La detención de Eddy Ceballos solo busca "generar miedo", dice su mujer

Daniela Escarra cuenta a '14ymedio' los desvelos de ella y su hija desde que detuvieron al humorista, hace casi dos meses

La Habana/La detención, hace ya 50 días, de Eduardo Ceballos Pérez, artífice del programa satírico en redes Despingovery Channel, tiene como único objetivo "generar miedo y silenciar a los 'influencers' en la Isla". Así lo asevera la esposa del youtuber, Daniela Escarra, en declaraciones a 14ymedio.

La joven se ha decidido a levantar la voz, pese a que “quieren que hagamos silencio en las redes, porque se ha hecho muy mediático”, y las posibles represalias para ella y para su esposo. El cargo de espionaje por el que es acusado Ceballos, por realizar un video en una unidad militar abandonada en Fontanar, La Habana, “donde juegan niños, donde hay casas, que está desactivada desde hace años”, como dice su mujer, acarrea penas de entre 10 y 30 años, cadena perpetua o, incluso, pena de muerte.

Con el paso de los días, sin embargo, ha tomado valor. “No sé por qué se empeñan en joderlo. Hoy es un preso político, porque así lo ha querido alguien que se empeña en hacerle daño”, remarca la mujer, quien es pareja de Ceballos desde hace 10 años.

En redes sociales, publicó en días pasados una serie de escritos en los que expuso cómo enfrenta la situación. Sus últimos días, decía en sus redes, van "de citas con abogados, de estar horas pendiente de una llamada, de idas y vueltas del penal, de espera sin respuestas".

“No sé por qué se empeñan en joderlo. Hoy es un preso político, porque así lo ha querido alguien que se empeña en hacerle daño”

En un primer momento, las autoridades imputaron al humorista el delito de “invasión a propiedad militar”, un cargo que el centro de asesoría legal Cubalex denunció que es inexistente en el Código Penal cubano vigente y en el Código Penal Militar. Sin embargo, poco después “nos dijeron espionaje”, dice Escarra.

Desde el 1 de junio, día en que fue detenido en la capital, en un amplio operativo policial del régimen, la joven se ha tenido que conformar con verlo en solo dos ocasiones: una en el Combinado del Este, la mayor prisión de máxima seguridad del país, y otra en 100 y Aldabó, un centro de interrogatorio de la Seguridad del Estado, apenas el lunes pasado.

“Verlo ha sido muy difícil. Tenía prevista una visita y, un día antes, por la noche, se lo llevaron para el centro de instrucción”, lo que impidió deliberadamente ese encuentro.

En su más reciente visita, la joven de 26 años cuenta que fue “notable” la pérdida de peso de su pareja. Su testimonio va en línea con lo documentado por la organización Prisoners Defenders, que expuso en abril que 90.000 presos en Cuba –la población carcelaria que se calcula que hay en la Isla– están expuestos a “daños irreversibles” por “desnutrición forzada”, debido a las raciones alimentarias escasas que les proporcionan.

Su hija de cinco años “está bastante afectada, porque ella y su papá son solo uno”, dice Escarra, quien agrega que las noches son muy difíciles

La detención del youtuber ha trastocado la vida de la familia por completo. Su hija de cinco años “está bastante afectada, porque ella y su papá son solo uno”, dice Escarra, quien agrega que las noches son muy difíciles: “Lloramos muchísimo”. Además, Ceballos era el sostén del hogar. “Ahora estoy prácticamente sola. Gracias a mis padres y sus padres es que seguimos en pie”, señala.

Ceballos, cuenta Escarra, ya estaba en la mira de las autoridades antes de su captura. “Eddy fue citado antes para Aguilera –en Diez de Octubre–, una unidad de policía, y después lo llevaron para Aldabó, y literalmente le dijeron que podían construirle una causa”. En ese entonces, el motivo fue una entrevista que concedió al periodista Mario Pentón. “No recuerdo bien sobre qué trató, pero él no habla de política ni nada, solo sobre Despingovery”, subraya la joven.

Un mes después fue detenido, días después de la publicación de su último video, de 25 minutos, de lo que describió como su “capítulo más bélico”: una exploración de una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares, búnkeres y armamento en desuso.

La publicación de ese video, que hasta hace unos días estaba público y sumaba más de 90.000 reproducciones, también provocó la detención del camarógrafo

Con su habitual tono satírico, imitando las explicaciones de los documentales de Discovery Channel y jugando con las palabras, Ceballos dice al inicio del clip que “por primera vez” no revelará la ubicación del lugar, pero promete que mostrará “cosas espectaculares”.

La publicación de ese video, que hasta hace unos días estaba público y sumaba más de 90.000 reproducciones, también provocó la detención del camarógrafo del humorista. Al igual que Ceballos, “está en el Combinado del Este, enfrentando los mismos cargos. Yo estoy en contacto con la familia constantemente”, dice la mujer a este medio.

Escarra visitará esta semana de nuevo a Ceballos, en lo que será su tercer encuentro en casi dos meses. Sin embargo, dice, valdrá la pena “aunque sea unos minutos”. La pareja, que ha pasado por “muchos momentos difíciles”, vive quizás el más duro, dice la joven, que recuerda que, en la más reciente visita, las últimas palabras del humorista antes de despedirse fueron: “Estoy orgulloso de ti”.