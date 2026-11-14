Fogatas, cacerolazos y gritos de "¡Queremos luz!" en una nueva protesta en Calabazar

Los vecinos de esta barriada habanera salieron a la calle después de varios días con apenas una o dos horas de electricidad

La Habana/La Habana fue escenario este viernes de nuevas protestas contra los apagones y el deterioro de los servicios básicos. Decenas de vecinos de Calabazar, en Boyeros, salieron a la calle por la noche, encendieron fogatas, golpearon cazuelas y corearon “¡Queremos luz!”, después de días sufriendo largos cortes de electricidad y agua.

Un residente de la localidad que estuvo presente en la protesta relata para este diario: “Sí, ayer en la noche cerraron el puente, le prendieron fuego a la basura y hubo cacerolazos”. El vecino asegura que, tras la manifestación, “pusieron la electricidad de inmediato”, y agrega: “Llevábamos muchos días que solo ponían una o dos horas de madrugada, imagínate”.

La misma fuente asegura que el descontento de los vecinos se debe también a que sienten que “los están castigando con los apagones”, pues en barrios cercanos del mismo municipio “siempre tienen electricidad”, mientras ellos permanecen a oscuras. El vecino relata que la protesta tuvo lugar en ese sitio preciso porque está cerca de un puesto de mando de la Policía en Calabazar: “Los agentes que se ven en los videos pertenecen a ese puesto de mando. Por eso siempre los vecinos protestan allí”.

El testigo agrega que en esta manifestación “fueron los más jóvenes quienes tomaron el protagonismo” y asegura que había muchos niños y adolescentes, como constatan las imágenes.

La protesta tuvo lugar en ese sitio preciso porque está cerca de un puesto de mando de la Policía en Calabazar. / 14ymedio

En videos difundidos en redes sociales se ve a decenas de personas junto a varios fogatas prendidas sobre el asfalto, en una calle a oscuras, mientras golpean cazuelas y corean: “¡Queremos luz!”. Otra de las grabaciones muestra la llegada de patrullas policiales y de agentes vestidos de verde olivo que intentan apagar el fuego. “¡Qué rápido los llaman!”, se escucha decir a una manifestante tras la cámara, mientras los otros vecinos continúan tocando las cazuelas y reclamando a coro el restablecimiento del servicio.

Los comentarios a las imágenes difundidas describen la angustiante situación de los vecinos de Calabazar: varios residentes afirmaron que llevaban días sin corriente ni agua potable, con “alumbrones” en la madrugada que no les permitían recargar las baterías. Otros confirmaron que el servicio eléctrico fue restablecido tras la manifestación, y agregaron: “Solo así nos ponen la luz”.

También circularon reportes de la protesta en el barrio de Las Cañas, del mismo municipio. La página La Tijera News, basándose en testimonios de residentes y videos de la protesta, asegura que los manifestantes incendiaron el puente que conecta esa comunidad con Calabazar, como reclamo por los apagones. En el video, se escucha a la voz de la vecina confirmando: “Pusieron la luz ahora”.

Por su parte, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y exiliado en Miami desde octubre de 2025, publicó uno de los videos de la protesta. En la voz en off, Ferrer celebra las protestas puntuales, pero llama a una mayor organización en todo el país para “ponerle fin a los apagones, al hambre, a la miseria y a la represión en toda Cuba” y acabar con “esa tiranía”, a la que responsabiliza de toda la crisis de la Isla.

Fueron los más jóvenes quienes tomaron el protagonismo de la protesta de este viernes en Calabazar. / 14ymedio

“Con protestas aisladas se avanza pero no se triunfa. Se necesita mayor organización y coordinación por toda Cuba y en el Exilio”, escribió Ferrer.

No es la primera manifestación de vecinos de Calabazar por los apagones. En julio pasado, residentes retuvieron a dos linieros de la Unión Eléctrica (UNE) a quienes acusaban de vender electricidad de forma ilegal; ambos fueron arrestados. La empresa reconoció al día siguiente que dos de sus trabajadores estaban involucrados. Otros vecinos se concentraron entonces frente a la sede del Gobierno municipal para reclamar una solución a los cortes.

En medio de la crisis energética que atraviesa la Isla, la protesta ocurre en una semana especialmente dura para el sistema eléctrico nacional (SEN). El viernes, toda la provincia de Granma quedó desconectada del sistema durante varias horas por un fallo en la línea de 110 kilovoltios que la enlaza con Santiago de Cuba. El miércoles se desconectaron la termoeléctrica Antonio Guiteras, por una avería, y la Felton, por mantenimiento. Dos días después salió del sistema la central Ernesto Guevara, en Mayabeque, debido a un salidero de aceite en una turbina.

Con ocho unidades fuera de servicio en cinco centrales termoeléctricas –Santa Cruz, Antonio Guiteras, Felton, Renté y Nuevitas–, cuatro por averías y cuatro en mantenimiento, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue ayer de 1.912 megavatios (MW), con una demanda nacional de 2.800 MW, según el reporte de la UNE. Para hoy, la empresa estatal prevé una afectación de 1.860 MW durante el horario pico.