El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil señaló que “lo más significativo serán las lluvias intensas en algunas localidades del occidente”.

Ante el temporal que se avecina, los habaneros compran lo poco que encuentran en los agromercados

Madrid/La Defensa Civil cubana emitió este martes una alerta temprana ante la formación prevista de una zona de bajas presiones en el golfo de México, que podría provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas y fenómenos severos aislados en el occidente de la Isla. Los meteorólogos advierten de posibles tornados, granizadas y fuertes ráfagas de viento, aunque aclaran que no se trata de un ciclón tropical.

La advertencia ya ha llevado a los habaneros a tomar precauciones. Según pudo comprobar 14ymedio este martes, los agromercados de la capital estaban más concurridos de lo habitual, con personas que acudían a comprar los alimentos que podían permitirse para permanecer en casa durante los días de mal tiempo.

“Me temo que esta pueda ser la primera tormenta con muchos paneles solares instalados en azoteas, balcones y terrazas que todavía no se han probado en vientos fuertes”, comentó una vecina de Nuevo Vedado

En un edificio alto de Nuevo Vedado, una vecina ha decidido retirar de su vivienda el panel solar que utiliza, por temor a las ráfagas de viento. “Por suerte el nuestro es portátil (de quita y pon)”, contó a 14ymedio. Su preocupación se extiende a otras instalaciones: “Me temo que esta pueda ser la primera tormenta con muchos paneles solares instalados en azoteas, balcones y terrazas que todavía no se han probado en vientos fuertes”.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil señaló que “lo más significativo serán las lluvias intensas en algunas localidades del occidente”. El organismo ordenó a las autoridades territoriales reforzar la vigilancia meteorológica y revisar los planes de protección de la población y los recursos económicos, especialmente en zonas bajas, lugares con drenajes deficientes, terrenos propensos a deslizamientos y comunidades situadas aguas abajo de las presas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología, las lluvias aumentarán desde la tarde y la noche del martes 24 de noviembre y continuarán durante el miércoles 25, con posibilidad de extenderse posteriormente hacia el centro y el oriente. En las áreas afectadas por tormentas eléctricas “se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas, y no se descarta de manera aislada la ocurrencia de tiempo severo”.

Las precipitaciones ya han comenzado en el occidente de la Isla. El meteorólogo Bryam Pérez Valdés informó este martes en Facebook de “lluvias en cada provincia occidental, con intensidad débil-moderada”, según las imágenes del radar estadounidense de Cayo Hueso. También señaló la presencia de un núcleo de precipitaciones más fuertes que podía desplazarse de oeste a este sobre La Habana.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió de la posibilidad de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, granizadas, trombas marinas y tornados aislados

Por su parte, el meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió de la posibilidad de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, granizadas, trombas marinas y tornados aislados. Entre los peligros mencionó también las inundaciones repentinas, especialmente en áreas vulnerables.

El meteorólogo Elier Pila Fariñas, en un análisis publicado este martes en Cubadebate, explicó que, durante la formación de la baja extratropical, el campo de vientos propios del sistema no es significativo. El mayor peligro procede de la combinación de condiciones atmosféricas que pueden generar lluvias intensas y tormentas locales severas.

Pila Fariñas también llamó a evitar las comparaciones con el tornado que azotó La Habana en 2019 y la denominada como “Tormenta del Siglo” de 1993. Equiparar esos episodios con el actual, sostuvo, “sería casi como comparar un huracán categoría tres con una tormenta tropical, solo por tratarse de ciclones tropicales”.

El especialista precisó que las bajas extratropicales no son excepcionales en Cuba, pero sí menos frecuentes en esta época del año. “Lo poco común realmente es que ocurra en los meses de inicio de temporada invernal, ya que son más usuales entre febrero y marzo”, señaló.

Las previsiones meteorológicas también han provocado cambios en la programación cultural de La Habana. La muestra especial del espacio “Cine bajo las estrellas”, organizada por la Embajada de Noruega y prevista para los días 24, 25 y 26 de noviembre, fue aplazada debido al deterioro esperado del tiempo. Las funciones se celebrarán del 30 de noviembre al 2 de diciembre, según anunciaron los organizadores.

La actividad incluía cortometrajes cubanos de ficción y documentales que se proyectarían gratuitamente en la sede diplomática del Vedado.

Por el momento no se han confirmado suspensiones generales de clases ni cierres de aeropuertos o puertos vinculados al temporal. La Defensa Civil tampoco ha anunciado evacuaciones, aunque pidió a la población mantenerse atenta a los partes oficiales y cumplir las indicaciones de las autoridades locales.

La zona de bajas presiones, cuya formación se esperaba para la noche de este martes, se desplazaría hacia Florida y las Bahamas. A continuación, un frente frío llegaría al occidente cubano entre la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26, prolongando la probabilidad de lluvias.