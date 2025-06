Etecsa consigue agudizar la indignación de los cubanos con dos nuevos planes de internet

"Sigue siendo más barato comprar por la calle un paquete de 6 GB por 1.000 o 1.500 pesos, no esta estafa de 2 GB por 1.200 pesos"

La Habana/Los nuevos planes de datos para la navegación web de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), anunciados este jueves luego de tres semanas de protestas estudiantiles por el tarifazo impuesto el pasado 30 de mayo, no han tardado en despertar, de nuevo, indignación.

Tal y como explica el monopolio estatal, uno de ellos lleva como nombre Plan Adicional, mediante el que se podrá comprar 2 gigabytes (GB) por 1.200 pesos –añadido al básico de 6 GB por 360 pesos y 30 días–, “una única vez al mes y con una vigencia de 35 días”. El segundo, el Plan Sectorial, está destinado exclusivamente a estudiantes, y ofrece 6 GB adicionales por 360 pesos. Ambos estarán disponibles a partir de este viernes.

En la nota difundida por los medios oficiales, Etecsa reconoce que el 38% de los usuarios en Cuba consumen más de 8 GB. De ahí que se excusen: “Nuestra empresa es consciente de que existen sectores con mayores necesidades de consumo y que este Plan Adicional les será insuficiente; pero en las condiciones actuales, es la solución que se puede brindar para incrementar el nivel de conectividad de nuestros clientes”.

Las nuevas tarifas prevén planes “extras” en dólares a un costo impagable para el cubano medio

De igual manera, aluden, sin especificarlo, al malestar originado en los cubanos por los precios establecidos a finales de mayo: “Etecsa reitera su compromiso con la búsqueda de soluciones para superar los desafíos actuales; trabajando de la mano del pueblo, apoyando la educación y la construcción de la sociedad digital cubana”. Las nuevas tarifas prevén planes “extras” en dólares a un costo impagable para el cubano medio: 3 GB por 3.360 pesos, 7 GB por 6.720 o 15 GB por 11.760.

Los más de 100 comentarios en Cubadebate hablaban por sí solos. Arturo Hernández Valle aseveraba: “Mi jubilación no me alcanza para comer, menos para comprar, con mi pensión de 1.528 pesos, semejante plan de 1.200. Ni el otro 'básico'. ¡Por favor! Si Etecsa está en pérdida, nosotros los jubilados estamos perdidos”.

Ibrahim apuntaba: “Creo que ninguna de las dos ofertas resuelven nada, la primera lo que hacen es multiplicar por 10 el plan de 120 pesos por 2 GB. Considero que sigue siendo una burla al pueblo si tomamos en cuenta el nivel adquisitivo que tiene nuestro salario de acuerdo a la espiral de subida de precios de los alimentos y artículos de primera necesidad, que el Estado no ha podido controlar, y la segunda sólo beneficia a un sector de la población y no incluye al resto de los profesionales de este país que necesitamos internet para trabajar y no tenemos recargas del exterior”.

"¿De verdad a eso le llaman mejoras?”, escribía Alejandro

“¿Es broma, verdad? ¿2 GB por mil CUP? ¿De verdad a eso le llaman mejoras?”, escribía Alejandro, que señalaba que a los estudiantes de la Universidad Central de Las Villas no los han contactado “para nada”, y a los profesores “menos”. Añadía: “Al resto de sectores de la población que les parta un rayo”. El cliente Limón abundaba: “No se dan cuenta que 2 GB no es nada”.

La usuaria Sachiel observaba: “Resulta que ahora Etecsa, después de aprobar las medidas e implantarlas sin previo aviso de 30 días, llega a un acuerdo con los estudiantes, que dependen del salario de sus padres para aprobar medidas, tarifas y paquetes”.

Muchos de los mensajes eran respondidos por empleadas de Etecsa –que se hacían llamar Layla o Lara–, un tanto de manera automática: “Se continúa avanzando en la conformación de los listados y actualización de la titularidad del servicio móvil en las universidades. En la medida que se vaya concluyendo este proceso, se notificará a cada estudiante a partir de un SMS”, le respondía a Alejandro.

Por su parte, Machete Afilao decía: “Sigue siendo más barato comprarlo por la calle, donde te venden un paquete de 6 GB por 1.000 o 1.500 pesos y cada vez que lo desees, no esta estafa de 2 GB por 1.200 pesos, yo pienso a veces que esta gente subestima la inteligencia del pueblo cubano”.

Machete Afilao decía: “Sigue siendo más barato comprarlo por la calle"

Se trata de una práctica sobre la que el Gobierno ya ha advertido que tendrá consecuencias legales. Este miércoles, el vocero del régimen Humberto López congregó a invitados del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el monopolio de telecomunicaciones Etecsa en su espacio Hacemos Cuba, para amenazar a quien participe de “fraudes” que pueden ser acusados del delito de “sabotaje”, uno de los más graves del Código Penal.

La manera más frecuente de operar en este tipo de casos consiste en que un familiar en el exterior compra una recarga a través de alguna página en la que encuentra precios más bajos de los que ofrece Etecsa. Esas ofertas son simultáneas a las que el monopolio estatal anuncia con promociones especiales para recargas desde el exterior –con beneficios como navegación nocturna gratis o WhatsApp ilimitado, entre otras–, lo que invita a creer al comprador que el familiar en Cuba recibirá esas ventajas. Sin embargo, aseguraron, el propietario de la página se queda con las divisas y deposita a un intermediario en la Isla dinero o saldo para que haga las recargas en moneda nacional.

Según la explicación del coronel Marcos Giovanni Rodríguez González, segundo jefe del órgano especializado de enfrentamiento a los delitos contra la economía, en las redes suelen estar involucradas “personas que tienen licencia como agente de telecomunicaciones de Etecsa”, lo que les permite hacer numerosas recargas en moneda nacional, sin las limitaciones de los clientes. Al precio que está la divisa estadounidense en el mercado informal –370 pesos, admitieron en el programa– al receptor de la moneda extranjera le basta un dólar para hacer, por ejemplo, tres recargas de 110 pesos.

“Estaban cogiendo menos dólares, pero única y exclusivamente porque lo querían seguir cogiendo a 25"

En Cuba, la población tiene una consideración muy distinta de lo que las autoridades consideran “fraude”, y piensan que la estafa en realidad la comete la empresa de telecomunicaciones. “Ellos cobran el dólar a 25, pero el dólar está sobre 370”, explicaba un usuario en X. “Para no dejarse estafar por Etecsa mucha gente empezó a crear un negocio que era básicamente que tú desde afuera pasabas 20 USD a mi cuenta allá y aquí yo desde Transfermóvil te ponía 6.000 CUP al móvil”.

Su interlocutora inquiría: “Entonces era mejor recargar desde Cuba con CUP que desde afuera. O sea, ¿que de verdad estaban cogiendo menos dólares?”. Y él respondía: “Estaban cogiendo menos dólares, pero única y exclusivamente porque lo querían seguir cogiendo a 25 y estafando a los de afuera. Nadie tiene más culpa que ellos, ese negocio beneficiaba migajas en comparación a coger el dólar a 25 cuando está a 15 veces ese precio”.