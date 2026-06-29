Emplean drones en Granma para sembrar arroz, aunque la cosecha es mínima

La Habana/La provincia de Granma, otrora entre las primeras productoras arroceras del país, tiene en marcha un programa de siembra de arroz con el empleo de drones para intentar mejorar su mermada producción. La encargada del proyecto es la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique, que tiene como objetivo plantar 240 hectáreas de la gramínea en áreas del proyecto binacional TB Agri Conectando Vietnam-Cuba, en el municipio granmense de Yara.

A principios de mayo, de acuerdo con una nota de la prensa oficial, se realizó la primera siembra del proyecto, que comprendió 160 hectáreas, como parte de la campaña de primavera, que comenzó en marzo y concluye en agosto. El proceso fue presenciado incluso por Lehuy Thang, vicedirector del proyecto TB Agri.

La empresa, a través de un post, indicó que utilizará los drones para optimizar el proceso en el cultivo y lograr resultados más eficientes. “La combinación de innovación y experiencia promete transformar nuestras prácticas agrícolas y maximizar la productividad en el campo”, señaló.

Los medios estatales destacan que la colaboración con la empresa vietnamita hace posible “la introducción de variedades de arroz de elevada calidad, paquetes tecnológicos, equipos y modernizar infraestructuras de procesamiento industrial del grano, en particular molino de secado y descascarado”.

La propia empresa en sus redes sociales ha ventilado que debe hacer malabares ante “las desafiantes condiciones energéticas actuales”

No obstante, la propia empresa en sus redes sociales ha ventilado que debe hacer malabares ante “las desafiantes condiciones energéticas actuales”. Uno de los procesos cruciales en la cosecha de semillas y granos es el secado. Aunque se utilizan métodos como el uso de aire caliente o el secado intermitente, en ambos casos se requiere de una planta para hacerlo, que utiliza energía eléctrica. La Fernando Echenique indicó en un post que lleva a cabo el secado natural del arroz, “que no solo permite optimizar los recursos disponibles, sino que también contribuye a la sostenibilidad del producto final”.

La publicación viene acompañada de tres imágenes con los granos regados sobre plástico al aire libre. El mensaje cierra asegurando que la iniciativa refleja el compromiso “con la adaptación y resiliencia en tiempos difíciles”.

Aunque la apuesta del uso de drones es novedosa, la cantidad de hectáreas palidece ante lo que históricamente aporta Granma a nivel nacional. Tan solo el año pasado, se preveía sembrar 41.000 hectáreas de arroz de las 200.000 totales del país, aunque los productores no eran optimistas.

Una de las causas de su desánimo para lograr esa meta era la ausencia de un paquete que incluía fertilizantes, herbicidas y pesticidas de importación, trascendentales para algunos cultivos, en este caso, el del arroz.

El rendimiento de estos terrenos apenas alcanza las dos o 2,5 toneladas por hectárea, frente a las cinco que lograba en el pasado

En diciembre pasado, Odisnel Traba Ferrales, director agrícola de la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique, indicó que llevaban “prácticamente cuatro años sin contar con ese paquete tecnológico”.

Ello ha provocado que las tierras que antes eran generosas, hoy no den los mismos resultados. El rendimiento de estos terrenos apenas alcanza las dos o 2,5 toneladas por hectárea, frente a las cinco que lograba en el pasado. La cantidad se queda ridícula si se compara con el éxito que los vietnamitas están logrando en Pinar del Río, donde la empresa Agri VMA –que posee tierras en usufructo– supera las 7,2 toneladas por hectárea tienen tierras.

Si se observan los datos de la cooperación de Vietnam como Estado, los rendimientos son aún mayores, según los recientes datos publicados por el Instituto Cubano de Investigación de Plantas de Semillas, que ha detectado hasta 9,14 toneladas por hectárea en la campaña de invierno (7 en primavera) para una de las variedades con las que trabajan, Viva76.

Al proceso de la cosecha del arroz se le debe agregar su transportación, algo que también se ve afectado ante la escasez de combustible

Aunque el reporte de la prensa oficial no lo menciona, al proceso de la cosecha del arroz se le debe agregar su transportación, algo que también se ve afectado ante la escasez de combustible.

Las dificultades para producir el grano han provocado que, desde el régimen, se proponga aprovechar la escasez para dejar de comer papa y arroz. Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, y José Carlos Cordobés, director general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, señalaron que para alcanzar la soberanía alimentaria lo mejor sería cambiar hábitos que chocan con la realidad de los suelos cubanos y suprimir de la dieta habitual algunos productos.

“Nosotros no somos asiáticos, eso no es un hábito cubano”, subrayó Caballero en diciembre pasado en el programa Cuadrando la Caja, antes de considerar que, aunque sea ya una tradición instaurada, también eso podría cambiar. "Con las escaseces que hay, cualquier cosa que tú le pongas a la gente en la placita camina", aseguró.