De acuerdo con cálculos de especialistas del Ministerio de la Agricultura, dos toneladas de carne equivaldría a entre 10 y 13 reses, si la carne no estaba deshuesada

La Policía arrestó a dos hombres por su presunta implicación en el sacrificio ilegal del ganado

La Habana/En el municipio de Pedro Betancourt, en Matanzas, la Policía detuvo un camión de la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) que transportaba 4.461 libras de carne de res –2.000 kilogramos– sin documentos que acreditaran su procedencia, según informó el perfil oficialista Con Todos La Victoria.

El operativo tuvo lugar en la finca La Josefa, cerca del poblado de Bolondrón, donde los agentes interceptaron un camión furgón de Servicios Generales de Cupet. Según el relato de los perfiles oficialistas locales, el conductor aseguró que la carne formaba parte de una compra realizada mediante un contrato legal de la entidad.

Sin embargo, al hacer las comprobaciones, las autoridades encontraron que no existían documentos que respaldaran el traslado ni el origen del producto. “Todo parece indicar que procedían de un hurto y sacrificio ilegal”, indica la publicación.

Según el mismo texto, la carne “fue entregada a entidades estatales”

La nota identifica a dos presuntos participantes en el sacrificio de los animales, que quedaron detenidos en una estación policial y “responderán por lo que hicieron ante las autoridades correspondientes”. Según el mismo texto, la carne “fue entregada a entidades estatales”.

En los comentarios a la publicación oficial, algunos usuarios, asombrados por el volumen, calculan que habría hecho falta sacrificar al menos ocho animales para llegar a esas dos toneladas de carne. De acuerdo con cálculos de especialistas del Ministerio de la Agricultura, esa cantidad equivaldría a entre 10 y 13 reses, si la carne no estaba deshuesada.

En otros comentarios a la nota, varios usuarios señalan la creciente corrupción de las propias empresas estatales, una percepción que los casos conocidos este año no desmienten.

El Código Penal vigente (Ley 151/2022) establece entre cuatro y diez años de prisión para quien sacrifique ganado mayor ajeno, y con agravantes la pena puede llegar a 15 años. En 2024, los tribunales cubanos juzgaron a 1.615 personas por sacrificio ilegal y tráfico de carne, y el 78% recibió condenas de hasta 15 años. Pero los juicios ejemplarizantes y las altas penas no han conseguido frenar el fenómeno.

Según datos del medio oficialista Radio 26, en 2024 la provincia reportó 12.459 cabezas de ganado perdidas por hurto y sacrificio ilegal, unas 1.500 más que en 2023

Matanzas figura entre los territorios donde más se repite este delito. Según datos del medio oficialista Radio 26, en 2024 la provincia reportó 12.459 cabezas de ganado perdidas por hurto y sacrificio ilegal, unas 1.500 más que en 2023.

Detrás de estos casos hay una crisis ganadera profunda, que forma parte del desplome general de la producción nacional. Según datos del Ministerio de la Agricultura divulgados en julio de 2025, Cuba perdió más de 900.000 cabezas de ganado vacuno desde 2019. Al cierre de 2024, Cuba tenía cerca de tres millones de vacunos, casi 400.000 menos que el año anterior.

En septiembre de este año, la Gaceta Oficial publicó la Resolución 162/2026, que actualiza el procedimiento para sacrificar, consumir y vender carne de ganado bovino y equino y relaja las condiciones para que los propietarios dispongan de sus propias reses. El texto mantiene el control del Estado: el productor debe estar inscrito, pedir un certificado veterinario, obtener el pase de tránsito en el Registro Pecuario y sacrificar en una instalación autorizada. La medida no toca los delitos de hurto y sacrificio de ganado ajeno.

La penalización del sacrificio del ganado propio proviene de una ley de 1962 que convirtió en delito lo que hasta entonces era sustento y comercio lícito del ganadero. Tras la reforma del Código Penal de 1999, sacrificar ganado mayor sin autorización previa podía castigarse con entre cuatro y diez años de prisión, sin excluir al propietario. El Código vigente desde 2022 mantuvo el delito pero rebajó la pena para el dueño a entre uno y tres años de cárcel, multa o ambas sanciones, mientras que quien sacrifica ganado ajeno sigue expuesto a condenas mucho más duras.