Díaz-Canel vincula “el cerco económico” y la “guerra psicológica” de EE UU con el centenario de Fidel Castro

Coloquio por el centenario de Fidel Castro celebrado este lunes en el Palacio de Convenciones de La Habana.

'Cubadebate' recopila los hitos de la "campaña escalonada" que dice llevar a cabo el Departamento de Estado desde la publicación, el pasado 20 de julio, del informe 'Cuba, capital del comunismo del siglo XXI'

La Habana/La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este lunes que la presión de Estados Unidos hacia la Isla es "indignante" y que solo tiene "motivaciones netamente políticas" con "propósitos de dominación". "Ellos niegan todo el tiempo que hay un bloqueo, que hay un cerco energético y lo acaban de reconocer abiertamente que los paquetes de medidas van a seguir, que esto no va a parar", señaló Vidal a EFE, refiriéndose a las declaraciones de la pasada semana del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, quien advirtió a Cuba que "cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos".

Vidal denunció que, desde la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "no pueden mentir más, no pueden ocultar más ese castigo colectivo que están haciéndole al pueblo de Cuba por motivaciones netamente políticas, con propósitos de dominación sobre este país".

El objetivo de Washington es "aniquilar este país, apagarlo, secarlo, impedir que entre aquí cualquier cosa, medicinas, alimentos, comida para el pueblo", dijo Vidal, quien participaba este lunes en la jornada inaugural del primer coloquio internacional "Fidel: legado y futuro" en el Palacio de Convenciones de La Habana, evento al cual asisten cerca de 500 delegados internacionales.

"No nos asombran las revelaciones de medios estadounidenses sobre un incremento de operaciones en la CIA en Cuba para subvertir el orden interno"

El mandatario Miguel Díaz-Canel también reiteró este lunes que el bloqueo económico de Washington sobre La Habana "no es solo una medida económica, es una cuestión sumamente política" y "un castigo político a una nación que ha decidido ser libre", dijo al inaugurar el coloquio que se celebrará hasta el próximo 13 de agosto, coincidiendo con el 100 aniversario del nacimiento de Fidel Castro (1926-2016).

"Cuba sigue siendo uno de los principales objetivos imperiales", dijo Díaz-Canel y señaló que "no es casualidad que, en el año del centenario de Fidel Castro, hayan arreciado el cerco económico sobre nuestro país".

En su discurso, por cierto, expuso una serie de datos sobre la Isla prerrevolucionaria con el objetivo de combatir "la propaganda de laboratorio de la guerra mediática actual pretende describirles a las nuevas generaciones como la Cuba próspera y deslumbrante de antes de 1959". Entre ellos, que "tres millones de personas, de una población total de algo más de 6 millones, no disfrutaban de luz eléctrica ni de ninguno de los beneficios y comodidades de la electricidad". En la actual crisis energética, sin precedentes, es menos de un tercio la población que tiene electricidad al día.

Díaz-Canel denunció asimismo las "filtraciones" a medios de Estados Unidos sobre el envío de más agentes y recursos de inteligencia a Cuba como una medida más de presión para que el Gobierno de la Isla adopte reformas profundas o deje el poder.

"No nos asombran las revelaciones de medios estadounidenses sobre un incremento de operaciones en la CIA en Cuba para subvertir el orden interno", apuntó el presidente cubano.

Señaló que "no son filtraciones al azar como la presentan, sino parte del plan deliberado del régimen estadounidenses de guerra psicológica" contra la Isla.

'Cubadebate' denuncia que el Departamento de Estado "desarrolla una campaña escalonada que combina presión económica, diplomática y comunicacional"

La pasada semana dos fuentes con conocimiento de las acciones de la Administración Trump confirmaron los movimientos de agentes y recursos de inteligencia estadounidenses a Cuba y lo describieron como un aumento de la "presencia" de la CIA en la nación insular en los últimos meses, sin detallar plazos o participantes.

EE UU aplica desde hace más de seis meses una política de máxima presión a La Habana, no solo con un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones en la Isla y agudizado la crisis económica y social, sino con nuevas sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras. A la vez, de fondo, mantiene la sombra de una posible intervención militar.

En una nota publicada este martes, Cubadebate denuncia que "el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la conducción de Marco Rubio, desarrolla una campaña escalonada que combina presión económica, diplomática y comunicacional" contra la Isla, cuya primera acción fue, el pasado 20 de julio, la publicación del informe Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI.

Seis hitos recopila el digital oficialista desde ese momento, incluyendo sanciones y filtraciones a medios como The New York Times y Politico, hasta el 7 de agosto, cuando el secretario de Estado estadounidense declaró que La Habana "no tendrá escapatoria".