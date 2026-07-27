Los desalojaron en La Habana hace dos semanas y están durmiendo en la calle

El grupo, que incluye ancianos y niños, permanece frente al inmueble con sus pertenencias: sillas, mesas, una cama, una cocina y hasta ventanas.

La Habana/Una docena de vecinos del número 264 de la calle Campanario, esquina Neptuno, en Centro Habana, duerme en la calle desde que, hace más de dos semanas, fueron desalojados por las autoridades del edificio donde vivían ante el riesgo de derrumbe. El grupo, que incluye ancianos y niños, permanece frente al inmueble con sus pertenencias: sillas, mesas, una cama, una cocina y hasta ventanas.

Los desahuciados, varias familias, han pedido explicaciones al gobierno local, según la denuncia que publicó en redes Zol Arias, pero hasta el momento han sido desoídos. Los desalojaron pero no les ofrecieron una alternativa.

“Se les exige una respuesta y lo que hacen es pelotearlos de un lado a otro mientras siguen en la calle”, dice la usuaria en un comentario, en el que afirma que aunque ahora vive fuera de Cuba, era su antigua casa y su madre y su hermano siguen allí.

“Se les exige una respuesta y lo que hacen es pelotearlos de un lado a otro mientras siguen en la calle”

Desde fuera, el edificio se observa en muy mal estado, y ha perdido gran parte de sus balcones. El interior también presenta partes derruidas. Por ello, la Policía tiene acordonada la calle.

Centro Habana es, después de La Habana Vieja, el barrio más deteriorado de la capital, y la propia calle Neptuno ha sido escenario de varios desplomes. Uno de ellos, el de un balcón en 2022 que, por suerte, no ocasionó heridos.

Sí fue herida, en septiembre pasado, una mujer que pasaba por la calle San Lázaro, entre Hospital y Espada, en el momento en que se vino abajo un balcón. Según contaron entonces testigos a 14ymedio, le cayó encima “un pedrusco que la hizo rodar hasta el borde de la acera”, por lo que tuvo que ser ingresada.

Desde fuera, el edificio se observa en muy mal estado, y ha perdido gran parte de sus balcones. / 14ymedio

Un mes antes de aquel suceso, una anciana resultó herida tras derrumbarse parcialmente un edificio en la calle Reina, entre Manrique y San Nicolás, también en Centro Habana. La mujer fue hospitalizada y cerca de 15 familias se quedaron sin casa, con sus muebles y electrodomésticos apostados en la calle. Esa noche, la mayoría tuvo que pasarla a la intemperie y, según aseguró una de las afectadas a este diario, ese primer día “no vino nadie” del gobierno a preocuparse por su situación.

En un derrumbe parcial en un inmueble en la esquina de San Rafael y Galiano, en el mismo municipio y también en agosto de 2025, falleció un empleado del Café Boulevard, ubicado en la planta baja. El colapso de parte del techo dejó atrapadas a varias personas. Según explicaron entonces los vecinos a este diario, el edificio tiene en su planta superior una cuartería con problemas de infraestructura y hacinamiento. Parte del techo se desplomó sobre los trabajadores del comercio y uno de ellos falleció bajo los escombros. Toda la manzana en la que está ubicada la construcción tiene alarmantes señales de deterioro y falta de mantenimiento.