Cientos de empleados con décadas de servicio se quedan en la calle y sin salario en el proceso de entrega de los establecimientos a mipymes

La Habana/Después de 20 años trabajando en el sector gastronómico del Estado, Hugo, de 57 años, está en su casa, sin salario y con pocas esperanzas de encontrar otro empleo. Es uno de los afectados por un proceso de despidos que, según denuncian trabajadores de San Miguel del Padrón, se extiende por La Habana mientras restaurantes, cafeterías y otros establecimientos pasan a manos de mipymes.

"Nos fueron citando trabajador por trabajador para evitar que fuéramos en grupo y protestáramos como colectivo", cuenta a 14ymedio. En aquellas reuniones, los funcionarios de Comercio y Gastronomía les anunciaron un cambio radical: "Nos dijeron que se acabó la gastronomía y el comercio por la vía estatal".

La explicación fue tajante. "Hace falta que en el término de tres meses se busquen otro trabajo porque vamos a arrendar los locales a trabajadores por cuenta propia y mipymes", recuerda Hugo que les comunicaron. Los nuevos administradores, agrega, podrán prescindir de los empleados anteriores después de ese plazo.

"Está claro que no se van a quedar con nosotros porque ellos traen a su gente y muchos son equipos conformados solo por familiares", lamenta. "Esto yo lo llamo un despido masivo y ya comenzó". Después de denunciarlo en las redes sociales, asegura haber recibido amenazas.

Migdalia, de 49 años, trabajó durante al menos una década como contable en una cafetería estatal. Lleva tres meses sin cobrar

Entre que el Estado suelta la gestión de estos comercios y que los nuevos gestores pueden abrir sus puertas "se está pasando el plazo de tres meses y no hemos ganado ni un peso", lamenta el hombre. "No nos paga Comercio y Gastronomía y tampoco el nuevo administrador".

Entre los establecimientos donde están ocurriendo procesos similares Hugo menciona El Alcoy, en la Virgen del Camino; El Terry, en Vía Blanca; El Carrusel, también en la Virgen del Camino, y Los Panecitos, en San Francisco de Paula.

La transformación afecta a unidades vinculadas a las empresas municipales de Comercio y Gastronomía, responsables históricamente de buena parte de la red estatal de servicios. Sin embargo, ni la prensa oficial ni la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), único sindicato autorizado en el país, han informado públicamente sobre el alcance de estos despidos.

Migdalia, de 49 años, trabajó durante al menos una década como contable en una cafetería estatal. Su situación resulta muy angustiosa porque, según denuncia, lleva tres meses sin cobrar.

"Dicen que nos han dado opciones, pero a las mujeres nos ofrecieron trabajar en el paradero de guaguas de Guanabo", explica. "Yo vivo en San Miguel del Padrón, nada más el transporte diario me costaría 2.500 pesos el viaje de ida y vuelta".

"Esto está ocurriendo en toda La Habana, no es solo en este municipio", advierte Migdalia

"Para colmo, hace tres meses no nos pagan ni un centavo porque dicen que Gastronomía no tiene fondos, así que nos han mandado para la calle sin indemnización ni nada más", añade.

El nuevo Código de Trabajo cubano (Ley 189 de 2026), vigente desde el 25 de septiembre, permite terminar relaciones laborales por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, pero establece procedimientos que las administraciones deben cumplir. Sus artículos 199 al 204 exigen justificar la reorganización, aprobar una nueva plantilla y analizar el proceso con la organización sindical y en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores.

La nueva legislación contempla mecanismos de protección de los ingresos ante la pérdida del empleo por causas ajenas al trabajador y reconoce el derecho a reclamar las decisiones administrativas, pero los trabajadores afectados que dieron su testimonio a este diario hablan de "fuerzas mayores" y "decisiones de arriba" que han conseguido saltarse lo estipulado.

"Esto está ocurriendo en toda La Habana, no es solo en este municipio", advierte Migdalia. Según les explicaron, el Estado carece de recursos para reparar y abastecer las instalaciones. "Estamos hablando de miles de trabajadores", asegura.

El proceso también alcanza a las bodegas. En cada reparto de San Miguel del Padrón quedará apenas una bajo gestión estatal, destinada fundamentalmente a distribuir la cuota racionada de leche para niños, mientras las restantes pasarán a operadores privados.