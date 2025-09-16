Fijan el juicio a José Gabriel Barrenechea para el próximo 24 de septiembre

La Habana/El juicio del periodista y colaborador de 14ymedio José Gabriel Barrenechea, detenido por manifestarse contra los apagones en el municipio de Encrucijada en noviembre de 2024 y acusado de desórdenes públicos, ya tiene fecha y hora. Se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre a las 9:00 am, informó a este medio una fuente familiar.

El 25 de junio pasado, la Fiscalía entregó al Tribunal Provincial de Villa Clara una petición de pena de seis años de prisión para el comunicador. El documento, al que tuvo acceso este diario, detalla que el “delito” de Barrenechea –a quien inicialmente buscaron acusar de sedición– durante las manifestaciones pacíficas, luego de 48 horas sin corriente eléctrica en Encrucijada, fue gritar “pongan la corriente, queremos la corriente”, a coro junto a otros manifestantes, e instar “a viva voz a que las personas presentes no desistieran de su actuar”.

El periodista fue acusado de mostrar "total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”

El documento agrega que el periodista “muestra total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”. Asimismo, señala que es un ciudadano sin antecedentes penales, pero que se “relaciona con personas de mala moralidad y conducta social, y no posee vínculo laboral reconocido”.

En la petición del fiscal Ayrebi Miranda también se piden nueve años para Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, cinco para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, y cuatro para Yuniesky Lorences Domínguez, todos por haber participado en las protestas junto a decenas de vecinos del municipio.

Familiares de Barrenechea han señalado que “la justicia se está comportando como una herramienta de venganza por su trabajo como periodista independiente y por sus opiniones políticas”. A inicios de junio pasado, el Tribunal Provincial de Villa Clara rechazó una petición de libertad a favor del periodista. Su abogado presentó un habeas corpus, pero el tribunal lo rechazó. “Dijeron que no aplica porque la detención y el período de confinamiento está en los parámetros normales, así que estamos en las mismas, él sigue preso y la familia está atada de manos”, indicó en ese entonces a 14ymedio una fuente familiar que pidió el anonimato.

Durante estos últimos 10 meses, Barrenechea ha estado preso en el centro penitenciario La Pendiente, en Santa Clara

El lugar es "conocido por sus condiciones de hacinamiento extremo y por albergar a presos de todo tipo", según el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Su estancia ahí ha representado "un grave riesgo para su vida", subrayó la entidad en un comunicado días después de la detención del comunicador.

El caso también fue retomado por Prisoners Defenders. En su momento, lo incluyó en algunos de sus informes, donde destacó que no tenía tutela judicial y acusó que sufría persecución desde hace años por parte de la Seguridad del Estado.

En prisión, el comunicador sufrió la muerte de su madre, Zoila Esther Chávez, que dependía de él, y solo se le permitió asistir a su funeral durante una hora y media. La mujer –que sufría un cáncer de vejiga en estado metastásico– había pedido en distintas ocasiones poder ver a su hijo e incluso grabó un video en el que solicitaba, al borde del llanto, que le permitieran verlo por última vez: “¿Qué ha hecho para que me lo tengan encerrado, para que nos tengan, a él y a mí, en este calvario, en este terror que llevo dentro de mi corazón? ¿Hasta cuándo van a tener a una madre sufriendo así?”.