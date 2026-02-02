Cuba busca "ganar tiempo" con EE UU hasta las elecciones de noviembre, según José Daniel Ferrer

El opositor José Daniel Ferrer denunció los actos de repudio contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.

El opositor dice que el régimen castrocomunista sigue ejerciendo el terrorismo contra el pueblo cubano y los presos políticos

La Habana/El ofrecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores a cooperar con Estados Unidos es “una jugada más” del régimen cubano. Es la opinión del opositor José Daniel Ferrer, que sostiene que el canciller busca ganar tiempo y ver si el partido republicano pierde las elecciones intermedias de noviembre.

Una derrota, precisa Ferrer en un video subido a sus redes sociales, llevaría a la conformación de un Congreso hostil para Donald Trump y Marco Rubio que podría dificultarles "la solidaridad con el pueblo cubano y las expresiones contra la tiranía”.

Con el discurso de “fortalecer la seguridad regional e internacional” y “hasta amor con la Administración estadounidense”, lo que pretende el régimen, subraya Ferrer, es “llegar al fin del mandato de Trump” y esperar a si el Gobierno siguiente, sea republicano o demócrata, “no mantiene el mismo compromiso con la libertad y la democracia de Cuba”.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) puntualiza que “hasta que no liberen a todos los presos políticos, hasta que no pongan fin a la represión, hasta que no respeten los derechos elementales del pueblo cubano, nada de lo que haga (el régimen) puede ser creíble”.

Por ello, llamó a “aunar esfuerzos, de verdad, con sinceridad, sin mentira, sin hipocresía, para derribar a la tiranía”.

El opositor José Daniel Ferrer llamó a “aunar esfuerzos, de verdad, con sinceridad, sin mentira, sin hipocresía, para derribar a la tiranía”

Ferrer, quien llegó a Miami el 13 de octubre pasado en un exilio forzoso junto con su familia, dice que “no se puede escuchar” a un régimen que pregona condenar el terrorismo y el lavado de dinero y sigue practicando “el peor terrorismo”, ese que se ejerce en “contra del pueblo cubano, la gente de nuestra Patria, con los cubanos humildes, con trabajadores, contra los opositores y los presos políticos”.

El opositor sostiene que esa represión es la misma que se acaba de ejercer contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, “con actos de repudio a la vieja usanza, a gritos, ofensas de todo tipo. Ese es un comportamiento agresivo e incivilizado”. Ferrer pregunta, visiblemente molesto, de “qué entendimiento, de qué diálogo, de qué cosa y cooperación están hablando”.

Además, el líder de la Unpacu habla de que no existe ningún compromiso concreto en materia de derechos humanos. “Siguen hablando y diciendo qué están dispuestos a hacer, pero nunca hablan de que están dispuestos a respetar los derechos y libertades del pueblo cubano”, denuncia.

En tanto, Estados Unidos, señala Ferrer, “tiene un compromiso claro con el pueblo de Cuba. De que la Isla tiene que ser libre, de que el comunismo debe de terminar”. Además, afirma que la Administración de Trump y Rubio saben que el régimen es "mentiroso" y "farsante". "Se comprometen, ofrecen y dicen, pero nunca cumplen”, sentencia el opositor, que añade que el Gobierno de Cuba "sigue siendo enemigo de la seguridad de los EE UU, de la libertad y la democracia, la paz y la prosperidad en el Continente americano".

El régimen de La Habana “sigue siendo enemigo de la seguridad de los EE UU, de la libertad y la democracia, la paz y la prosperidad en el Continente americano”, insiste Ferrer.