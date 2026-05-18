El déficit de eletricidad no baja de 2.000 MW pese a la entrada de la Guiteras

Madrid/Poco hará la reconexión al sistema energético nacional (SEN), a última hora de este domingo, de la termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, que estuvo tres días fuera de servicio de nuevo por avería. Al igual que el día anterior, el déficit este lunes tampoco bajará de los 2.000 megavatios (MW). En concreto, en el horario pico de la tarde-noche, para una demanda de 3.200 MW solo habrá disponibles 1.150, lo que supone que estará afectado dos tercios de la energía necesaria.

La Guiteras logró sincronizarse al SEN a las 11:06 p.m. de ayer y alcanzó, declaró a la prensa oficial su director general, Román Pérez Castañeda, los 200 MW. Una nota publicada este lunes por Girón informa también de las causas por las que la central, la más importante del país, situada en Matanzas, se detuvo el pasado jueves. "La principal característica de esta parada fue la solución de las averías que hemos sufrido en las tres últimas salidas de servicio", dijo Pérez Castaleda.

Así, prosiguió, se inspeccionó el ralentizador de alta temperatura (RAT) y "se detectó un tubo fallado, que demandó cuatro cordones de soldadura". Por otra parte, inspeccionando el piso del horno descubrieron "un fallo en la hermeticidad, que requirió la reparación por soldadura del sello y la fundición refractaria de esa zona". También se repararon los calentadores de aire regenerativo (CAR), "donde se detectaron varios elementos con flojera mecánica, que se aseguraron con el apriete de los tornillos y con puntos de soldadura".

Antes de esa avería el jueves, la central llevaba tres días en funcionamiento después de otra parada por avería, que a su vez duró cuatro días

Antes de esa avería el jueves, la central llevaba tres días en funcionamiento después de otra parada por avería, que a su vez duró cuatro días.

De todas maneras, siete de los 16 bloques de generación termoeléctrica del país no están operativos por averías o trabajos de mantenimiento. Se leen en la lista del parte diario de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Por avería, la unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, la 2 de la Lidio Ramón Pérez y las 3 y 5 de la Antonio Maceo, y por mantenimiento, la unidad 5 de la CTE Mariel, la 6 de la Renté y la 5 de la CTE Nuevitas. Las limitaciones en la generación térmica suman 516 MW fuera de servicio.

Se trata de una fuente responsable del 40% de las necesidades energética, que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero de EE UU. Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado, algo detenido por esas mismas presiones por parte de la Administración de Donald Trump. El 20% restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

Cuba neceista unos 100.000 barriles de petroleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.