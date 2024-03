Finalmente, habrá pan en el oriente cubano antes de finales de marzo

Madrid/Habrá pan antes de lo previsto, al menos en el oriente de la Isla. A eso, al menos, se ha comprometido Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, que este lunes anunció la llegada de un barco con 8.300 toneladas de harina de trigo. Este cargamento, que arribó –con origen desconocido– al país el sábado, será distribuido por las provincias que van desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo “para estabilizar las producciones de pan”.

El reparto comenzó este mismo domingo, según el funcionario, que afirmó además que este tipo de harina no necesita ser procesada, por lo que la producción del pan para la canasta se debía iniciar inmediatamente. Para ello, se ha debido en primer lugar garantizar el combustible suficiente que permita la distribución desde el puerto de Santiago de Cuba hasta los destinos previstos.

Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, dijo a la prensa que esta harina no lleva un proceso industrial y, por ello, se acortaron los tiempos para estabilizar la producción, y no habrá que esperar a finales del mes de marzo, como se anunció anteriormente.

El origen de esta partida de harina se desconoce. Al puerto de Santiago de Cuba llegó este sábado un único carguero, el Omara, procedente de Venezuela y con bandera panameña. Las fotos que ha publicado la prensa oficial no corresponden a ese buque, aunque podrían ser de archivo, pero el origen más habitual en las adquisiciones estatales de este producto sin procesar ha sido Rusia. En febrero llegaron desde ese país aliado 25.000 toneladas de trigo donadas por el Gobierno de Putin, la misma cantidad que en diciembre de 2022. En junio de 2023, en cambio, llegaron 21.000 toneladas de trigo canadiense.

En el diario Venceremos, de Guantánamo, ya se celebraba este lunes una reunión de las autoridades respirando por la recuperación del producto. “Se informa que ya hay harina para todos los municipios, lo cual podría resolver la tensa situación que se vivía con la elaboración del pan para el pueblo. Diariamente se extraen 60 toneladas en Santiago de Cuba para Guantánamo, lo cual tendrá como destino el 100% de la población, la merienda escolar y sectores priorizados. En marzo se prevé una estabilidad con el tema”, anunciaron.

Mientras tanto, en el resto del país habrá que esperar más, según López Díaz, que también anunció la llegada a Cienfuegos de un barco con trigo para recuperar paulatinamente los atrasos acumulados en el centro y occidente. No obstante, afirmó, “no va a garantizar toda la demanda de pan” y habrá que seguir usando hasta un 15% de “extensores” –yuca, calabaza o arroz, los más comunes– ya que solo el molino de Cienfuegos funciona, con apenas una capacidad de producción de 240 toneladas diarias.

Cientos de lectores reaccionaron en redes sociales a la publicación de la noticia, muchos de ellos mostrando su molestia por la falta de harina –y pan– en otras zonas y, sobre todo, porque no haya faltado en La Habana. “No sé por qué en algunos municipios hay pan normado y en otros no, incluso en una misma provincia. Igualmente, ¿por qué en La Habana no ha faltado el pan? ¿Por qué en el municipio de Caimito, Artemisa, hace dos semanas no hay pan? ¿Cuál es el algoritmo de distribución del pan? Usará Inteligencia Artificial”, reprochaba una usuaria.

"Lo que hace falta es que de esas 8.300 no se pierdan 300 toneladas, que bastante le hace falta a ese pueblo"

Los mensajes se acumularon desde otras zonas de la Isla. “Y Sancti Spíritus?”, “Para cuándo Pinar?”, ¿Villa Clara? ¿Seguiremos sin el pan nuestro de cada día, tan sagrado que es?”.

“Lo que hace falta es que de esas 8.300 no se pierdan 300 toneladas, que bastante le hace falta a ese pueblo. Tolerancia cero con la corrupción y la falta de sentido común de algunos dirigentes estatales”, ha reacionado un usuario preocupado por la multitud de casos de robo que se producen en bodegas y almacenes de todo el país.

La población llevaba décadas conviviendo con el “desvío de recursos”, como denomina el régimen a la apropiación indebida de productos por parte de los funcionarios, pero la proliferación de la prensa independiente y las redes sociales ha forzado al oficialismo a hacer, cada vez más, públicos este tipo de delitos. Hace apenas una semana, la televisión nacional hizo referencia a un juicio ejemplarizante en el que fueron condenados varios trabajadores estatales por robos, y dio cuenta, en el reportaje, de los múltiples casos que azotan al país, en medio de una crisis en aumento y la falta de empleados o vigilantes.

El Gobierno cubano anunció a finales de febrero que no habría harina para hacer pan normado durante todo el mes de marzo. En el país, el producto se puede encontrar muy fácilmente gracias a las importaciones de privados, pero a precios muy elevados para la gran cantidad de población que carece de poder adquisitivo. Fuentes del sector importador contaron a 14ymedio que el Estado se sirve de algunas mipymes bien conectadas con el régimen para hacerse con el producto sin restricciones, aunque la capacidad es insuficiente para alimentar a todo el país.