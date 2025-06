El dueño del “Costco cubano”, en huelga de hambre y sed en el Combinado del Este

La Habana/Tal y como había anunciado, Frank Cuspinera, dueño de Diplomarket, el “Costco cubano”, encarcelado en el Combinado del Este, se encuentra en huelga de hambre y sed desde el pasado 1 de junio. “Está plantado duro”, cuenta a 14ymedio un familiar del empresario cubanoamericano que se hace llamar Luis por temor a represalias.

Por esa razón, ha sido llevado a una celda de aislamiento. “No puede recibir visitas ni hacer llamadas”, dice Luis. El hombre cuenta que los compañeros de cubículo llamaron a su esposa, Camila Castro, en libertad pero también investigada por los mismos delitos de los que acusan a Cuspinera –evasión fiscal, tráfico de monedas y lavado de activos–, para decirle que están preocupados por la salud del empresario.

Castro acudió a la cárcel este jueves, llamada por las autoridades para hacer “dinámica familiar”, refiere Luis. Así le dicen, explica, “cuando traen a los familiares de un plantado para que lo convenza de que deje la huelga”. Y prosigue: “Querían hacer la dinámica familiar sin ni siquiera conocer el perfil emocional de Frank, sin haber averiguado ni siquiera las causas de por qué está llevando a cabo la huelga. Obviamente solo estaban cumpliendo con un protocolo institucional, para que quede registrado en algún expediente que ellos cumplieron con su parte, que citaron a la familia”.

Para la familia, no hay detrás una verdadera preocupación o un trabajo psicológico profesional, así que ni la madre de Cuspinera ni su mujer aceptaron la “dinámica”. Todos ellos temen, refiere Luis, que el empresario acabe en el hospital “más rápido de lo que pensamos” si continúa sin ingerir líquidos –el cuerpo humano sobrevive sin agua solo unos días–.

Cuspinera anunció su huelga de hambre en una carta manuscrita firmada el 21 de mayo y enviada desde el Combinado del Este, casi un año después de su detención y de no saberse nada de su paradero. En ella, hacía “un llamado de atención a la comunidad internacional, a los organismos internacionales y de los derechos humanos”, así como al Departamento de Estado de Estados Unidos, “para que intervengan ante las instituciones cubanas por las violaciones constantes de mis derechos y la negación de garantías legales a mi defensa por parte de las instituciones estatales cubanas y sus representantes”.

El empresario denunciaba que fue manipulado por la Seguridad del Estado (DSE) y el aparato judicial cubano, “que se activan con saña sobre mí” y que lograron, con “múltiples falsedades”, acusarle “sin derecho a defensa”.

Todo esto fue confirmado a este diario por Luis, que desgranó detalles del caso, desde que Diplomarket fue cerrado y sus dueños detenidos, el 20 de junio de 2024. Tras recibir la visita de funcionarios de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) que “tenían una denuncia por evasión fiscal, sin haberles hecho en ningún momento una auditoría previa”, se presentó en el supermercado la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI). Arrestaron a los empresarios y les quitaron “de inmediato” las licencias comerciales tanto de Cuspinera SURL –la firma bajo la cual operaba el supermercado– como de Kmila-mart –la empresa de su esposa–, dejándolos “inoperables”.

Un ex colaborador de Cuspinera y Castro, que también solicita anonimato, asegura a este diario que varios trabajadores de Diplomarket se encuentran regulados, es decir, no se les permite salir del país. “Hay varias personas que han tratado de salir de Cuba, nadie les ha informado nada y cuando llegan al aeropuerto les dicen que no pueden salir y pierden sus boletos de avión”, refiere la fuente.

“Cuando vas a ver a la instructora, la mayor Yiset Oliva Betancourt, te dice que no puedes salir del país porque todos los trabajadores de esa empresa están bajo investigación”. La situación, denuncia el hombre, va contra la Constitución, que en su artículo 52 decreta la libertad de movimiento.

Un mes antes del operativo contra Diplomarket, la contadora de la empresa se fue del país sin previo aviso

Una tercera fuente relacionada con Cuspinera, a la que llamaremos Olga, cuenta que un mes antes del operativo contra Diplomarket, la fundadora del departamento contable de la empresa y esposa del administrador general de Kmila-mart, “se fue del país no cumpliendo con el período de revisión de su trabajo y sin previo aviso”. De acuerdo con Olga, los responsables de la empresa descubrieron después que “hubo malos procedimientos en su labor” y que emprendieron una “auditoría interna”.

En el momento del arresto, asevera Olga, “ya estaban saliendo indicios de desvío de capital e impagos”, pero la investigación no pudo concluir por el cierre de las operaciones comerciales. “Tiempo después su esposo salió del país, se sabe que ambos están en Estados Unidos”, dice la mujer, que no puede confirmar “cuánta cantidad pudieron haber desviado”.

La actuación de esta pareja, en cualquier caso, es “muy sospechosa”, y “las autoridades no lo han tenido en cuenta, haciendo a Frank único responsable”.

Luis, que negó categóricamente que Cuspinera estuviera asociado de alguna manera con el régimen, aventuraba ante 14ymedio hace unos días que lo sucedido pudo tener que ver con el éxito cosechado por el cubanoamericano, y que, una vez detenido, la Seguridad del Estado le “sacó” toda la información sobre la operación de Diplomarket para implementar el “modelo” en las actuales tiendas en dólares, inauguradas el último día de diciembre con el Supermercado 3ra y 70.

“Aquí todo el mundo sabe que todas las mipymes hacen tráfico de moneda, porque cuando hicieron la ley de empresa privada la hicieron a sabiendas de que nunca iba a haber disponibilidad en el banco de obtener la divisa legalmente. Se sabe que el mayor porciento de todo lo que se comercializa en Cuba son productos importados obtenidos con transacciones en divisa, porque aquí no se produce nada, por eso hay que importar para después producir”, sostenía la fuente. Al tiempo acusaba: “Ellos te dejan correr sabiendo que tienen el poder para sacarte este delito cuando quieren no dejarte correr más y escogen a mipymes que se les fueron de las manos para eliminarlas”.