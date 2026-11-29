"Claro que ha generado molestias y críticas fuertes porque no son para dar servicio, sino para que los jefes se muevan más cómodos".

En Sancti Spíritus, donde las comunicaciones se han deteriorado sensiblemente, "se orientó a quienes recibieron estos carros que borraran el logotipo" del monopolio estatal para evitar las quejas

Sancti Spíritus/En los alrededores de la sede principal de Etecsa en Sancti Spíritus coinciden estos días dos expresiones muy diferentes de la movilidad. De un lado, las bicicletas recostadas contra los muros, los bicitaxis y los pasajeros que esperan en una parada por una guagua que no llega. Del otro, los flamantes vehículos eléctricos del monopolio estatal de las telecomunicaciones, que despiertan más indignación que admiración entre los transeúntes.

Una camioneta blanca de la marca china Dongfeng y un moderno automóvil de color beige, ambos con el logotipo de Etecsa, desentonan con las fachadas descascaradas de las viviendas cercanas. En una ciudad donde enviar un mensaje de WhatsApp puede convertirse en una prueba de paciencia, la empresa parece tener menos dificultades para renovar su parque automotor que para garantizar las comunicaciones de sus clientes.

"Entraron carros nuevos para los dirigentes de la empresa y eso ya está creando problemas con la población", cuenta a 14ymedio, bajo condición de anonimato, una empleada de la sede principal de Etecsa en la ciudad. "A cada jefe de división de departamento se le entregó un carro eléctrico y todavía faltan unos 20 más que van a llegar en los próximos días".

La escena de los jóvenes encorvados sobre sus teléfonos móviles en los alrededores de la sede de Etecsa recuerda los primeros tiempos de internet en Cuba. / 14ymedio

Según la trabajadora, la distribución tiene alcance nacional y Sancti Spíritus "ha sido una de las últimas en recibirlos". El malestar que ha provocado la llegada de los vehículos en otros territorios ha obligado a los directivos a tomar precauciones.

"Nos convocaron a una reunión y se les orientó a quienes recibieron estos carros que borraran el logotipo de Etecsa porque en Santa Clara estos carros provocaron muchas quejas y había que evitar que se repitiera aquí", asegura.

La discreción que se pretende conseguir eliminando los distintivos empresariales tropieza con un inconveniente: en las calles espirituanas, castigadas por la escasez de combustible y la parálisis del transporte público, resulta difícil que semejantes automóviles pasen inadvertidos.

Les orientaron que borraran el logotipo de Etecsa "porque en Santa Clara estos carros provocaron muchas quejas". / 14ymedio

La llegada de los nuevos vehículos resulta especialmente irritante para los clientes de Etecsa después del impopular tarifazo que el monopolio estatal puso en vigor en mayo de 2025. La medida limitó a seis gigabytes la cantidad de datos móviles que los usuarios podían adquirir mensualmente mediante recargas nacionales a los precios anteriores y encareció considerablemente la compra de paquetes adicionales, favoreciendo los pagos en divisas.

En ese momento, la empresa justificó el incremento de las tarifas por la necesidad de obtener recursos para modernizar y sostener su deteriorada infraestructura de telecomunicaciones. Un año y medio después, con una conexión cada vez más deficiente y numerosas averías sin solucionar, la aparición de flamantes automóviles eléctricos para los directivos alimenta entre los clientes la sospecha de que el sacrificio impuesto a sus bolsillos ha servido más para mejorar la movilidad de los jefes que la conectividad de los cubanos.

"La gente no entiende que hayan llegado los carros para los dirigentes y en esta ciudad hace meses que no entra una pieza para arreglar las torres de telecomunicaciones ni los teléfonos fijos que se han roto", añade la empleada.

"Y en medio de todo este desastre por aquí no paran de pasar esos carros eléctricos". / 14ymedio

En junio pasado, directivos de Etecsa reconocieron en la radio oficial que apenas 21 de las 70 instalaciones telefónicas de la provincia disponían de grupos electrógenos. Un mes después, vecinos de Zaza del Medio reunieron más de 10.000 dólares para adquirir paneles solares que permitieran mantener las comunicaciones durante los apagones. Los clientes terminaron sufragando una inversión que correspondía a la empresa.

Cerca de la oficina central de Etecsa, un joven vendedor de frutas y vegetales describe el panorama: "La conexión a internet es pésima, en gran parte de la ciudad solo hay señal, muy mala, cuando hay servicio eléctrico, así no hay quien descargue nada y subir un video es casi imposible".

El comerciante asegura que las antiguas zonas wifi de los parques han dejado de funcionar y que la conectividad depende de las antenas emplazadas en circuitos eléctricos priorizados, como el del hospital o el área de Colón.

"La gente no entiende que hayan llegado los carros para los dirigentes y en esta ciudad hace meses que no entra una pieza para arreglar las torres de telecomunicaciones"

La escena de los jóvenes encorvados sobre sus teléfonos móviles en los alrededores de la sede de Etecsa recuerda los primeros tiempos de internet en Cuba, cuando conectarse obligaba a salir de casa y buscar un banco en algún espacio público. Una década después, la crisis ha devuelto a muchos espirituanos a aquella suerte de nomadismo digital.

"Y en medio de todo este desastre por aquí no paran de pasar esos carros eléctricos", señala el comerciante. "Claro que ha generado molestias y críticas fuertes porque no son para dar servicio, sino para que los jefes se muevan más cómodos".

A pocos metros de los nuevos vehículos, dos bicicletas permanecen arrimadas a un muro azul. Los clientes de Etecsa también han tenido que apostar por una movilidad que prescinda del combustible, aunque, en su caso, la energía necesaria para desplazarse sale de sus propias piernas.