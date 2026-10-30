Más enfermedades y mortalidad en Cuba, mientras baja un 32,5% el número de médicos desde 2021

Las cifras del Anuario de Salud reflejan el deterioro del sistema sanitario y una reducción sostenida del personal médico.

Crecen las defunciones por problemas cardiacos, influenza, neumonía, diabetes y tuberculosis, según los datos oficiales, que silencian las cifras sobre dengue y chikunguña

Madrid/La tasa bruta de mortalidad llegó a 14,2 por cada 1.000 habitantes, frente a 9,7 en 2019. Es uno de los crudos datos que aporta el Anuario Estadístico de Salud 2025, publicado por el Ministerio de Salud Pública el pasado 18 de octubre, y que confirma el deterioro de la sanidad cubana en un contexto de crisis que los cubanos siguen padeciendo este año en hospitales y policlínicos de la Isla.

Respecto a los fallecimientos, también subió la tasa ajustada por edad –que descuenta el efecto del envejecimiento de la población– de 4,6 a 5,7. En total, el país registró 136.107 muertes el año pasado, 7.998 más que en 2024 y la cifra más alta desde el pico de 2021 –167.107 defunciones–, en plena pandemia de covid-19. Los datos coinciden con los que la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) había publicado en agosto.

Las enfermedades del corazón, principal causa de muerte en Cuba, provocaron 39.505 fallecimientos en 2025, un 10,5% más que el año anterior. La influenza y la neumonía ocuparon también un lugar destacado, con 12.113 muertes y un aumento del 7,6%. El anuario registra además un incremento de las defunciones por diabetes y enfermedades renales –estas últimas crecieron un 17%–, así como de las relacionadas con la desnutrición, que pasaron de 85 a 108. En contraste, los tumores malignos estuvieron entre las pocas causas de muerte que experimentaron un ligero descenso.

La mortalidad infantil cerró en 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024 y 4,0 en 2018. Es el valor más alto de la serie que recoge el anuario desde 1995. La tasa de mortalidad de menores de cinco años subió a 12,1 y el bajo peso al nacer alcanzó el 8%. También aumentó la mortalidad materna, que pasó de 40,6 a 44,1 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos. Según informó el Ministerio de Salud Pública, en 2025 murió una madre más que en 2024, aunque se registraron 3.108 nacimientos menos.

La mortalidad infantil cerró en 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024 y 4,0 en 2018. Es el valor más alto de la serie que recoge el anuario desde 1995

El capítulo de enfermedades infecciosas revela también números preocupantes. El anuario recoge 1.587 muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias, incluido el sida, una tasa de 16,5 por 100.000 habitantes frente a 10,0 en 2023. Las infecciones intestinales dejaron 379 fallecidos, la mayor cifra desde 1999.

La hepatitis viral aguda presenta una evolución todavía más pronunciada: Cuba pasó de 1.463 casos en 2024 a 3.137 en 2025, la cifra más alta desde 2008. Entre los niños de 1 a 14 años subieron de 390 a 911. La tasa nacional ascendió de 14,8 a 32,7 por cada 100.000 habitantes.

El documento recoge 1.097 casos de tuberculosis en 2025, frente a los 950 del año anterior. La tasa de incidencia pasó de 9,6 a 11,4 por cada 100.000 habitantes. El incremento resulta más preocupante al observar la mortalidad: 85 personas murieron por esta enfermedad, frente a 50 en 2024.

La hepatitis A concentra la mayor parte de los contagios, con 2.845 casos, frente a 50 de hepatitis B y 242 de hepatitis C.

Frente a la crisis reflejada en estos indicadores el anuario revela la reducción del personal sanitario cubano. El país cerró 2025 con 71.635 médicos registrados, 3.729 menos que en 2024, cuando eran 75.364, y casi un tercio por debajo de los 106.131 contabilizados en 2021. La caída se prolonga por cuarto año consecutivo: el registro se redujo en 12.065 facultativos en 2022; en otros 13.303 en 2023; en 5.399 en 2024, y en 3.729 en 2025. En total, el registro contabiliza 34.496 médicos menos que en 2021, un descenso del 32,5%.

El país cerró 2025 con 71.635 médicos registrados, 3.729 menos que en 2024, cuando eran 75.364, y casi un tercio por debajo de los 106.131 contabilizados en 2021

La contracción alcanza al conjunto del sistema sanitario, que pasó de 510.781 trabajadores en 2021 a 365.515 en 2025: 145.266 menos.

También disminuyó el personal de enfermería, de 86.983 a 69.707 trabajadores, y el número de estomatólogos cayó de 20.903 a 11.740. Un facultativo atiende hoy a 134 habitantes, frente a 104 hace cuatro años.

El anuario no permite calcular cuántos de los profesionales emigraron, abandonaron la profesión, se jubilaron o pasaron a otras funciones. El recorte de la plantilla coincide con el despliegue de miles de profesionales sanitarios cubanos en el extranjero. En abril de 2025, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó que más de 24.000 colaboradores cubanos trabajaban en 56 países, según datos del propio Ministerio. En su informe de noviembre de 2025, el Observatorio de Programas de Exportación de Mano de Obra Cubana situaba en más de 32.000 los profesionales sanitarios cubanos desplegados en 67 países, una estimación que incluye al conjunto del personal de salud y no únicamente a médicos.

Hay una ausencia llamativa en el anuario: no incluye ni una tabla sobre dengue, chikunguña u oropouche, pese a que 2025 fue un año de fuerte epidemia de arbovirosis en el país

Hay una ausencia llamativa en el anuario: no incluye ni una tabla sobre dengue, chikunguña u oropouche, pese a que 2025 fue un año de fuerte epidemia de arbovirosis en el país. Según la OPS, el país cerró 2025 con más de 81.900 casos de dengue y chikunguña y al menos 65 muertes asociadas. En diciembre, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana calculó al menos 8.700 fallecidos, frente a los 55 que reconocía el Ministerio de Salud. Las 1.587 muertes infecciosas del anuario no permiten saber cuántas corresponden a esas enfermedades.

En septiembre de este año, las autoridades sanitarias admitieron un aumento de varias enfermedades epidemiológicas y lo atribuyó a las deficiencias en el saneamiento, el tratamiento del agua y la recogida de residuos. La viceministra Carilda Peña reconoció un alza de las infecciones respiratorias, las diarreas, las hepatitis y las arbovirosis. El Observatorio Global del Dengue contabilizaba 7.133 casos hasta el 18 de septiembre, unas 7,4 veces más de lo previsto. El Ministerio no ha actualizado sus datos de dengue desde junio.