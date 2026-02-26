Funcionarios de EE UU se reunieron con el nieto de Castro en la cumbre de Caricom, según el 'Miami Herald'

“Rubio dejó claro que las conversaciones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas y que no querían hacer nada que prolongara el régimen”

Madrid/Funcionarios estadounidenses cercanos al secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraron con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto de Raúl Castro, en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves, donde acaba de celebrarse la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). Así lo aseguraron al Miami Herald “múltiples fuentes con conocimiento de la reunión” que pidieron anonimato para hablar de las “delicadas negociaciones”.

Según estos testimonios, El Cangrejo se reunió con uno de los asesores de Rubio en un hotel cercano al recinto donde se celebró la cumbre. No está claro, añade el Herald, “si el propio Rubio, quien asistió a la reunión de Caricom y habló con los líderes caribeños el miércoles, se reunió con Rodríguez Castro”. El mero hecho de que “su equipo esté en contacto con el nieto de Castro”, discurre el periódico estadounidense, “confirma que la Administración de Trump lo considera una figura clave en los esfuerzos de Cuba y Estados Unidos para impulsar reformas en la Isla”.

El tema central de las conversaciones fue, asevera el Herald, “la posibilidad de flexibilizar gradualmente las sanciones estadounidenses a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la Isla mes a mes”. Un diplomático caribeño confirmó al diario miamense que en los encuentros privados con ellos, al margen de la cumbre, “Rubio dejó claro que las conversaciones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas y que no querían hacer nada que prolongara el régimen”. Y le cita el Herald: “Parecía estar bastante seguro de que estaban cerca de un acuerdo”. Este, dijo otra fuente, no se ha cerrado aún.

Las fuentes aseguraron que se esperaba una reunión “más formal” entre funcionarios del Gobierno cubano y del Departamento de Estado estadounidense hoy mismo

Rodríguez Castro, informa el Herald, viajó a San Cristóbal “con un funcionario de protocolo cubano” este miércoles, el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense llegó para participar en la cumbre de la Caricom. Asimismo, las fuentes aseguraron que se esperaba una reunión “más formal” entre funcionarios del Gobierno cubano y del Departamento de Estado estadounidense hoy mismo.

Cuba ha sido un tema central de la cumbre, según se desprende de la nota del Herald. Así, tras reunirse con Rubio, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó que habían mantenido “conversaciones deliberadas y centradas” sobre diversos temas, incluyendo Venezuela y la Isla. “Tratar con Cuba no es un tema sencillo, pero hablamos de un marco del que Caricom podría formar parte, que abordaría el tema de Cuba y las transiciones necesarias para el pueblo cubano”, fueron las palabras citadas por el diario estadounidense.

El texto también cuenta que Rodríguez Castro se reunió con otros líderes durante su estancia en el Edificio Coral, junto al hotel Marriott, lugar de encuentro de la Caricom.

Preguntado en la conferencia de prensa después de su intervención en la cumbre, Rubio no desmintió ni la información del Herald ni la de Axios, que ya el pasado 18 de febrero reveló que el secretario de Estado ha estado manteniendo “conversaciones secretas” con El Cangrejo. En su publicación, Axios decía que Washington consideraba a Raúl Castro la verdadera cabeza del régimen, y que el objetivo principal de la Administración de Trump es que “el régimen tiene que irse”.

“No voy a comentar sobre ninguna de las conversaciones que hemos tenido”, aseveró Rubio. “Basta decir que Estados Unidos está dispuesto siempre a hablar con funcionarios de cualquier Gobierno que tengan información que compartir con nosotros o puntos de vista que compartir con Estados Unidos”.

“La razón por la que las cosas están tan mal es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona”

En su comparecencia ante los medios, insistió en el punto principal de la Administración de Donald Trump en lo que a los cambios en la Isla se refiere: “La única manera de que Cuba tenga un futuro mejor es adoptando un modelo económico diferente”.

Rubio responsabilizó al modelo económico y político del régimen cubano por la crisis que enfrenta la población, argumentando: “La razón por la que las cosas están tan mal es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona”.

Tras ser preguntado si su país intervendría de alguna manera en una posible transición, afirmó: “Si Cuba quiere hacer esas reformas drásticas que abran espacio tanto para la libertad económica como finalmente política del pueblo de Cuba, obviamente a Estados Unidos le encantaría ver eso, y sería de ayuda”.

El secretario de Estado también atacó explícitamente el programa de exportación de médicos cubanos, que durante décadas ha sido una fuente clave de divisas para La Habana. Calificó ese esquema como una forma de “trata de personas” y explotación laboral, sosteniendo que los médicos que participan “trabajan bajo condiciones en las que reciben muy poca remuneración y tienen restricciones en su libertad de movimiento”, y que muchos países que contratan esos servicios “están pagando dinero al régimen cubano que no llega a los profesionales”.

En cuanto a la reciente flexibilización que permite exportaciones de petróleo venezolano destinadas al sector privado en Cuba, enfatizó en la condición estricta de que estas exportaciones no deben beneficiar al régimen. De nuevo, recalcó que la apertura económica y la libertad política son condiciones necesarias para aliviar la situación en la Isla. Como una amenaza, advirtió de que si se comprueba que los combustibles beneficiados por esta medida llegan a instituciones estatales, establecerán sanciones de inmediato

El Departamento del Tesoro de EE UU publicó este miércoles una guía en la que indica que serán emitidas licencias para que empresas privadas puedan enviar petróleo de origen venezolano y sus derivados hacia Cuba para uso comercial y humanitario. La medida, parte de la llamada Excepción de Licencia SCP (Support for Cuban People) y se presenta como una herramienta para aliviar la grave escasez de energía en la Isla.

La condición estricta es que estas nuevas licencias se concederán únicamente si los combustibles son gestionados por entidades y personas del sector privado cubano para fines comerciales o humanitarios, y nunca para el beneficio de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las instituciones estatales que sostienen al régimen de La Habana.