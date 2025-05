El preso político José Gabriel Barrenechea solo pudo ver a su madre después de su fallecimiento

La Habana/Las autoridades cubanas solo permitieron al periodista y preso político José Gabriel Barrenechea visitar a su madre cuando ya había fallecido. Según confirmaron fuentes familiares a 14ymedio, el colaborador de este medio fue conducido desde la prisión hasta el velatorio de Zoila Esther Chávez, donde pudo permanecer durante una hora y media.

Un familiar que pide mantener el anonimato asegura que Barrenechea estaba “bastante tranquilo”, ya que lo habían “preparado un poco vía telefónica”. El entierro de la madre del periodista ha sido este lunes a las 10 de la mañana.

Zoila falleció este domingo, a los 84 años, en Encrucijada, Villa Clara. La mujer había pedido en distintas ocasiones poder ver a su hijo, detenido en noviembre de 2024 y acusado de desorden público. La última y más importante se produjo recientemente, cuando ya, siendo consciente de la gravedad de su salud –tenía un cáncer de vejiga en estado metastásico–, grabó un video en el que pedía al borde del llanto que le permitieran ver a su hijo por última vez.

"¿Por qué no me sueltan a mi hijo?", se preguntaba la mujer en el desgarrador video. "¿Qué ha hecho para que me lo tengan encerrado, para que nos tengan, a él y a mí, en este calvario, en este terror que llevo dentro de mi corazón? ¿Hasta cuándo van a tener a una madre sufriendo así? Por favor, únanse todos y ayúdenme a pedir por mi hijo". Aunque hubo una fuerte movilización en redes a favor de su demanda, el régimen no accedió a dar el pase a Barrenechea.

"La negativa de permitir un último adiós entre madre e hijo, un gesto elemental de humanidad, refleja una profunda degeneración ética del sistema judicial y policial cubano"

Para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CDTC), que hizo público un comunicado este lunes, “no hay justificación alguna para semejante ensañamiento. La negativa de permitir un último adiós entre madre e hijo, un gesto elemental de humanidad, refleja una profunda degeneración ética del sistema judicial y policial cubano. No se trata ya de un asunto político, sino de una agresión directa contra los principios más básicos de la decencia humana”.

Yurianis Speck Rosillo, jefe de la cárcel La Pendiente, donde está el reportero a la espera de juicio, ha sido incluido, por ejecutar esta decisión, en la lista de represores de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba.

"Con tristeza recibimos la muerte de Zoila Chávez, madre del preso político José Gabriel Barrenechea. Zoila murió esperando reencontrarse con su hijo, privado de la libertad desde noviembre de 2024", expresó, por su parte, la organización Civil Rights Defenders. En un tuit publicado este lunes, envían su solidaridad con la familia y exigen la liberación del reportero.

José Gabriel Barrenechea fue detenido por haberse unido a unas manifestaciones espontáneas que estallaron el 7 de noviembre en Encrucijada. Tres días después, la familia no tenía noticias de dónde se hallaba, después de haber estado en la Unidad de Instrucción Policial de Santa Clara, donde fue interrogado.

Inicialmente las autoridades intentaron acusarlo de sedición, pero el propio periodista informó de que habían desistido de ello y se le había imputado “desorden público”, de menor gravedad y consecuencias penales, aunque puede acarrear hasta tres años de prisión, siempre y cuando no se añadan agravantes.

Más de veinte organizaciones firmaron para pedir la liberación de Barrenechea y Yadiel Hernández, también colaborador de 14ymedio y que finalmente salió de prisión sin cargos el pasado lunes 28 de abril.