El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante su encuentro de este lunes en el Palacio de la Revolución.

Díaz-Canel culpa al "cero energético", pero las cifras oficiales muestran que los problemas de Salud Pública venían de antes

Madrid/El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció este lunes movilizar ayuda para Cuba, con fondos del organismo o con recursos de otros socios. Lo dijo tras reunirse con el presidente Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, en la segunda jornada de su visita oficial a la Isla.

La oferta llega en medio de la crisis más aguda que recuerda el sector sanitario del país en su historia reciente, una situación que se arrastra al menos desde la pandemia, a pesar de que Díaz-Canel lo atribuye “al recrudecimiento del bloqueo” y al “cerco energético” que aplica Washington a la Isla.

Esta es la segunda visita a la Isla de Ghebreyesus como director general, tras la de 2018 con motivo de la convención Cuba Salud. A su llegada, el pasado domingo, dijo que venía a "escuchar y conocer de primera mano la realidad" del país.

El directivo pidió al Ministerio de Salud Pública que le haga llegar el tipo de apoyo que necesita, porque "las necesidades son grandes". Recorrió el Hospital y el Cardiocentro Pediátricos William Soler y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Calificó su visita de "fructífera" y dijo que pudo apreciar "los avances de Cuba a pesar del impacto del bloqueo estadounidense". Agregó que el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, le había dado "una información realmente muy buena" y que le impresionaba “el avance alcanzado”, aunque quedan "muchos desafíos".

La oferta llega en medio de la crisis más aguda que recuerda el sector sanitario del país en su historia reciente, una situación que se arrastra al menos desde la pandemia

Ghebreyesus afirmó que las sanciones estadounidenses “llevan décadas en vigor” y lamentó la falta de combustible, electricidad y agua. Además, señaló que la Isla no debe sentir vergüenza de pedir ayuda internacional.

Díaz-Canel agradeció la visita, que se produce en "momentos muy difíciles", y atribuyó la situación a la presión de Washington. Según el mandatario, más de 100.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños, esperan una operación quirúrgica por las limitaciones de energía e insumos médicos.

También aseguró que más de 34.000 embarazadas no reciben toda la atención y el seguimiento que necesitan, que más del 67% del cuadro básico de medicamentos está afectado y que más de 10.000 pacientes tienen problemas con sus tratamientos de radiología. Añadió que el programa de vacunación infantil, "eficiente, robusto", está desfasado.

Díaz-Canel insistió en que los indicadores de Salud “han tenido un deterioro” y recordó que la mortalidad infantil, que en años anteriores era de cuatro por cada mil nacidos vivos, ahora es de 9,9. Esa cifra ya se había alcanzado oficialmente al cierre de 2025, pero eso no impidió que el mandatario la mencionara como otra de las consecuencias del "recrudecimiento" de la "política imperial".

El sector estatal de la salud ha sufrido una fuga masiva de profesionales causada por los bajos salarios y las malas condiciones laborales

La Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) y el Ministerio de Salud publicaron este año el Anuario Estadístico de Salud 2025, que recoge datos del año pasado –antes de que se iniciaran las medidas petroleras de Washington de enero de 2026, el llamado “cerco energético” al que se refiere Díaz-Canel–, y ya describe un sistema en retroceso.

En 2025, la tasa de mortalidad infantil se situó en 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024 y 4,0 en 2018. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó a Ghebreyesus durante su visita al hospital pediátrico William Soler este lunes, que este año Cuba ha logrado contener ese indicador en niveles similares a los del cierre de 2025, aunque advirtió de que, si las “condiciones actuales” se mantienen o se agravan, existe un riesgo real de que se deteriore.

Según los datos del Anuario, en 2025, la mortalidad de menores de cinco años subió a 12,1, el bajo peso al nacer llegó al 8% y la mortalidad materna pasó de 40,6 a 44,1 por cada 100.000 nacimientos. La mortalidad general también se disparó. La tasa bruta llegó a 14,2 por 1.000 habitantes, frente a 9,7 en 2019. El país registró 136.107 muertes en 2025, 7.998 más que en 2024 y la cifra más alta desde el pico de 2021, en plena pandemia.

El anuario revela además un vaciamiento del personal sanitario. Cuba cerró 2025 con 71.635 médicos registrados, 3.729 menos que en 2024 y 34.496 menos que en 2021. La caída de personal lleva cuatro años seguidos. El sector estatal de la salud ha sufrido una fuga masiva de profesionales causada por los bajos salarios y las malas condiciones laborales. El sistema pasó de 510.781 trabajadores en 2021 a 365.515 en 2025. Mientras tanto, esa merma coincide con la continuación de la exportación de profesionales sanitarios al exterior. El ministro de Salud, Portal Miranda, afirmó en abril de 2025 que más de 24.000 colaboradores cubanos trabajaban en 56 países.

En marzo, Ghebreyesus calificó la situación de "profundamente preocupante" y advirtió de que la salud no debe quedar a merced de la geopolítica

La escasez de fármacos tampoco surgió en 2026. Portal Admiranda ya admitió en 2025 ante la Asamblea Nacional que solo el 30% del cuadro básico estaba disponible.

Nada de esto significa que el contexto de 2026 sea irrelevante. Los datos disponibles muestran un empeoramiento por la crisis energética, y la OMS y la ONU lo han documentado. En marzo, Ghebreyesus calificó la situación de "profundamente preocupante" y advirtió de que la salud no debe quedar a merced de la geopolítica. La ONU presentó entonces un plan de emergencia de 94,1 millones de dólares para atender a unos dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias.

En septiembre, la viceministra de Salud Pública Carilda Peña admitió un aumento de las infecciones respiratorias, las diarreas, las hepatitis y las arbovirosis, y lo atribuyó a las deficiencias en saneamiento, tratamiento del agua y recogida de residuos.