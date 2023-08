Los cubanos tendrán agua antes del cumpleaños de Fidel Castro, prometen las autoridades

Las bombas de agua que esperaban con ansia los habaneros para aliviar la caótica situación de este servicio en la capital ya han llegado. En La Habana se instalarán 18, según anunció este miércoles el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y recogió la prensa oficial. Otras cuatro, además, irán a la Isla de la Juventud. Las roturas, carencias y fallos en el sistema han afectado ya a más de 80.000 personas, según las autoridades.

Los trabajos comenzaron este martes con la incorporación de las dos primeras bombas en la capital, y en los próximos días se colocarán más aparatos en las estaciones de bombeo más afectadas, lo cual se espera que beneficie a los municipios costeros de Cojímar y Guanabacoa.

También debería mejorar, estiman las autoridades, el suministro de agua en La Lisa, Playa y una parte de Marianao, para lo cual se prevé que los sistemas de abasto de Rincón 3 y Mauline alivien el "estado crítico" en que se encuentra la cuenca Ariguanabo, de la cual dependen estos municipios.

Tanto los funcionarios de Aguas de La Habana como el Partido Comunista prometen que el trabajo estará listo antes del próximo 13 de agosto, "para llegar al cumpleaños" de Fidel Castro. También, anunciaron la ejecución de varios proyectos hidráulicos en Matanzas, de los cuales no dieron detalles.

En cuanto a la Isla de la Juventud, ya se ha instalado una bomba de 10 litros por segundo para beneficiar a los poblados de Juan Delio Chacón y Comunidad 53. También se instalarán equipos –con capacidad de 20 a 30 litros por segundo– en La Fuente Luminosa, La Fe y La Guanábana.

Ante la precaria situación del servicio, Luis Antonio Torres Iríbar, secretario del Partido en La Habana, reconoció que "el pueblo ha reclamado por el agua, como es lógico", pero estima que la llegada de los nuevos equipos al país traerá "estabilidad" en el abasto, aunque "no resolverá todos los problemas".

El periódico oficialista Tribuna de La Habana, que reportó este miércoles la noticia, no especificó la procedencia de las piezas, de las que ya se sabía que vendrían "en barco". No obstante, los funcionarios de la Isla de la Juventud aseguraron que se trata de un "programa de importación" que figura entre las prioridades del INRH para mejorar la situación del país.

Otro de los suministros más afectados, y que no encuentra solución por parte de las autoridades, es la electricidad. La Unión Eléctrica reportó este jueves, en su parte habitual, la explosión de un transformador en el municipio habanero de La Lisa y otras 33 quejas pendientes de resolución en la capital.

Este diario documentó recientemente la situación que viven los cubanos ante una empresa que afirma no tener recursos ni siquiera para "reparar un cable".

Stephany Novo Castro, de Centro Habana, contó a 14ymedio que había contactado a la Unión Eléctrica para reportar "una fase caída" que le había cortado el flujo eléctrico de su vivienda. Luego de que los técnicos arribaron le comunicaron que el problema, que la mantuvo una semana sin corriente, no solo no era "responsabilidad" de la compañía, sino que, aunque quisieran repararlo, no contaban con los materiales para hacerlo. A Novo, tras contratar a un electricista particular y comprar los metros de cable necesarios, el arreglo le costó "tres salarios".

El pasado 24 de julio, una docena de vecinos de Centro Habana que se encontraban privados desde hacía días de luz eléctrica y agua, protagonizaron una sentada en Belascoaín y San Lázaro, que cortó el tránsito en la zona. El rapero Eliexer Márquez El Funky, que difundió un video de la protesta en sus redes sociales, señaló la presencia de dos policías que se acercaron a dialogar con los plantados.

"No dejan pasar a nadie, dicen que llevan más de tres días sin luz", afirmó El Funky, mientras un residente en la zona replicaba que el problema es aún mayor. "Son 10 días y nada ni nadie nos resuelve el problema. La comida, echándose a perder; los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner. Los de la Empresa Eléctrica vienen y, supuestamente, arreglan el problema. Solo dura 20 minutos y se vuelve a ir de nuevo la corriente. Basta ya, que no somos carneros, simplemente seres humanos trabajadores y necesitamos vivir como personas", respondía un usuario.

El mal funcionamiento de estos servicios de primera necesidad es una de las principales fuentes de malestar en la población, que se queja del fallo constante en los servicios y la falta de solución por parte de las autoridades.

