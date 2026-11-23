La Habana/La prensa oficial ha hecho una dura reprimenda a los cubanos que se han volcado hacia el carbón como la opción de combustible para cocinar en el país. En un texto publicado este lunes en el diario Escambray, de Sancti Spíritus, se señala que “difícilmente, en periodos anteriores, la población cubana haya hecho un uso tan amplio o extendido” de este producto, pero que “el asunto anda un poco por la libre”.

El medio cita a Ernesto Ramón Toledo Medina, director técnico en la Empresa Agroforestal la provincia, quien dice que, previo a esta coyuntura, esta labor la ejercían carboneros, “gente con conocimiento, dedicadas durante muchos años al oficio”, pero que “hoy cualquiera decide hacer carbón, en cualquier lugar. Y la realidad está demostrando que no todo el mundo actúa respetando el régimen de custodia o lo legalmente establecido para esa actividad”.

Para ello, señala que, de acuerdo con estadísticas de la Jefatura Provincial del Cuerpo de Guardabosques (CGB), 2026 “registra un incremento sustancial en la aplicación de multas”, –sin mencionar un número–, cifra similar ya a la de todo el año anterior, “fundamentalmente por uso inadecuado del fuego en el bosque y sus colindancias, así como por el corte de especies maderables no autorizadas para ese propósito”.

“Lástima que algunos talen especies como los mangles prieto y rojo, el patabán, la yana…”, dice Escambray, que sugiere a la población utilizar el marabú, para que “la madre naturaleza pueda dormir tranquila”, debido a que “pueden aportar un carbón cilíndrico, muy demandado por su calidad, llama azul sin humo, alto poder calorífico, ausencia de chispas y larga duración”. El texto, sin embargo, no menciona las complejidades para trabajar con estos arbustos, con ramas llenas de largas espinas difíciles de cortar y trasladar.

No menciona las complejidades para trabajar con estos arbustos, con ramas llenas de largas espinas difíciles de cortar y trasladar

De forma crítica, añade que “ni para tiempos normales ni para coyunturas especiales como la actual ese es el estilo o el procedimiento. Y, por lo visto, mucha gente no lo sabe, o peor aún: lo irrespeta”, pese a que admite una realidad en la que los largos apagones y la ausencia de gas licuado y de queroseno imperan en el país.

Mariela Montelier, jefa de Grupo Especializado de Manejo del Fuego, dependiente de los Guardabosques, también entrevistada por el diario, indica que, ya en campo, “al detectar un horno, nuestro personal indaga si se pidió autorización, qué madera se empleó, dónde fue cortada, si se han adoptado medidas preventivas de seguridad… entonces, sobre la base de todo ello, aplican o no medidas en correspondencia con la Ley 85/98, Forestal, y con su reglamento”.

La funcionaria niega que haya prohibición para producir carbón. “Algunos ciudadanos se quejan, alegando que nosotros prohibimos y eso no es verdad; nosotros lo que exigimos es el uso adecuado y seguro del fuego en las áreas correspondientes y el empleo de la madera aprobada para ello”, sostiene.

Otra funcionaria, Lucrecia Sánchez Díaz, jefa del Departamento de Servicio Estatal Forestal, agrega en la misma línea que “no hay impedimento para quien quiera producir carbón con marabú o aroma, excepto que lo corten en una faja hidrorreguladora (en riberas de ríos, arroyos, embalses y otras fuentes de agua que sirve para regular el ciclo hidrológico y proteger el suelo). En ella, no lo pueden talar”.

“Buena parte de las zonas con árboles aptos para producir carbón, como el marabú y la aroma, se encuentra bajo control estatal”

No obstante, el observatorio Food Monitor Program (FMP) señaló en una publicación a inicios de noviembre que “buena parte de las zonas con árboles aptos para producir carbón, como el marabú y la aroma, se encuentra bajo control estatal”, lo que “limita las oportunidades de los pequeños productores independientes y empuja a quienes buscan sobrevivir hacia actividades informales, prácticas no reguladas y situaciones de explotación”.

Según un carbonero entrevistado por la ONG, el Gobierno “reserva esas tierras para quienes le convienen”. De esta manera, dice FMP, “el Estado, los propietarios, los intermediarios y los carboneros integran una cadena económica cuyo último eslabón es el consumidor cubano”.

En cuanto a los precios de venta, Escambray detalla que, “por lo general, está a cargo de revendedores”, y agrega que “el mismo saco que semanas atrás valía 1.000 pesos, hoy cuesta el doble y más. Lo compras o lo dejas; así de sencillo… y de complejo”.

“El mismo saco que semanas atrás valía 1.000 pesos, hoy cuesta el doble y más. Lo compras o lo dejas; así de sencillo… y de complejo”

Al respecto, Food Monitor Program explica que un saco de carbón cuesta entre 2.000 y 5.000 pesos cubanos, “dependiendo de su calidad y del lugar donde se comercialice. Esto puede representar hasta el 155% del salario mínimo del país”.

La ONG agrega que en el mercado informal “se venden incluso pequeñas bolsas de nylon con carbón por unos 600 pesos. Pero esta supuesta alternativa solo divide el gasto: el combustible alcanza para preparar unas pocas comidas”.

Aunque no hay datos nacionales de exportación actualizados, en 2022 Cuba produjo 39.400.000 toneladas de carbón vegetal, un poco más de la mitad que dos años antes, cuando logró 75.600.000, en medio de la pandemia de covid-19.

En tanto, datos del Observatorio de Complejidad Económica señalan que, en 2024, Cuba vendió al exterior 48.800.000 dólares en carbón de madera, lo que posicionó a la Isla en el lugar número 6 como exportador mundial de ese producto.