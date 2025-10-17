Una decena de mujeres cierra una calle en Regla ante la falta de agua

Los residentes de la calle Martí, entre Pereira y 27 de noviembre, bloquearon el paso de vehículos con cubos, sillas y envases vacíos.

La Habana/Una decena de mujeres cerraron una calle en el municipio Regla, La Habana, la tarde de este viernes en protesta por la falta de agua. Los residentes de la calle Martí, entre Pereira y 27 de noviembre, bloquearon el paso de vehículos con cubos, sillas y envases vacíos tras casi un mes sin suministro de agua, según comprobó en el lugar 14ymedio.

"Aquí nada más que llega el agua por pipa", contó a este diario una vecina de la zona que aclara que los camiones cisternas tampoco llegan con frecuencia. "Una de esas mujeres es madre de un manifestante del 11J", señaló la residente sobre una de las personas que protestaban. En pocos minutos comenzaron a llegar a la cuadra policías uniformados y agentes de civil.

En un video difundido en redes sociales se ve una fuerte presencia policial y a un uniformado discutiendo con una de las manifestantes. "Hubiera ido al Gobierno que está ahí mismo", reclama el agente que recrimina a la mujer haberse ido de la sede institucional antes de que la atendieran.

Los cierres de calles se han vuelto cada vez más comunes en Cuba. / 14ymedio

Los cierres de calles, ya sea para protestar por el mal estado de las viviendas o para denunciar la falta de suministro de agua, se han vuelto cada vez más comunes en Cuba en los últimos años. En La Habana, con frecuencia se ven filas de personas que cortan el paso de los vehículos para exigir desde una solución a sus problemas de vivienda hasta la llegada de un camión cisterna que alivie el déficit de agua.

A finales de septiembre, una docena de mujeres cerraron la calle Monte, a pocos metros del Parque de la Fraternidad. Encabezaba la manifestación Magalys Anglada Mena, hija de la activista residente en Estados Unidos Ariadna Mena Rubio. Momentos más tarde, al lugar llegó una pipa, custodiada por la Policía. Anglada recibió posteriormente una citación policial.

La protesta fue similar a la que hace casi dos años protagonizaron otras madres muy cerca de ahí y por el mismo motivo, evidencia la situación crítica del suministro en la capital, que se ha agravado en las últimas semanas y afecta a casi todos los municipios.

Las mujeres se mostraron indignadas por un problema que afecta todos los aspectos de su vida

En julio pasado, también en Regla, una decena de mujeres con sus hijos cerraron el paso a los vehículos en la Calzada Vieja entre C y D, como protesta porque hacía casi cuatro meses no entraba agua a la zona. Tras reclamos y trámites burocráticos estériles, las manifestantes, del Reparto Unión, decidieron actuar.

Bajo el intenso sol, con temperaturas que en La Habana superaron esa jornada los 30 grados centígrados, las mujeres se mostraron indignadas por un problema que afecta todos los aspectos de su vida, desde la elaboración de alimentos, pasando por la higiene personal hasta el cuidado de los niños pequeños y los ancianos.

Poco después de comenzada la protesta, llegó al lugar un camión cisterna para que los vecinos pudieran abastecerse, un arribo que contribuyó a disolver la manifestación y restableció el paso de vehículos por la calle.