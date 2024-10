Destituido por "errores" el vice primer ministro Jorge Luis Perdomo, padre de la ley "azote"

Madrid/Jorge Luis Perdomo Di-Lella, hasta ayer vice primer ministro de Cuba, fue apartado de su cargo este lunes por “errores en el desempeño de sus funciones”. La nota del Consejo de Estado en la que se comunicó la información ha sido difundida en la prensa oficial destacando los nombramientos de su sustituto, que será Eduardo Martínez Díaz, actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del sucesor de este al frente del ministerio, el actual actual viceministro Armando Rodríguez Batista.

La información relativa a Perdomo Di-Lella, del cual se anuncia la “democión”, aparece en un segundo plano y, como es habitual en estas ocasiones, no se menciona cuáles son las causas o qué errores ha cometido, como ya han reprochado multitud de lectores de Cubadebate en la nota. “Nuevamente omitimos lo más importante de la información, que es informarle al pueblo qué errores cometió el ex vice primer ministro”, señala uno de ellos. “Muy oportuna la información pero como siempre incompleta como el caso Gil, ¿para qué tenemos una ley de comunicación social si no se respeta?”, recuerda otro.

Son varios los usuarios que han recordado la destitución de Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Finanzas, cuya salida del Gobierno se produjo en febrero de este año por “graves errores cometidos en el desempeño de sus funciones”, una frase casi calcada a la empleada ayer con Perdomo Di-Lella, con la diferencia de que en el caso de Gil se anunció que estaba siendo investigado. Su hermana, María Victoria Gil, confirmó un mes más tarde a 14ymedio los rumores de que tanto él como su esposa, Gina María González, estaban detenidos, aunque las causas siguen siendo un secreto para la población.

En redes se especula ya con que el caso de Perdomo Di-Lella pueda estar vinculado a los negocios de su hermano,Yoel Perdomo Di-Lella, uno de los emprendedores más populares de La Habana y vinculado a tres empresas, dos de ellas son pymes dedicadas a la elaboración, venta y distribución de alimentos, bebidas, artículos de ferretería y electrodomésticos. La otra es una empresa de capital extranjero registrada en Panamá y la Cámara de Comercio de Cuba, Camax Chile S.A., que sería, presuntamente, una off-shore del Grupo Palco.

Los negocios de Yoel Perdomo Di-Lella fueron ampliamente documentados por Cubanet en un reportaje publicado este junio en el que se trazó su fulgurante carrera desde que comenzó a ser 'maître' (jefe de comedor) en el hotel Comodoro en los años 90 y, tras pasar por la Marina Hemingway, empezó a trabajar con uno de los grandes oligarcas del régimen y ex presidente del Grupo Palco Abraham Maciques, en el Palacio de Convenciones de La Habana. Allí hizo carrera, como administrador del restaurante El Palenque, además de buenas relaciones que lo llevaron al éxito.

Yoel Perdomo empezó a trabajar con uno de los grandes oligarcas del régimen y ex presidente del Grupo Palco Abraham Maciques, en el Palacio de Convenciones de La Habana

En 2021, Yoel Perdomo abrió la paladar El Bodegón del Asado, que tiene dos establecimientos en La Habana, uno en Playa y otro en La Habana Vieja; y en 2022 registró Tuambia SURL, una tienda online de todo tipo de artículos, así como envío de comida a domicilio, todo ello, según la investigación de Cubanet, con “la logística de Palco para la distribución, importación y almacenamiento de mercancías”.

Jorge Luis Perdomo Di-Lella, de 53 años, es ingeniero electrónico y doctor en Ciencias Técnicas por la Universidad alemana de Münster. Antes de hacer carrera política trabajó en el Centro de Investigaciones en Microelectrónica y fue director del centro universitario de enseñanzas Cujae y decano de la Universidad de Ciencias Informáticas. En 2018 fue nombrado ministro de la Informática y las Comunicaciones y bajo su gestión fue aprobado el Decreto-Ley 370, también conocido como ley azote.

Nada hacía presagiar la caída en desgracia de Perdomo Di-Lella, que este viernes clausuró la Convención Científica Universidad Actividad Física y Deporte Unafid 2024 y horas antes de su “democión” había escrito en twitter: “Hoy rendimos homenaje a este Héroe de la Patria, en cada flor que le dediquemos y en cada pensamiento, estará el ejemplo eterno de CamiloEsPueblo para los jóvenes cubanos”.