento que la Isla recibió desde el país vecino, aunque Díaz-Canel nunca lo menciona y se refiere al Anatoly Kolodkin ruso, que llegó a Cuba el 31 de marzo, como único tanquero con crudo importado en 2026.