Cuba y EE UU se comunican por WhatsApp y teléfono, pero no hay negociaciones

El Departamento de Estado lo niega e insiste en que se sigue conversando, sin resultados

Madrid/Cuba y EE UU hablan: cara a cara, por teléfono y por WhatsApp, pero no se ponen de acuerdo ni siquiera en la palabra con la que denominan esas conversaciones. Para el régimen de La Habana son “canales de comunicación”, según la definición de Lianys Torres Rivera, encargada de negocios de la embajada en Washington. La diplomática dio una breve entrevista a la agencia británica Reuters en la que se negó a revelar las fechas, participantes y temas abordados en esos contactos.

Torres Rivera insistió en que el régimen está abierto a un diálogo “respetuoso”, pero que se mantiene la “línea roja” de no tocar el sistema político y agregó que cualquier exigencia de destituir al actual Gobierno de Cuba es una violación de su soberanía. Mientras tanto, hay “canales de comunicación”, pero no una negociación formal, reiteró.

“No nos sorprende que el régimen cubano esté haciendo circular esta propaganda”, dijo en cambio un funcionario de la Casa Blanca a Reuters. “En realidad, las conversaciones continúan y el régimen no ha estado dispuesto hasta ahora a aceptar nada que pueda ayudar al pueblo cubano, lo que en última instancia amenaza su control total”.

“En realidad, las conversaciones continúan y el régimen no ha estado dispuesto hasta ahora a aceptar nada que pueda ayudar al pueblo cubano, lo que en última instancia amenaza su control total”

Las declaraciones se alinean, claro, con las del presidente, Donald Trump, que hace apenas dos semanas subrayó en Naciones Unidas, en los márgenes de la 81 Asamblea General, que Marco Rubio estaba “inmerso en negociaciones” con La Habana. El mandatario volvió a calificar a Cuba de Estado fallido y, apenas un día después de que circularan nuevas informaciones sobre movimientos del Pentágono que alimentaron las especulaciones, recalcó: “Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos a los militares”.

En la entrevista con Reuters, Lianys Torres Rivera negó una vez más que Cuba sea una amenaza para EE UU e insistió en que son excusas para “seguir asfixiando económicamente” a la Isla, aplicando un “castigo colectivo” a la población. Además, la funcionaria dejó claro que no confían en la Administración y han incrementado los preparativos para defenderse de una posible acción militar, sin precisar más detalles.

“Cuba siempre se ha estado preparando para una agresión de EE UU”, dijo Torres Rivera. “Y estamos aumentando nuestras capacidades ahora más que nunca… Es para defendernos”.

La funcionaria también reprochó, como antes lo han hecho otros miembros del Gobierno cubano, que EE UU intente obstaculizar sistemáticamente las reformas para liberalizar algunos sectores de la economía a través de las sanciones. Entre ellas, no solo apuntó al bloqueo petrolero al Estado cubano –aunque a sus manos llegan miles de litros desviados desde el sector privado, único autorizado a comprarlo–, sino a las medidas contra empresas extranjeras que trabajen con él o a los empresarios cubanos que tienen cuentas en EE UU, el último de los objetivos de Washington.

Entre ellas, no solo apuntó al bloqueo petrolero al Estado cubano, sino a las medidas contra empresas extranjeras que trabajen con él o a los empresarios cubanos que tienen cuentas en EE UU, el último de los objetivos de Washington

Muchos ciudadanos han afirmado que las únicas personas que habían conseguido autorización para tener una cuenta en ese país eran próximos al régimen, que solo abrió el permiso a principios de septiembre. Dos semanas después, el Gobierno de EE UU ordenó el bloqueo de esas cuentas, que solo podrán abrirse si cuentan con autorización expresa de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (Ofac).

Aunque el presidente del Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, John Kavulich, dijo hace apenas unas semanas que "la Administración de Trump se siente bastante positiva respecto a la dirección que están tomando las cosas", Washington ha asegurado a Reuters que las reformas no son suficientes y que sigue insistiendo en elecciones “libres y justas”. Además, el funcionario del Departamento de Estado añadió que el Gobierno no va a permitir “que adversarios extranjeros amenacen a Estados Unidos en su propia puerta”, sin más especificaciones.