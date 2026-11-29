El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, antiguo dirigente de una organización de raíces marxistas, ya prodigaba elogios a La Habana cuando era canciller de su país

La Habana/El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó este sábado a Estados Unidos que levante las sanciones económicas contra Cuba, tras concluir su visita a la Isla. El funcionario etíope, cuya cercanía con La Habana se remonta a sus años como ministro de Relaciones Exteriores de su país, recibió numerosas respuestas críticas en las redes sociales por omitir en su mensaje la responsabilidad de las autoridades cubanas en el deterioro del sistema sanitario.

“Los niños nunca deberían pagar por las disputas políticas”, escribió Tedros en su cuenta de X, donde se declaró “entristecido” por la situación que encontró en los hospitales cubanos. El director de la OMS instó a Washington a levantar las sanciones por el bien de los menores, en un mensaje que amplía su petición del pasado martes en La Habana, cuando reclamó el fin de las restricciones al suministro de combustible.

Entre las respuestas a su publicación abundan los cuestionamientos al modelo económico y político de la Isla. “¿Pidió usted elecciones libres?”, preguntó un internauta en inglés, mientras otro recordó, en portugués, que Cuba puede comerciar con otros países. “¿Y podemos saber en qué hotel durmió usted?”, ironizó un usuario en francés.

Los elogios de Tedros al Gobierno cubano son muy anteriores a su llegada a la OMS

Especialmente llamativa fue la pregunta de otro internauta sobre si Tedros había visitado los hospitales de Zimbabue. En octubre de 2017, apenas cuatro meses después de asumir la dirección de la OMS, el etíope nombró embajador de buena voluntad de la organización al entonces presidente zimbabuense, Robert Mugabe. Las protestas internacionales obligaron al funcionario a revocar el nombramiento.

Los elogios de Tedros al Gobierno cubano son muy anteriores a su llegada a la OMS. En noviembre de 2013, durante un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, el entonces canciller etíope calificó a Cuba como el “mejor y más genuino amigo de Etiopía y África”, según recogió el medio etíope Borkena.

Las relaciones entre ambos países tienen su origen en los años 70, cuando Fidel Castro envió tropas en apoyo del Gobierno marxista de Mengistu Haile Mariam durante la guerra del Ogadén contra Somalia. Los sucesivos gobiernos etíopes han reivindicado esa alianza incluso después del derrocamiento de Mengistu en 1991.

También integró el Comité Ejecutivo del Frente Popular de Liberación de Tigray, una organización de raíces marxistas

Tedros fue ministro de Salud de Etiopía entre 2005 y 2012 y canciller entre 2012 y 2016. También integró el Comité Ejecutivo del Frente Popular de Liberación de Tigray (Tplf), una organización de raíces marxistas que dominó la coalición gobernante del país durante casi tres décadas.

En noviembre de 2020, en pleno conflicto armado en Tigray, el Gobierno etíope lo acusó de aprovechar su posición al frente de la OMS para recabar apoyo internacional para esa organización. El funcionario negó entonces las acusaciones.

No es tampoco la primera vez que Tedros visita Cuba como máximo responsable de la OMS. En abril de 2018, apenas unos días después de que Miguel Díaz-Canel sustituyera a Raúl Castro en la presidencia, el funcionario se reunió con el nuevo mandatario y elogió los logros sanitarios de la Isla.

En esta ocasión, Tedros llegó a La Habana por invitación del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Durante su estancia, las autoridades cubanas le expusieron las dificultades que atraviesa el sector y sus planes de “recuperación económica”.

Las sanciones estadounidenses no implican una prohibición de la venta de medicamentos a Cuba

Sin embargo, las propias cifras divulgadas por el director de la OMS dan cuenta de un deterioro que precede a las restricciones petroleras impuestas por Washington en enero de este año. Entre 2020 y 2025, la esperanza de vida de los cubanos cayó de 78,8 a 74,4 años, mientras que la mortalidad infantil pasó de cuatro a 9,9 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos.

El Anuario Estadístico de Salud de 2025, publicado por las propias autoridades cubanas, ya describía un sistema en retroceso antes del endurecimiento de las medidas estadounidenses.

En su comparecencia ante la prensa el pasado martes, Tedros sí reconoció la existencia de problemas internos en Cuba y aludió a las 176 iniciativas de reforma presentadas por el Gobierno. No profundizó, sin embargo, en las causas de esos problemas ni en las decisiones económicas de las autoridades que han contribuido al deterioro sanitario.

Por otra parte, las sanciones estadounidenses no implican una prohibición de la venta de medicamentos a Cuba. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE UU establece que, por regla general, se autorizan las exportaciones de medicamentos y dispositivos médicos, tanto para su comercialización como para su donación.