Los fondos protegerán a unos 62.000 recién nacidos, más de 780.000 niños y más de 110.000 personas en grupos de riesgo, además de reforzar el control de la rabia.

Madrid/La diplomacia de la Organización Mundial de la Salud suele moverse con extrema cautela en La Habana, pero esta vez los números dejaron poco margen para el protocolo. “La mortalidad ha aumentado y la esperanza de vida en Cuba ha disminuido por primera vez desde que se empezaron a llevar los registros en 1950”, admitió el martes el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al concluir su estancia de tres días. El funcionario calificó de “difícil y crítica” la situación del sistema sanitario, al que la agencia deberá inyectar dos millones de dólares de emergencia para sostener las vacunaciones y equipar hospitales en ruinas.

El retroceso demográfico es severo y va a contramano del continente. Entre 2020 y 2025, la expectativa de vida de los cubanos pasó de 78,8 años a 74,4. Mientras América Latina superaba el golpe de la pandemia y rebotaba desde los 72,1 años de 2021 hasta rondar los 76 años en 2024 y 2025, según estimaciones de la Cepal y la ONU, la Isla siguió descendiendo hasta quedar por debajo de la media regional.

El retroceso demográfico es severo y va a contramano del continente. Entre 2020 y 2025, la expectativa de vida de los cubanos pasó de 78,8 años a 74,4

Perder más de cuatro años de existencia promedio en un lustro no responde a un fenómeno abstracto. Las muertes generales pasaron de 128.098 en 2024 a 136.214 en 2025, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), con un castigo marcado sobre los extremos vulnerables. La mortalidad infantil saltó de 4 por cada mil nacidos vivos en 2020 a 9,9 en 2025, y la supervivencia del cáncer infantil se desplomó del 85% al 65%. Al otro lado de la pirámide, una sociedad envejecida donde más del 26% supera los 60 años sobrevive entre apagones interminables, agua sin garantías sanitarias y un plato cada vez más vacío.

Para contener el golpe, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anunciaron dos millones de dólares destinados al Programa Nacional de Inmunización y a equipos médicos. La cobertura vacunal, que durante décadas superó el 98%, bajó al 95% en 2025. Los fondos protegerán a unos 62.000 recién nacidos, más de 780.000 niños y más de 110.000 personas en grupos de riesgo, además de reforzar el control de la rabia. Ante la catástrofe sanitaria del país, la partida resulta a todas luces insuficiente.

En su reunión previa con el etíope Ghebreyesus en el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel intentó presentar el colapso como una factura exclusiva del "cerco energético" estadounidense. Sus propias cifras, sin embargo, delataron la parálisis interna: más de 100.000 cubanos esperan cirugía, entre ellos más de 20.000 niños; más de 34.000 embarazadas carecen del seguimiento completo; más de 10.000 pacientes sufren interrupciones en radiología y, según admitió, "tenemos afectado más del 67% del cuadro básico de medicamentos".

La crisis farmacéutica tampoco nació ayer. BioCubaFarma arrastra desde antes de 2020 una asfixia crónica para adquirir los más de 250 millones de dólares anuales que exige en materias primas para medicamentos básicos. El relato oficial culpa al embargo de Washington, pero el argumento hace aguas cuando se mira hacia Pekín. China es la gran fábrica química de la farmacia mundial: provee alrededor del 70% de los intermedios que India transforma en genéricos para Estados Unidos y posee más del 20 % de los registros activos de principios activos ante la FDA.

Ninguna ley estadounidense impide a empresas chinas vender genéricos o insumos chinos a Cuba. Si La Habana no logra abastecerse allí, es por su propia insolvencia: tras condonar unos 6.000 millones de dólares en 2011 y reestructurar 3.170 millones en 2016, Pekín volvió a aplazar en 2022 los cobros hasta 2027 ante los impagos cubanos, cerrando el crédito comercial a un socio que no honra sus deudas.

Durante años, las agencias de la ONU alimentaron la complacencia oficial repitiendo las cifras estatales de supuesta ausencia de desnutrición infantil severa

El deterioro trasciende los hospitales. Durante años, las agencias de la ONU alimentaron la complacencia oficial repitiendo las cifras estatales de supuesta ausencia de desnutrición infantil severa. El propio informe de Unicef sobre pobreza alimentaria infantil de 2024 desarma el mito: un 9% de los menores de cinco años en Cuba sufre pobreza alimentaria grave y otro 33% padece privación moderada, condenados a dietas de arroz y almidones sin acceso regular a carnes, huevos o frutas. Ocurre en un país donde la tierra apenas produce, estrangulada por medidas erráticas del régimen que han depauperado la ya precaria vida cotidiana.

En su recorrido por el Hospital Pediátrico William Soler, el Cardiocentro homónimo y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Ghebreyesus repartió cortesías y pidió no sentir vergüenza al solicitar ayuda internacional. "Los logros de Cuba en materia de salud pública, alcanzados con tanto esfuerzo, deben protegerse", declaró, repitiendo la frase que Granma celebró con alivio.

Aun así, dejó una cuña incómoda al cierre: "Creo que abordar los temas externos e internos es muy importante para avanzar" . Mientras la propaganda oficial explotaba las fotos de la visita, persistía la opacidad sobre la extensión de la hepatitis A en la población, en un sistema donde hasta las dosis contra la lepra, que sumó 124 nuevos casos en 2025, dependen de envíos desde Ginebra. La vieja potencia médica perdió en cinco años más de cuatro años de vida y hasta el crédito de sus aliados.