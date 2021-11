Diez días sin poder sacar efectivo con las tarjetas Visa en los cajeros automáticos en Cuba

Janice lleva diez días de un cajero automático en otro por toda La Habana. Residente en Madrid, esta cubana de 42 años no puede desde inicios de este mes extraer efectivo en pesos cubanos con su tarjeta Visa emitida por un banco español. Como ella, otros usuarios sufren el mismo problema, sin que las autoridades se pronuncien sobre las razones.

"Primero pensé que era algún error de mi tarjeta Visa, revisé si tenía saldo, llamé a mi banco español y me respondieron que todo estaba bien por parte de ellos", explica Janice a 14ymedio. "Después empecé a encontrarme en la cola de los cajeros a otras personas que estaban teniendo la misma dificultad, llamamos al Banco Central y no nos daban ninguna respuesta".

Finalmente, este lunes y después de mucho insistir, Janice obtuvo una respuesta de Fincimex, la financiera gestionada por los militares que controla el flujo de las tarjetas bancarias extranjeras que operan en la Isla. "Sí, tenemos problemas desde hace diez días y ninguna tarjeta Visa se puede usar en los cajeros", explicó un empleado del servicio de atención al cliente.

Una respuesta similar a la que obtuvo este diario cuando contactó con el servicio telefónico para reportar problemas en los cajeros. "Es algo temporal y estamos tratando de solucionarlo", contestó una empleada. "Desde finales de octubre en los cajeros cubanos no se puede sacar efectivo con esas tarjetas Visa emitidas por bancos extranjeros y que antes se usaban sin problemas".

Las tarjetas Visa no son algo raro en la Isla. Además de ser usadas por muchos de los turistas que llegan al país, es frecuente que los parientes emigrados residentes en Europa u otras regiones del mundo -que no sea Estados Unidos- soliciten en su banco una tarjeta a nombre del familiar en Cuba y que funciona como un monedero.

Recientemente, de cara a la apertura de fronteras del próximo 15 de noviembre, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, habló con la prensa y, en una de las imágenes para acompañar su exposición, aparecía esta frase: "Las tarjetas autorizadas a operar en Cuba son: Visa, Mastercard, AIS, no emitidas por instituciones o bancos de Estados Unidos u oficinas de estas instituciones en otros países".

"Mi hijo me pone un dinerito cada mes en una tarjeta que sacó a mi nombre en su banco BBVA de España", cuenta Diana Rosa, una jubilada residente en Centro Habana. "Me pone 100 euros y yo los uso para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) pero también para sacar pesos cubanos de los cajeros, el cambio es muy desfavorable pero si tengo una urgencia voy y extraigo efectivo".

Desde el 30 de octubre, Diana Rosa no ha podido "sacar un peso del cajero y en los bancos donde he ido no me explican nada". Después de mucho caminar y exigir una respuesta le dijeron que solo es posible sacar dinero con esas tarjetas "en las ventanillas de las sucursales o en las Cadeca que tengan integrado un aparato de POS (terminal punto de venta, también llamado TPV)".

Algo parecido le sucedió a una internauta: "He caminado toda La Habana para sacar dinero de mis tarjetas Visa y Mastercard y ningún cajero funciona", se quejó el pasado 1 de noviembre en la página de Facebook del Banco Metropolitano. "¿Tienen algún problema de conexión o algo parecido?", preguntó la mujer. "Cuba necesita turismo pero cada día son peores para nosotros que dejamos el dinero en el país".

Tras varias investigaciones, este diario detectó que este lunes al menos cinco de siete POS ubicados en bancos del municipio de Plaza de la Revolución y de Playa estaban rotos, sin conexión con el Banco Central para aprobar la transacción o tenían problemas para leer tarjetas magnéticas que sean de obligatorio uso con el PIN y necesiten ser introducidas por la parte delantera del aparato.

Pero la dificultades no quedan ahí. "Tengo una tarjeta de débito Visa que me dejó mi hermano la última vez que vino, está a su nombre pero como yo tengo el PIN la uso para sacar algo de dinero de los cajeros cuando no me alcanza para pagar la electricidad que es de lo poco que todavía es en pesos cubanos en este país", cuenta Octavio, residente en Diez de Octubre.

"Para sacar dinero con la tarjeta en la ventanilla del banco te exigen el carné de identidad y el nombre tiene que coincidir con el de la tarjeta, así que me han dejado colgado de la brocha, porque la mía dice el nombre de mi hermano", lamenta. "¿Cómo hacen esto y no sacan ni un anuncio ni una disculpa, en pocos días yo tengo que pagar la luz y me la van a cortar si no logro tener este dinero".

"¿Cómo se explica que pocos días antes de que entren los turistas no se pueda sacar efectivo con las tarjetas Visa que son de las más comunes entre la gente que llega a este país?", se pregunta Octavio. "Tengo varios conocidos en la misma situación, pero a la gente le da pena ir al banco y preguntar, tienen miedo de quedarse marcados por tener una tarjeta extranjera".

"Algo huele mal porque no se entiende que algo que deja dinero al país y permite ingresar divisas de pronto no funciona. Pasé de tener un camino seguro para apuntalar mi jubilación a quedarme sin ese apoyo. Espero que esto no sea una estrategia para obligar a la gente a tener una tarjeta en MLC en un banco cubano".

En las tiendas en divisas las tarjetas Visa siguen funcionando para comprar, algo que desconcierta aún más a los clientes que no logran comprender cómo sirven para pagar en esos comercios estatales, pero no para extraer efectivo en pesos cubanos de los cajeros, también de gestión estatal.

Los empleados de Fincimex niegan que la situación se deba a otra cosa que a un "problema técnico". "No se preocupe, estamos trabajando en solucionarlo cuanto antes", repite otra empleada del servicio de atención al cliente que reconoce que "usted es la tercera persona que ha llamado esta mañana por el mismo tema".

