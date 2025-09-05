Diez días después del atropello mortal en La Habana, la Fiscalía imputa al ex policía italiano Mario Pontolillo

Madrid/El italiano Mario Pontolillo ha sido identificado oficialmente como imputado por el atropello múltiple que acabó con la vida de Mairovis Valier Heredia y dejó ocho heridos en La Habana el pasado 25 de agosto. La Fiscalía General de la República hizo pública una nota difundida por los medios oficiales en la que señala al hombre como investigado por “delitos de asesinato y otros, tras atropellar deliberadamente a varias personas con su automóvil en vías públicas de los municipios Centro Habana y Habana Vieja”.

La información llega un día después de que 14ymedio publicara que la persona detenida en el lugar de los hechos era el empresario italiano Berto Savina –conocido como Bartolomeo Sabina Tito en la Isla–, presidente del conglomerado Italsav y numerosos negocios en Cuba desde hace más de 30 años. Una fuente conocedora del suceso, que pidió mantener el anonimato, aseguró a este diario que el también dueño de la tienda en dólares Casalinda y estrechamente ligado al régimen cubano “está siendo atendido por un departamento que se ocupa de los VIP”.

Este jueves, sin embargo, Savina conversó a través de videollamada con 14ymedio desde Italia, donde afirmó estar desde el 19 de agosto, y aseguró reiteradamente no estar involucrado en el caso. El empresario mostró a este diario documentación –a condición de que no se hiciera pública– que acreditaba un vuelo entre La Habana y Madrid ese lunes, justo una semana antes del atropello.

Ante estas alegaciones, 14ymedio volvió a cotejar la versión de su fuente, que se reitera en lo anteriormente dicho. Los billetes de avión de Air Europa solo confirman que el empresario estuvo en La Habana entre el 9 y el 18 de agosto. En ningún caso constituyen una prueba de que no estuviera una semana después en Cuba, donde reside parte del año para atender sus negocios.

La Fiscalía afirma que Pontolillo, de 56 años y residente permanente en Cuba –más concretamente en Cienfuegos, donde vive desde hace diez años, es la persona detenida por “este acto reprochable [que] provocó el lamentable fallecimiento de una mujer, lesiones a varias personas y puso en riesgo la seguridad colectiva”.

La nota indica que el imputado está en prisión provisional y con prohibición de abandonar el territorio mientras la instrucción continúa con el fin de recabar las pruebas necesarias que permitan finalizar la investigación. “La Fiscalía, con pleno respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes de la República, ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal competente, y solicitará sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron”, prosigue el texto, que defiende que la institución actúa con firmeza “en defensa de la legalidad y la seguridad de todos los cubanos”.

Entre las reacciones a la nota, han abundado los reproches a la tardanza en publicar la información sobre el detenido. Los medios independientes y muchos usuarios de las redes sociales cuestionan la versión oficial. "El caso, que combina tragedia, rumores, silencio oficial y pugnas de poder, mantiene en vilo a la sociedad cubana y a la comunidad italiana en la isla", resume Mario Pentón en Martí Noticias.

La familia de Mairovis Valier Heredia, la víctima del suceso, ha pasado en torno a diez días a la espera de información y pidiendo justicia por lo ocurrido, pero no ha tenido información hasta el momento en que el régimen ha reaccionado a la publicación de 14ymedio. Inalbis Heredia, familiar de la fallecida, aseguró en Facebook que el responsable del atropello era un italiano de 57 años llamado Mario Pontolillo, del que acompañaba foto. En un comentario al post de este diario donde se difundió la información, escrito cuatro horas antes que el reel de Inalbis y ahora borrado, otra usuaria apuntaba que sabía que se llamaba Mario pero que no se acordaba del apellido.

Los vecinos de los alrededores de el Vedado fueron los primeros en advertir a 14ymedio de que el agresor era un italiano propietario de un Audi rojo que embistió a varios transeúntes después de una discusión en la que se escucharon gritos. Además, afirman que era conocido “por ser consumidor de droga”. Ninguno quiso dar el nombre del presunto culpable después de que las autoridades anunciaran la detención del “ciudadano extranjero residente en el país”. “Lo cuidan tanto porque algo debe de haber”, dijo una residente en la zona.

Pontolillo, ex agente del cuerpo policial y militar italiano de Carabinieri, apareció en 2019 en el programa A todo motor para hablar del proyecto cultural recreativo Moto Cien, como ha recordado el digital Cibercuba. En él, el italiano aseguró que estaba en la Isla por un deseo “de ayudar a la población cubana, de ayudar a la población humana en ocasiones de su tornado, es salir aquí para dar una mano, como una forma buena que tiene que pensar en todo el mundo”.