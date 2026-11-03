El euro alcanza los 1.000 pesos cubanos en el mercado informal

El euro ha alcanzado este martes la barrera de los 1.000 pesos cubanos en el mercado informal de divisas de la Isla.

La moneda europea rompe una nueva barrera psicológica apenas un día después de que el dólar llegara a los 900 pesos

La Habana/El euro ha alcanzado este martes la barrera de los 1.000 pesos cubanos en el mercado informal de divisas de la Isla, según la cotización en tiempo real de El Toque. La cifra, de fuerte impacto simbólico, llega apenas 24 horas después de que el dólar estadounidense tocara los 900 pesos, en una semana de vértigo para el mercado cambiario y de creciente pérdida de valor de la moneda nacional.

La escalada de ambas divisas confirma una tendencia que se ha acelerado durante las últimas jornadas. El dólar, que comenzó el año cotizándose a 435 pesos, alcanzó los 800 el pasado 15 de octubre y necesitó poco más de medio mes para sumar otros 100. Hace apenas una semana se cambiaba por 840, pero desde entonces las subidas han sido prácticamente diarias.

Aunque el dólar sigue siendo la divisa más intercambiada en las calles cubanas, la moneda europea cuenta con una demanda específica y sostenida. Entre sus principales compradores figuran quienes necesitan pagar trámites consulares, especialmente solicitudes de visados para países europeos cuyos consulados exigen el abono en euros y en efectivo.

A esa necesidad se suma el creciente flujo migratorio hacia España, alimentado también por los procesos de adquisición de la nacionalidad española. La Ley de Memoria Democrática ha permitido a numerosos cubanos obtener un pasaporte europeo, mientras otros continúan pendientes de resolver sus expedientes o preparan su salida de la Isla.

El dólar, que comenzó el año cotizándose a 435 pesos, alcanzó los 800 el pasado 15 de octubre y necesitó poco más de medio mes para sumar otros 100

Según datos publicados recientemente, una media de 34.000 cubanos llega cada año a España, muchos de ellos con nacionalidad española. Ese movimiento constante contribuye a mantener la demanda de euros en efectivo, tanto para cubrir gastos iniciales del viaje como para disponer de dinero durante la estancia.

La moneda europea también resulta atractiva para determinados empresarios privados que buscan preservar el valor de sus ingresos y mantener ahorros fuera del sistema bancario cubano. Para quienes tienen vínculos comerciales o familiares con Europa, conservar capital en euros o depositarlo en bancos europeos, constituye una alternativa frente a la depreciación del peso.

La preferencia por las divisas refleja además la escasa confianza en la capacidad de recuperación de la moneda nacional. En un país donde buena parte de las importaciones privadas debe financiarse con recursos obtenidos fuera del circuito bancario estatal, cada incremento de la tasa de cambio encarece la reposición de mercancías y termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

La distancia entre el mercado informal y las cotizaciones oficiales sigue siendo considerable. Este martes, la tasa del Banco Central de Cuba ubicaba el valor del euro en 868 pesos, lejos del impresionante pico que ha alcanzado en las redes informales.

Este martes, la tasa del Banco Central de Cuba ubicaba el valor del euro en 868 pesos, lejos del impresionante pico que ha alcanzado en las redes informales

Los 1.000 pesos por euro no representan únicamente una nueva marca en las estadísticas cambiarias. Para los cubanos que cobran salarios y pensiones en moneda nacional, constituyen otra medida del deterioro de su poder adquisitivo. Y para quienes necesitan comprar divisas con vistas a emigrar, estudiar o simplemente proteger sus ahorros, la distancia entre sus ingresos y el precio de la moneda extranjera vuelve a ensancharse.