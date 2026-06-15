Sin empleo, casi la mitad de la población activa en Sancti Spíritus

La falta de fuerza laboral en el sector estatal está marcada “siempre en consonancia con los montos salariales”

Pese a que “abundan las plazas vacantes en el sector estatal”, casi nadie las toma, a la espera de un lugar en establecimientos privados

La Habana/Casi la mitad de la población activa en Sancti Spíritus está desocupada. De acuerdo con una nota publicada este lunes en Escambray, aunque “abundan las plazas vacantes en el sector estatal”, casi nadie las toma, y 91.300 personas –de 203.400– no están empleados en la provincia, a la espera de encontrar un sitio en los negocios privados, “difícil de encontrar en las actuales circunstancias”.

“Cada quien aspira no solo a mejores salarios en momentos donde el poder de compra del peso cubano cae en picada todos los días, sino también condiciones laborales aceptables, seguridad y hasta cercanía al hogar dadas las reales limitaciones con el transporte”, dice el texto en tono crítico, firmado por Mary Luz Borrego.

Según el diario oficialista, en la mayoría de las entidades e instituciones estatales se reporta un “notable déficit de trabajadores, fundamentalmente técnicos medios y especialistas de nivel superior”.

Entre las plazas que se han ofertado están las de la Empresa Eléctrica, para linieros, un cargo que se podría considerar de riesgo

Para intentar “revertir esa realidad”, en la provincia, “desde hace unos años”, se realizan las ferias de empleo. Sin embargo, apenas ha permitido ocupar a 2 700 trabajadores. Entre las plazas que se han ofertado están las de la Empresa Eléctrica, para linieros –un cargo que se podría considerar de riesgo debido a las precarias condiciones en las que trabajan, lo que ha provocado incluso fallecimientos, como el pasado sábado–, y del Ministerio del Interior, para ser policías.

Otra medida ha apuntado a disminuir la cifra de trabajadores informales, “quienes abundan sobre todo en el sector agropecuario, donde se desempeñan como jornaleros”. Para ello, de acuerdo con Escambray, “especialistas en políticas laborales insisten en la importancia de su contratación formal para que reciban, por ejemplo, los beneficios de la seguridad social a la hora de la jubilación o de un accidente laboral, entre otras importantes protecciones”.

En cuanto al trabajo a distancia, la Dirección de Trabajo ha exhortado a los empleadores a impulsar esta opción, debido a “la compleja realidad cubana de estos momentos relacionada con el déficit de generación electroenergética, así como la escasez de materias primas, combustible y transporte”.

En cuanto al trabajo a distancia, la Dirección de Trabajo ha exhortado a los empleadores a impulsar esta opción

Sin embargo, “no pocos empleadores se mantienen reacios” en el territorio y apenas 530 personas están bajo ese esquema, dice el medio.

La crisis energética y de movilidad, sumado a la negativa de las empresas para generar otras formas de trabajo, “ha obligado a procesos de interrupción laboral”. Según “cifras conservadoras” de las bases de datos oficiales, hoy suman unos 2.700 trabajadores interruptos, lo que ha provocado que algunos hayan perdido una parte de su salario o hayan sido reubicados.

El panorama laboral en la provincia no es nuevo. Ya en 2024 el mismo diario advertía, casi con el mismo diagnóstico, la falta de fuerza laboral en el sector estatal, marcado “siempre en consonancia con los montos salariales”.

Además, dos años antes, un paquete de medidas aprobadas para el “fortalecimiento de la empresa estatal socialista” incrementó la desconfianza de la clase trabajadora en el Estado, pues esas reformas pusieron a 2.300 trabajadores de Sancti Spíritus en riesgo de perder su trabajo para que las empresas alcanzaran “la eficiencia económica”.